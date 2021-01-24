Оформить рассрочку помешали близкие отношения: что нужно знать о своих родственниках, чтобы вам не отказали в сделке?

Обязанное лицо (например, банк или компания, предоставляющая товар или услугу с оплатой в рассрочку) выясняет, является ли клиент сам лицом политически значимым, членом семьи или близким партнером такого лица. Это связано с высоким риском коррупции и в первую очередь с опасностью, что данную персону могут использовать в преступных схемах. Так как вовлеченными в незаконные финансовые схемы могут оказаться также члены семьи и коллеги, то кредитные учреждения выявляют политически значимых лиц и при необходимости применяют усиленные меры осмотрительности для адекватного управления и снижения более высокого, чем обычно, риска отмывания денег и финансирования терроризма.
Если политически значимое лицо больше не выполняет важные общественные задачи, возложенные на него, обязанное лицо должно в течение не менее 12 месяцев учитывать риски, которые по-прежнему связаны с этим лицом, и принимать соответствующие меры, учитывающие риски, до тех пор, пока не станет ясно, что риски больше не происходит для этого человека.
По словам Кати Теэ, если человек не знает среди своих родственников сотрудников госструктур, но в его данных есть указание на то, что у него есть близкий политически значимый человек, всегда есть возможность запросить у обязанного лица дополнительные объяснения.
Идентификация политически значимых лиц важна, поскольку предполагается, что ключевые государственные должностные лица подвергаются большему риску отмывания денег, что может представлять серьезный репутационный и правовой риск, в частности, для финансового сектора. В свете международной борьбы с коррупцией оправданно уделять таким случаям особое внимание. Однако требования к политически значимым лицам носят превентивный характер, не носят криминального характера и не должны толковаться как обращение с политически значимым лицом как с участником преступной деятельности. Также нельзя отказать человеку в деловых отношениях только на том основании, что он или она имеет политическую значимость. Сами по себе близкие отношения с лицом политически значимым не могут быть препятствием для получения кредита. Если установлено, что клиент сам имеет политическую значимость или является членом семьи или близким партнером такого человека, обязанное лицо должно применять усиленные меры должной осмотрительности для адекватного управления и снижения более высокого, чем обычно, риска отмывания денег и финансирования терроризма.
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