Ограничения снимаются: с июня снова открываются кинотеатры, бары смогут продавать алкоголь ночью

Начиная с 1 июня разрешены:

Проведение общественных мероприятий (в том числе киносеансы, представления, концерты, ярмарки, фестивали, конференции и т.д.) как на улице, так и в помещении, если организатор соблюдает следующие условия:

правило 2+2;

в помещениях находится не больше 50 людей и не больше 50% от вместительности;

на улице находится не больше 100 людей;

Посещение музеев и выставок как на улице, так и в помещении, если организатор соблюдает правило 2+2;

Деятельность казино и залов с игровыми автоматами, при условии, что там не больше 50 людей и не больше 50% от вместительности, а также предоставлены средства дезинфекции для сотрудников и клиентов;

Работа заведений общественного питания без ограничений на время открытия и продажу алкоголя, при условии, что организатор соблюдает правило 2+2 и предоставлены средства дезинфекции;

Начиная с 1 июля разрешены:

Спортивные мероприятия со зрителями как в помещении, так и на улице, если организатор соблюдает:

правило 2+2,

в помещениях находится не больше 500 людей и не больше 50% от вместительности (участники + зрители),

на улице — не больше 1000 человек (участники + зрители).

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee!

за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!