Огонь юбилейного Праздника песни и танца прибыл в Нарву

Огонь на границе города встречали представители городской управы Нарвы и смешанный хор "Vaimustus". А затем в сопровождении местных байкеров огонь направился к Ратушной площади, где состоялся концерт хоровых коллективов и музыкантов из Нарвы.

Огонь останется на ночлег в Нарвском Колледже и утром продолжит свой путь в направлении Нарва-Йыэсуу.

Огонь XXVII Праздника песни и XX Праздника танца под названием "Minu arm" ("Моя любовь"), был зажжен 1 июня в Тарту.

Шествие праздничного огня XXVII Праздника песни и XX Праздника танца “Моя любовь” — это как увертюра к юбилейному празднику, который несет в себе традиции и мощь праздника песни и танца в каждый уголок Эстонии.

В 2019 году традиции торжественного шествия огня исполняется 50 лет. Впервые шествие праздничного огня по всей Эстонии состоялось в 1969 году в честь столетнего юбилея праздника песни.

В Таллинн, на стадион Калев, огонь прибудет к вечеру 4 июля, к первому представлению праздника танца. На маяке Певческого поля праздничный огонь будет зажжен 6 июля вечером после торжественного шествия участников праздника.