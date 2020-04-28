Ограничения в передвижении между островами и материком смягчаются. Скоро оно будет свободным(3)
Руководитель чрезвычайного положения Юри Ратас подписал сегодня распоряжение, которым смягчаются ограничения в передвижения между островами и материком.
Руководитель чрезвычайного положения Юри Ратас подписал сегодня распоряжение, которым смягчаются ограничения в передвижения между островами и материком.
Руководитель чрезвычайного положения Юри Ратас подписал сегодня распоряжение, которое смягчает ограничения на передвижение между островами и материком.
С 4 мая смогут свободно ездить между островами Сааремаа, Муху, Хийумаа, Вормси, Кихну, Рухну и Мания и материком люди, у которых на островах постоянное место жительства в соответствии с регистром народонаселения, зарегистрированный дополнительный адрес или место постоянного проживания. Вместе с ними могут ездить и ближайшие члены семьи. Под ближайшими членами семьи подразумеваются супруги, спутники жизни, братья-сестры, дети, родители и бабушки-дедушки.
С 18 мая между островами и материком сообщение вновь станет свободным.
Движение между островами и материком будет открываться постепенно, чтобы избежать новой вспышки вирусного заболевания. При ухудшении ситуации с COVID-19 правительство может изменить свое решение.
Постепенное смягчение ограничений для Сааремаа и Мухумаа поддержали как консультирующий правительство ученый совет, так и Департамент здоровья.
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
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