Ограничения на продажу лекарств и выдачу рецептов отменены — кроме одного лекарства

Министр социальных дел Танел Кийк по предложению Департамента лекарственных средств отменил ограничения как на выдачу рецептов и покупку рецептурных лекарств, так и на покупку безрецептурных.
В качестве исключения остается ограничение на продажу лекарств, содержащих парацетамол — не более 30 таблеток на одного покупателя.
19 марта министр социальных дел в целях обеспечения доступности лекарств временно сократил максимальное количество выписываемых и продаваемых лекарств. Можно было выписывать лекарства для лечения хронических болезней на срок до 2 месяцев. В случае повторного рецепта, аптека могла выдать лекарства только на основании одного рецепта и тоже из расчета на два месяца. В безрецептурной продаже одному покупателю могли выдавать не более двух упаковок одного наименования лекарства.
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