Оформлением городских льгот ветеранам Чернобыля займется Таллиннский департамент социальной помощи

По словам вице-мэра Бетины Бешкиной, город хочет передать общение с ветеранами Чернобыля, а также предоставление необходимых для компенсации реабилитационных услуг гарантийных писем в ведение Департамента социальных дел и здравоохранения.
”Целью данного изменения является желание города оказывать услуги всем ветеранам Чернобыля в равной мере, — прокомментировала Бетина Бешкина. — В Таллинне проживает почти 500 ветеранов-ликвидаторов чернобыльской аварии, но в последние годы предусмотренными для них компенсациями воспользовались около 200 человек. Мы хотим, чтобы необходимая информация, доступность и оказание услуг были обеспечены всем ветеранам”.
В этом году сумма, выделенная городом для обеспечения услуг ветеранов Чернобыля, составила 40 590 евро.
Услуги, предназначенные ликвидаторам чернобыльской катастрофы, и суммы компенсаций не изменятся. По-прежнему в объеме 250 евро компенсируется восстановительное лечение, на лечение зубов (в т.ч. протезирование) выделяется до 200 евро, на очки и оправы — до 60 евро. Предполагается, что ветеранам компенсируется в среднем одна услуга в год. Ходатайствовать о гарантийном письме необходимо в письменной форме. Для этого следует отправить заявление на электронный адрес: sotsiaal@tallinnlv.ee, либо обычным письмом по адресу: Paldiski mnt 48a, 10614 Tallinn.
В заявлении должны быть указаны следующие данные:
- Имя и фамилия ходатая
- Личный код ходатая
- Телефонный номер ходатая
- Адрес электронной почты для получения копии гарантийного письма (при отсутствии адреса электронной почты просим указать на конверте обратный адрес)
- Наименование услуги (восстановительное лечение, лечение зубов, компенсация расходов на очки или оправу)
- Наименование оказывающего услугу лица (при восстановительном лечении — любое лицо, которое оказывает данную услугу на основании соответствующего разрешения; при лечении зубов — Tallinna Hambapolikliinik или OÜ ABCdent; при приобретении очков или оправ — Tallinna Optika OÜ)
- Предпочтительное время получения услуги (можно не указывать или написать: при первой возможности).
Десна – Заря – 0:1. Юрченко в центре внимания
Опубликовано видео прерванного выступления Кацалапова на КР
Вы точно этого не знали: зачем в автомобиле возить мыло
«Арсенал» и «Лидс» включились в борьбу за игрока Шахтера