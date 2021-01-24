Оформить рассрочку помешали близкие отношения: что нужно знать о своих родственниках, чтобы вам не отказали в сделке?

Возможность покупать что-то в рассрочку широко используется сегодня многими: это отличный выход, например, если для покупки желаемого товара сразу недостаточно средств или если есть шанс, что к моменту, когда средства будут накоплены, товар исчезнет из продажи или вырастет в цене. Рассрочку на товары и услуги предлагают магазины, банки, салоны, различные фирмы и конторы. Поэтому Яна П. не ожидала подвоха, когда пришла в торговый центр, чтобы купить новогодний подарок.

Таинственная персона

”Мы с мужем выбрали телефон, и все шло как обычно — нам предложили выбрать цвет аппарата, рассказали об особенностях модели, шло рутинное заполнение документов, и вдруг — ”Мы сейчас не можем оформить рассрочку на ваше имя, потому что у вас имеется близкое лицо — riikliku taustaga isik (политически значимая персона)”. Я не поверила своим ушам, — рассказывает Яна. — За свою жизнь я довольно много вещей купила в рассрочку, и никогда мне не отказывали по такой странной причине, а кроме того — никаких политически значимых персон я в числе своих немногочисленных родственников не знаю. Я спросила, кто из моих близких имеется в виду, но девушка-продавец не смогла мне ответить”.

”По словам продавца, распоряжение проверять всех ходатайствующих о рассрочке покупателей на наличие политически значимых лиц связано с борьбой с отмыванием денег, и для персонала, работающего с клиентами, даже было проведено обучение. Во время этого обучения кто-то задал вопрос, что делать, если клиент не может вспомнить такое важное лицо в числе близких, — пересказывает Яна свой разговор с продавцом, — но единственной рекомендацией было отправить клиента подумать и вспомнить”.

На всякий случай Яна позвонила сестре, но и та не смогла вспомнить ни одного родственника, который работал бы в госструктурах или являлся бы политически значимой персоной. Покупка телефона срывалась…

Препятствием не является

О чем же говорила девушка-продавец? Что за распоряжение встало на пути покупателей новогоднего презента? Ситуацию прояснила Кати Теэ, юрист отдела предпринимательства и учетной политики Министерства финансов.