Оформлением городских льгот ветеранам Чернобыля займется Таллиннский департамент социальной помощи

По словам вице-мэра Бетины Бешкиной, город хочет передать общение с ветеранами Чернобыля, а также предоставление необходимых для компенсации реабилитационных услуг гарантийных писем в ведение Департамента социальных дел и здравоохранения.

”Целью данного изменения является желание города оказывать услуги всем ветеранам Чернобыля в равной мере, — прокомментировала Бетина Бешкина. — В Таллинне проживает почти 500 ветеранов-ликвидаторов чернобыльской аварии, но в последние годы предусмотренными для них компенсациями воспользовались около 200 человек. Мы хотим, чтобы необходимая информация, доступность и оказание услуг были обеспечены всем ветеранам”.

В этом году сумма, выделенная городом для обеспечения услуг ветеранов Чернобыля, составила 40 590 евро.

Услуги, предназначенные ликвидаторам чернобыльской катастрофы, и суммы компенсаций не изменятся. По-прежнему в объеме 250 евро компенсируется восстановительное лечение, на лечение зубов (в т.ч. протезирование) выделяется до 200 евро, на очки и оправы — до 60 евро. Предполагается, что ветеранам компенсируется в среднем одна услуга в год. Ходатайствовать о гарантийном письме необходимо в письменной форме. Для этого следует отправить заявление на электронный адрес: sotsiaal@tallinnlv.ee, либо обычным письмом по адресу: Paldiski mnt 48a, 10614 Tallinn.

В заявлении должны быть указаны следующие данные: