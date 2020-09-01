Ограничения на передвижение в зоне Rally Estonia помогут предотвратить распространение коронавируса

Под ограничения попадает периметр вокруг каждой зоны тестовых заездов, в который с 3 по 6 сентября смогут попасть только местные жители, их поименно предварительно зарегистрированные гости, оперативные автомобили и транспорт государственных учреждений и местных самоуправлений, 16 000 зрителей с пропусками, а также персонал, обслуживающий ралли. Перед самим ралли и во время скоростных заездов весь периметр будет находиться под наблюдением полиции.

Обладатели разрешений и пропусков на ралли будут допускаться в ограниченную зону только в предусмотренных для них программой зонах парковки и смотровых площадок за 2,5 часа до старта первого автомобиля соответствующего скоростного заезда. При входе в зону соответствие покупателя пропуска на ралли будет сверяться с удостоверяющим личность документом.

С подробностями об организации ралли можно ознакомиться на странице организатора ралли.