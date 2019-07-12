12.07.2019, 14:20

Огромная пробка образовалась на Пярнуском шоссе на выезде из Таллинна


rus.delfi.ee
EST 5
Огромная пробка образовалась на Пярнуском шоссе на выезде из Таллинна
Jaanus Lensemnt

На Пярнуском шоссе в направлении выезда из Таллинна автомобильное движение сильно замедлилось. Образование пробки вызвали дорожные работы.

Департамент шоссейных дорог просит водителей, направляющихся в сторону Пярну и Хаапсалу, использовать для выезда из столицы альтернативные маршруты: например, Мяннику теэ и Таллиннскую окружную дорогу.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также:
Читайте также: