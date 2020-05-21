Ограничения снимаются: с июня снова открываются кинотеатры, бары смогут продавать алкоголь ночью

Начиная с 1 июня разрешены:
Проведение общественных мероприятий (в том числе киносеансы, представления, концерты, ярмарки, фестивали, конференции и т.д.) как на улице, так и в помещении, если организатор соблюдает следующие условия:
- правило 2+2;
- в помещениях находится не больше 50 людей и не больше 50% от вместительности;
- на улице находится не больше 100 людей;
Посещение музеев и выставок как на улице, так и в помещении, если организатор соблюдает правило 2+2;
Деятельность казино и залов с игровыми автоматами, при условии, что там не больше 50 людей и не больше 50% от вместительности, а также предоставлены средства дезинфекции для сотрудников и клиентов;
Работа заведений общественного питания без ограничений на время открытия и продажу алкоголя, при условии, что организатор соблюдает правило 2+2 и предоставлены средства дезинфекции;
Начиная с 1 июля разрешены:
Спортивные мероприятия со зрителями как в помещении, так и на улице, если организатор соблюдает:
- правило 2+2,
- в помещениях находится не больше 500 людей и не больше 50% от вместительности (участники + зрители),
- на улице — не больше 1000 человек (участники + зрители).
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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