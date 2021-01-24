24.01.2021, 12:47

Оформить рассрочку помешали близкие отношения: что нужно знать о своих родственниках, чтобы вам не отказали в сделке?


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Оформить рассрочку помешали близкие отношения: что нужно знать о своих родственниках, чтобы вам не отказали в сделке?
Фото автора Andrea Piacquadio: Pexels

Все ли мы знаем о своих близких? Жительница Таллинна, решившая приобрести в рассрочку телефон в представительстве Tele2, оказалась в странной ситуации: ей не оформили рассрочку по той причине, что у женщины в числе близкого окружения имеется… политически значимое лицо. При этом женщина не имеет представления, что за лицо имеется в виду и какое это имеет отношение к покупке ею телефона.

Возможность покупать что-то в рассрочку широко используется сегодня многими: это отличный выход, например, если для покупки желаемого товара сразу недостаточно средств или если есть шанс, что к моменту, когда средства будут накоплены, товар исчезнет из продажи или вырастет в цене. Рассрочку на товары и услуги предлагают магазины, банки, салоны, различные фирмы и конторы. Поэтому Яна П. не ожидала подвоха, когда пришла в торговый центр, чтобы купить новогодний подарок.

Таинственная персона

”Мы с мужем выбрали телефон, и все шло как обычно — нам предложили выбрать цвет аппарата, рассказали об особенностях модели, шло рутинное заполнение документов, и вдруг — ”Мы сейчас не можем оформить рассрочку на ваше имя, потому что у вас имеется близкое лицо — riikliku taustaga isik (политически значимая персона)”. Я не поверила своим ушам, — рассказывает Яна. — За свою жизнь я довольно много вещей купила в рассрочку, и никогда мне не отказывали по такой странной причине, а кроме того — никаких политически значимых персон я в числе своих немногочисленных родственников не знаю. Я спросила, кто из моих близких имеется в виду, но девушка-продавец не смогла мне ответить”.

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”По словам продавца, распоряжение проверять всех ходатайствующих о рассрочке покупателей на наличие политически значимых лиц связано с борьбой с отмыванием денег, и для персонала, работающего с клиентами, даже было проведено обучение. Во время этого обучения кто-то задал вопрос, что делать, если клиент не может вспомнить такое важное лицо в числе близких, — пересказывает Яна свой разговор с продавцом, — но единственной рекомендацией было отправить клиента подумать и вспомнить”.

На всякий случай Яна позвонила сестре, но и та не смогла вспомнить ни одного родственника, который работал бы в госструктурах или являлся бы политически значимой персоной. Покупка телефона срывалась…

Препятствием не является

О чем же говорила девушка-продавец? Что за распоряжение встало на пути покупателей новогоднего презента? Ситуацию прояснила Кати Теэ, юрист отдела предпринимательства и учетной политики Министерства финансов.

Политически значимым лицом (Politically Exposed Person, PEP) является физическое лицо, которое в Эстонской Республике или за рубежом занимает или занимало какую-либо из значимых государственных должностей и в отношении которого по-прежнему проявляются связанные с этими заданиями риски. Родные и близкие политически значимого лица также считаются политически значимыми лицами. Члены семьи — это родители, супруг(а), сожитель(–ница), дети и их супруги или сожители. Ближайший коллега — это физическое лицо, с которым данное лицо имеет близкие деловые отношения, либо лицо, совместно с которым данное лицо является реальным выгодоприобретателем юридического лица.

Юрист сообщила, что понятие политически значимого лица происходит из директив Европейского союза о борьбе с отмыванием денег и было установлено в законодательстве Эстонии Законом о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма, который вступил в силу в 2008 году. Постановлением министра финансов от 22 сентября 2020 года установлен перечень должностей в Эстонии, исполнители которых считаются политически значимыми лицами. Это положение можно найти здесь.

В их числе, например, министры, руководители госучреждений и госинспекций, члены правления и совета общественно-правовых юридических лиц, дипломаты, высшие офицерские чины СО, руководители международных организаций, члены руководящих органов и прочие лица с соответствующими полномочиями и т. д, и т. п.

– Если смотреть в более широком смысле, с самого начала следует подчеркнуть, что если сам человек является политически значимым лицом или входит в его ближайший круг, это не является препятствием для чего-либо, а лишь поводом для более тщательного контроля, — говорит Кати Теэ.

Обязанное лицо (например, банк или компания, предоставляющая товар или услугу с оплатой в рассрочку) выясняет, является ли клиент сам лицом политически значимым, членом семьи или близким партнером такого лица. Это связано с высоким риском коррупции и в первую очередь с опасностью, что данную персону могут использовать в преступных схемах. Так как вовлеченными в незаконные финансовые схемы могут оказаться также члены семьи и коллеги, то кредитные учреждения выявляют политически значимых лиц и при необходимости применяют усиленные меры осмотрительности для адекватного управления и снижения более высокого, чем обычно, риска отмывания денег и финансирования терроризма.

