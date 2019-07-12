12.07.2019, 14:20
Огромная пробка образовалась на Пярнуском шоссе на выезде из Таллинна
На Пярнуском шоссе в направлении выезда из Таллинна автомобильное движение сильно замедлилось. Образование пробки вызвали дорожные работы.
На Пярнуском шоссе в направлении выезда из Таллинна автомобильное движение сильно замедлилось. Образование пробки вызвали дорожные работы.
Департамент шоссейных дорог просит водителей, направляющихся в сторону Пярну и Хаапсалу, использовать для выезда из столицы альтернативные маршруты: например, Мяннику теэ и Таллиннскую окружную дорогу.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Погибшую на Волге российскую певицу подняли с глубины 17 метров
Откуда тут змеи? Дачники убили метровую гадюку
Скончалась самая молодая мама на планете: подробности
В Москве осудили сторонников ИГ за попытку крушения «Сапсана»