Ограничения по числу посетителей в театрах и кинотеатрах начнут действовать с 28 ноября

Министр культуры Тынис Лукас подтвердил ERR, что правительство решило ввести ограничения в театрах и кинотеатрах с 28 ноября: "Учитывая высокие показатели заболеваемости в Харьюмаа и Ида-Вирумаа, в этих уездах к требованию о максимально возможных 400 человек добавляется еще и 50-процентное ограничение по заполняемости зала".

Изначально ограничения должны были вступить в силу со вторника, 24 ноября, но, по словам министра культуры, решили организаторам культурных мероприятий дать немного времени, поскольку трудно за сутки разобраться с возвратом билетов.

"На этой неделе много представлений, на которые были проданы все билеты, — отметил Лукас. — У каждого театра есть своя модель, как можно связать с людьми и какие решения им предложить. Один из вариантов — весенние дополнительные представления. Уверен что за эти четыре-пять дней театры договорятся со своими посетителями".

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