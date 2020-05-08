Ограничения на продажу лекарств и выдачу рецептов отменены — кроме одного лекарства

В качестве исключения остается ограничение на продажу лекарств, содержащих парацетамол — не более 30 таблеток на одного покупателя.

19 марта министр социальных дел в целях обеспечения доступности лекарств временно сократил максимальное количество выписываемых и продаваемых лекарств. Можно было выписывать лекарства для лечения хронических болезней на срок до 2 месяцев. В случае повторного рецепта, аптека могла выдать лекарства только на основании одного рецепта и тоже из расчета на два месяца. В безрецептурной продаже одному покупателю могли выдавать не более двух упаковок одного наименования лекарства.