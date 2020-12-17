17.12.2020, 13:19

Оформлением городских льгот ветеранам Чернобыля займется Таллиннский департамент социальной помощи

 (1)
EST
Tshernobõl 2016
Tshernobõl 2016Foto: Andres Putting

С нового года полномочия по предоставлению гарантийных писем на оплату услуг для ветеранов Чернобыля переходят к Таллиннскому департаменту социальной помощи и здравоохранения. Ранее их предоставляло MTÜ Harjumaa Tšernobõli Ühendus (НКО «Чернобыльское объединение Харьюмаа»).

По словам вице-мэра Бетины Бешкиной, город хочет передать общение с ветеранами Чернобыля, а также предоставление необходимых для компенсации реабилитационных услуг гарантийных писем в ведение Департамента социальных дел и здравоохранения.

”Целью данного изменения является желание города оказывать услуги всем ветеранам Чернобыля в равной мере, — прокомментировала Бетина Бешкина. — В Таллинне проживает почти 500 ветеранов-ликвидаторов чернобыльской аварии, но в последние годы предусмотренными для них компенсациями воспользовались около 200 человек. Мы хотим, чтобы необходимая информация, доступность и оказание услуг были обеспечены всем ветеранам”.

В этом году сумма, выделенная городом для обеспечения услуг ветеранов Чернобыля, составила 40 590 евро.

Услуги, предназначенные ликвидаторам чернобыльской катастрофы, и суммы компенсаций не изменятся. По-прежнему в объеме 250 евро компенсируется восстановительное лечение, на лечение зубов (в т.ч. протезирование) выделяется до 200 евро, на очки и оправы — до 60 евро. Предполагается, что ветеранам компенсируется в среднем одна услуга в год. Ходатайствовать о гарантийном письме необходимо в письменной форме. Для этого следует отправить заявление на электронный адрес: sotsiaal@tallinnlv.ee, либо обычным письмом по адресу: Paldiski mnt 48a, 10614 Tallinn.

В заявлении должны быть указаны следующие данные:

  • Имя и фамилия ходатая
  • Личный код ходатая
  • Телефонный номер ходатая
  • Адрес электронной почты для получения копии гарантийного письма (при отсутствии адреса электронной почты просим указать на конверте обратный адрес)
  • Наименование услуги (восстановительное лечение, лечение зубов, компенсация расходов на очки или оправу)
  • Наименование оказывающего услугу лица (при восстановительном лечении — любое лицо, которое оказывает данную услугу на основании соответствующего разрешения; при лечении зубов — Tallinna Hambapolikliinik или OÜ ABCdent; при приобретении очков или оправ — Tallinna Optika OÜ)
  • Предпочтительное время получения услуги (можно не указывать или написать: при первой возможности).

Гарантийные письма предоставляются в течение двух недель после получения заявления или необходимых уточняющих данных. При острой необходимости гарантийные письма оформляются в более краткие сроки. Гарантийные письма отправляются предоставляющему услугу лицу по электронной почте, копия гарантийного письма высылается ветерану.

Гарантийные письма ветеранам Чернобыля предоставляются с 11 января по 8 декабря 2021 года.

Читайте также: