Оформление документов в интернете подешевело, но выдача PIN-кодов для ID-карты стала платной(2)
С понедельника, 6 января, на пять евро уменьшилась госпошлина, взимаемая за оформление паспорта и ИД-карты гражданина Эстонии, пишет rus.err.ee.
С понедельника, 6 января, на пять евро уменьшилась госпошлина, взимаемая за оформление паспорта и ИД-карты гражданина Эстонии, пишет rus.err.ee.
При этом более низкие расценки будут действовать только в случае подачи ходатайства в электронном бюро самообслуживания Департамента полиции и погранохраны, напомнили утренние новости ETV+.
В интернет-среде пошлина за оформление новой ИД-карты гражданина Эстонии составит 20 евро вместо прежних 25, а за паспорт нужно будет заплатить 40 евро вместо 45. При подаче ходатайства на одновременное получение паспорта и ИД-карты гражданина Эстонии нужно будет заплатить 45 евро вместо 50.
И если оформление документов стало дешевле, то выдача новых ПИН-кодов для ИД-карты с 6 января стала платной — отныне за эту услугу придется платить 5 евро.
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