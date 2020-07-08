Ограничения будут смягчены? Тынис Лукас разрешил бы массовые мероприятия с участием до 3000 человек

Лукас сказал в одной из передач ERR, что применение этого ограничения в закрытых помещениях зависит от размера помещения, ведь надо и в дальнейшем соблюдать правило 50-процентной наполняемости. По мнению министра, при соблюдении всех санитарных условий можно было бы нормализовать ситуацию к 31 августа и затем отказаться от всех ограничений.

Сделать такое предложению министра побудило обращение Баскетбольного союза Эстонии в связи с проведением Кубка Балтийской цепи. Проведение того или иного крупного спортивного события Лукас считает важным культурным событием. Например, в случае Rally Estonia такое мероприятие создает почти 2500 временных рабочих мест.

В настоящий момент для общественных мероприятий действует правило, по которому во внутренних помещениях допускается заполняемость не более 50%, число собравшихся при этом не может превышать 500 человек. Под открытым небом могут собираться не более 1000 человек.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!