26.03.2020, 21:13

Ограничения в передвижении зараженных и их близких ужесточаются! Штраф — 2000 евро

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Ограничения в передвижении зараженных и их близких ужесточаются! Штраф — 2000 евро
pixabay.com

Руководитель чрезвычайного положения Юри Ратас издал распоряжение, которым вводится ограничение на свободу передвижения для людей с диагностированным коронавирусом, а также живущих или постоянно пребывающих в его месте жительства людей. Порядок учесточается с 28 марта 2020 года

Зараженный коронавирусом человек

Зараженный коронавирусом человек должен находиться дома до выздоровления. Больному запрещено покидать дом или место постоянного нахождения с момента постановки диагноза о коронавирусе. Ограничение крайне необходимо для защиты жизни и здоровья людей, интересов общества и борьбы с распространением коронавируса.

Инфицированный может покинуть дом или место постоянного пребывания лишь только по распоряжению работника здравоохранения или полиции, а также в случае возникновения угрожающей его жизни или здоровью ситуации.

Член семьи заболевшего или постоянно находящийся по месту жительства заболевшего человека

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Член семьи заболевшего коронавирусом COVID-19, у которого отсутствуют симптомы болезни, может покинуть дом или место постоянного пребывания, имея с собой удостоверяющий личность документ, только в перечисленных ниже случаях. Человек должен внимательно следить за состоянием своего здоровья и следовать правилу 2+2 (нельзя в общественном месте находится вместе более чем двум людям; дистанция между людьми должна быть не менее 2 метров).

Выходить из дома разрешается:

- для выполнения рабочих обязанностей в случае, если речь идет о работнике здравоохранения, экстренных служб или лице, выполняющем общественные задачи;

- для совершения жизненно важных покупок, если это приобретается вблизи места жительства (постоянного пребывания) и по другому сделать покупки нельзя.

- из места жительства или постоянного пребывания может выйти человек, у которого отсутствует какой-либо контакт с заболевшим вирусом COVID-19.

- для пребывания на улице.

Местное самоуправление

Подразделение местного самоуправления должно организовать предоставление помощи больным людям, у которых из-за диагноза нет возможностей приобрести крайне необходимое для повседневной жизни.

Полицейский надзор

Контроль исполнения приведенных в распоряжении требований осуществляет полиция, которая для этого обменивается с Департаментом здоровья данными. Если человек не исполняет введенные требования, полиция делает ему предписание. Если это не помогает, то в качестве средства воздействия применяется принудительное взыскание в сумме до 2000 евро.

Вступление распоряжения в силу

Заболевшие коронавирусом люди должны оставаться в строгой домашней изоляции и сейчас. Более жесткий порядок начинает действовать с субботы, 28 марта 2020 года. Меры будут действовать до изменения данного распоряжения и их необходимость будет оцениваться не реже, чем через каждые две недели.

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Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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