Если политически значимое лицо больше не выполняет важные общественные задачи, возложенные на него, обязанное лицо должно в течение не менее 12 месяцев учитывать риски, которые по-прежнему связаны с этим лицом, и принимать соответствующие меры, учитывающие риски, до тех пор, пока не станет ясно, что риски больше не происходит для этого человека.

По словам Кати Теэ, если человек не знает среди своих родственников сотрудников госструктур, но в его данных есть указание на то, что у него есть близкий политически значимый человек, всегда есть возможность запросить у обязанного лица дополнительные объяснения.

Идентификация политически значимых лиц важна, поскольку предполагается, что ключевые государственные должностные лица подвергаются большему риску отмывания денег, что может представлять серьезный репутационный и правовой риск, в частности, для финансового сектора. В свете международной борьбы с коррупцией оправданно уделять таким случаям особое внимание. Однако требования к политически значимым лицам носят превентивный характер, не носят криминального характера и не должны толковаться как обращение с политически значимым лицом как с участником преступной деятельности. Также нельзя отказать человеку в деловых отношениях только на том основании, что он или она имеет политическую значимость. Сами по себе близкие отношения с лицом политически значимым не могут быть препятствием для получения кредита. Если установлено, что клиент сам имеет политическую значимость или является членом семьи или близким партнером такого человека, обязанное лицо должно применять усиленные меры должной осмотрительности для адекватного управления и снижения более высокого, чем обычно, риска отмывания денег и финансирования терроризма.

Об ошибке следует сообщить

– Является ли наличие в числе близких политически значимой персоны препятствием для получения кредита или рассрочки? Нет, не является, — утверждает и глава отдела по предотвращению отмывания денег Союза банков Айвар Пауль. — Но это налагает дополнительные обязательства по комплексной проверке на поставщика услуг, который обязан идентифицировать политически значимых лиц и их родственников. В случае нерезидентов это обязательство действует с 2008 года, в случае резидентов — с 2017 года. С этой целью обычно задают соответствующий вопрос в анкетах клиентов и, кроме того, используются соответствующие списки коммерческих поставщиков. Помимо самих политически значимых лиц то же обязательство распространяется на их близких родственников.

Идентификация политически значимых лиц является обязательной для любых деловых отношений, говорит специалист, вне зависимости от суммы желаемого кредита. В то же время, используя подход, основанный на оценке риска, каждое учреждение может решить для себя, какие меры контроля оно будет осуществлять и будет ли оно также запрашивать у клиента соответствующую информацию.

Обязанная сторона выбирает дополнительные меры должной осмотрительности, но обычно они состоят из запроса дополнительной информации и документации. Действующий закон предусматривает применение мер должной осмотрительности продавцам товаров и услуг, когда им платят или они выплачивают наличными более 10 000 евро или эквивалента в другой валюте, независимо от того, урегулировано ли финансовое обязательство одним платежом или несколькими связанными платежами в течение периода до одного года. В ситуации, когда продажная цена предмета составляет менее 10 000 евро сразу и не заключен договор о займе или потребительском кредите, применение мер должной осмотрительности также не является оправданным.

– Если покупатель уверен, что в данных ошибка и у него нет политически значимых близких, то следует связаться с поставщиком услуг и попросить объяснить, почему кого-то из его близких считают политически значимым лицом, и спросить, кто это этот человек, — советует специалист. — Если данные неверны, поставщика услуг следует уведомить об этом.

”Спросите Доу Джонса”

Попросив Tele2 прокомментировать этот случай, мы получили такой ответ:

”Мы расследовали конкретный случай — наш работник не выполнил действующие внутренние инструкции, и поэтому рассрочка не была оформлена. Фактически наш работник имел право оформить продажу устройства в рассрочку.

Мы связались с клиентом, извинились за неудобства и неприятную ситуацию и постарались найти решение, наиболее удобное для клиента для внесения желаемого платежа.

На основании полученной обратной связи мы пересмотрели наши правила в соответствующей области и провели дополнительное обучение наших консультантов по продажам по этой теме, чтобы они были компетентными и в будущем таких ситуаций не возникало.

В соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма Tele2 обязана идентифицировать политически значимых лиц при предложении финансового продукта. Мы делаем это через программу Dow Jones соответствующего международного партнера, которая предоставляет информацию о том, является ли наш клиент Politically Exposed Person или нет. Для получения информации по конкретным клиентам обращайтесь напрямую в Dow Jones, поскольку Tele2 не может передавать эту информацию через посредника”.

Этот ответ почти слово в слово совпадает с тем ответом, что получила по электронной почте Яна. Ей тоже так и не сообщили, что за персона из числа ее близкого окружения является политически значимой, и посоветовали выяснить этот вопрос самостоятельно, послав запрос в одно из ведущих мировых агентств финансовой информации Dow Jones & Company. На момент подготовки материала ответ оттуда не поступил. А рассрочка на телефон была оформлена на мужа Яны: почему-то в числе его близких таинственное политически значимое лицо не значится.

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