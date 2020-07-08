Ограничения будут смягчены? Тынис Лукас разрешил бы массовые мероприятия с участием до 3000 человек

Лукас сказал в одной из передач ERR, что применение этого ограничения в закрытых помещениях зависит от размера помещения, ведь надо и в дальнейшем соблюдать правило 50-процентной наполняемости. По мнению министра, при соблюдении всех санитарных условий можно было бы нормализовать ситуацию к 31 августа и затем отказаться от всех ограничений.
Сделать такое предложению министра побудило обращение Баскетбольного союза Эстонии в связи с проведением Кубка Балтийской цепи. Проведение того или иного крупного спортивного события Лукас считает важным культурным событием. Например, в случае Rally Estonia такое мероприятие создает почти 2500 временных рабочих мест.
В настоящий момент для общественных мероприятий действует правило, по которому во внутренних помещениях допускается заполняемость не более 50%, число собравшихся при этом не может превышать 500 человек. Под открытым небом могут собираться не более 1000 человек.
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- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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