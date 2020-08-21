„По оценке Департамента здоровья, ограничение на продажу спиртного в Тартумаа оказало положительное влияние. Хотя число новых случаев корона-вируса уменьшается, эти цифры еще не настолько низки, чтобы уже отказаться от действующих ограничений, – пояснил свое решение руководитель Лыунаской префектуры Валло Коппель. – Ограничение на ночную продажу алкоголя еще остается в силе, но мы надеемся на разумность и ответственное поведение людей и не позже, чем в следующую среду, снова вместе с Департаментом здоровья оценим ситуацию".

Запрет на продажу алкоголя в различных развлекательных заведениях, заведениях общепита и других учреждениях был установлен прежде всего для обеспечения общественного порядка и защиты здоровья населения.

Запрет на розничную продажу алкоголя действует с 23 часов вечера до 6 часов утра. Ограничение действует до нового распоряжения Лыунаского префекта, то есть до тех пор, пока не исчезнет необходимость в таком ограничении. Необходимость ограничения будет оцениваться как минимум один раз в неделю, но, по предварительной оценке, это кратковременное ограничение, срок действия которого зависит в большой степени от поведения людей.

За соблюдением распоряжения следит местное самоуправление в сотрудничестве с полицией.