Ограничения в передвижении зараженных и их близких ужесточаются! Штраф — 2000 евро

Зараженный коронавирусом человек

Зараженный коронавирусом человек должен находиться дома до выздоровления. Больному запрещено покидать дом или место постоянного нахождения с момента постановки диагноза о коронавирусе. Ограничение крайне необходимо для защиты жизни и здоровья людей, интересов общества и борьбы с распространением коронавируса.

Инфицированный может покинуть дом или место постоянного пребывания лишь только по распоряжению работника здравоохранения или полиции, а также в случае возникновения угрожающей его жизни или здоровью ситуации.

Член семьи заболевшего или постоянно находящийся по месту жительства заболевшего человека

Член семьи заболевшего коронавирусом COVID-19, у которого отсутствуют симптомы болезни, может покинуть дом или место постоянного пребывания, имея с собой удостоверяющий личность документ, только в перечисленных ниже случаях. Человек должен внимательно следить за состоянием своего здоровья и следовать правилу 2+2 (нельзя в общественном месте находится вместе более чем двум людям; дистанция между людьми должна быть не менее 2 метров).

Выходить из дома разрешается:

- для выполнения рабочих обязанностей в случае, если речь идет о работнике здравоохранения, экстренных служб или лице, выполняющем общественные задачи;

- для совершения жизненно важных покупок, если это приобретается вблизи места жительства (постоянного пребывания) и по другому сделать покупки нельзя.

- из места жительства или постоянного пребывания может выйти человек, у которого отсутствует какой-либо контакт с заболевшим вирусом COVID-19.

- для пребывания на улице.