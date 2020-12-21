ОФИЦИАЛЬНО | Вошло в силу дополнение, касающееся ограничений в Ида-Вирумаа

На основании вводного предложения ч. 2 ст. 28 и ч. 6 Закона «О предупреждении инфекционных заболеваний и борьбе с ними», а также, учитывая п. 2 ч. 2, п. 2 и 3 ч. 5 и ч. 8 той же статьи, ввести следующие ограничения:

[ RT III, 10.12.2020, 1 - в силе с 12.12.2020]

1. Лица, пересекшие государственную границу с целью въезда в Эстонию обязаны в течение 10 календарных дней после прибытия в Эстонию находиться по месту жительства или месту постоянного пребывания.

[ RT III, 29.10.2020, 2 - в силе с 30.10.2020]

2. Приведенное в пункте 1 ограничение в 10 календарных дней не распространяется на лиц, которые:

[ RT III, 29.10.2020, 2 - в силе с 30.10.2020]

по прибытии в Эстонию незамедлительно сделали первый тест на коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2, вызывающую заболевание COVID-19, и результат этого теста был отрицательным, и;

2) сделали второй тест не ранее, чем на седьмой день после того, как были известны результаты первого теста, и результат этого теста также был отрицательным, или если лица были признаны врачом как не распространяющие инфекцию.

[RT III, 19.08.2020, 1 - в силе с 01.09.2020]

3. Лица, указанные в пункте 1 и подпункте 1 пункта 2 имеют право покидать место жительства или пребывания, если они соблюдают меры, введенные Правительством Республики или Департаментом здоровья для пресечения распространения инфекционного заболевания, и применяют все возможные меры для пресечения распространения инфекционного заболевания, а также если имеются следующие обстоятельства:

1) если они получили распоряжение медицинского работника или чиновника полиции покинуть место жительства или место постоянного пребывания;

2) если они покидают место жительства или место постоянного пребывания при их направлении медицинским работником на получение медицинских услуг, либо в экстренном случае, если существует угроза для жизни или здоровья лиц;

3) если они по решению работодателя выполняют неотложные и неизбежные рабочие обязанности или участвуют в неизбежном семейном событии и после прибытия в страну сделали не менее одного теста на коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2, вызывающую заболевание COVID-19, результат которой оказался отрицательным;

[RT III, 28.08.2020, 3 - в силе с 01.09.2020]

4) если они получают вблизи от места жительства или места пребывания все необходимое для повседневной жизни по причине того, что иным образом это невозможно;

5) если во время пребывания на улице они избегают какого-либо контакта с другими лицами;

6) если они подписали подтверждение соблюдения инструкций и действующих требований Департамента здоровья, которым подтверждают обязанность выполнения вышеуказанных требований.

4. Положения пунктов 1 и 2 не распространяются на лиц без признаков заболевания в следующих случаях, указанных в распоряжении Правительства Республики № 169 от 16 мая 2020 г. «Временное ограничение пересечения границы для предотвращения новой вспышки коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, вызывающей заболевание COVID-19»:

1) лица, указанные в пунктах 2–8 и 10–12, которые находились в иностранном государстве и прибыли в Эстонию с целью, указанной в пунктах 3–8 и 10, включая сотрудников дипломатических представительств или консульских учреждений Эстонии или членов их семей, либо владельцев эстонских дипломатических паспортов либо лиц, прибывающих в Эстонию в рамках международного военного сотрудничества, либо членов иностранных делегаций, прибывающих в Эстонию с рабочим визитом по приглашению государственного учреждения или учреждения органа местного самоуправления;

[RT III, 28.08.2020, 3 - в силе с 01.09.2020]

2) [недействительно - RT III, 14.09.2020, 1 - в силе с 14.09.2020]

3) [недействительно - RT III, 14.09.2020, 1 - в силе с 14.09.2020]

4) [недействительно - RT III, 14.09.2020, 1 - в силе с 14.09.2020]

5) [недействительно - RT III, 14.09.2020, 1 - в силе с 14.09.2020]

6) лица, указанные в пунктах 2 и 12 1 которые в течение последних 10 дней находились в государствах-членах Европейского союза или государствах шенгенского соглашения, а также в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии или Княжестве Андорра, Княжестве Монако, Республике Сан-Марино и государстве-городе Ватикан (Святой Престол), если за последние 14 дней в указанной стране совокупное количество положительных тестов на коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2, вызывающую заболевание COVID-19, составило 25 или меньше на 100 000 человек. На указанных в настоящем пункте лиц не распространяются ограничения, введенные пунктами 1 и 2 постановления Правительства Республики № 282 от 19 августа 2020 года «Необходимые для предотвращения распространения заболевания COVID-19 ограничения на свободное передвижение, а также на проведение публичных собраний и публичных мероприятий» в случае, если совокупное количество положительных тестов на коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2, вызывающую заболевание COVID-19, за последние 14 дней превышает 25 на 100 000 человек, но меньше или до 10% выше, чем совокупное количество положительных тестов на коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2, вызывающую заболевание COVID-19, в Эстонии за последние 14 дней на 100 000 человек либо равно этому показателю, но не более 50. Министерство иностранных дел публикует соответствующую информацию на своем сайте;

[ RT III, 29.10.2020, 2 - в силе с 30.10.2020]

7) лица, указанные в пункте 12 2 , кроме случаев, когда за последние 14 дней в государстве, откуда они прибыли, совокупное количество положительных тестов на коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2, вызывающую заболевание COVID-19, составило более 16 на 100 000 человек;

8) лица, указанные в пункте 12 2 , которые прибыли из государства, указанного в пункте 122, кроме случаев, когда за последние 14 дней совокупное количество положительных тестов на коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2, вызывающую заболевание COVID-19, в этом государстве составило более 16 на 100 000 человек

9) лица, указанные в пункте 12 3 , кроме случаев, когда в государствах, из которых лица прибывают и в соответствии с правом которых лица считаются их жителями или находящимися там на законных основаниях, за последние 14 дней совокупное количество положительных тестов на коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2, вызывающую заболевание COVID-19, составило более 16 на 100 000 человек, или если в отношении этих государств отсутствуют вышеуказанные данные и в этих государствах существует высокий риск распространения вируса. Если в государстве, откуда прибывает лицо, за последние 14 дней совокупное количество положительных тестов на коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2, вызывающую заболевание COVID-19, составило более 16 на 100 000 человек, или если отсутствуют вышеуказанные данные в отношении этих государств, и в этих государствах существует высокий риск распространения вируса, то лицо, приглашающее лицо, указанное в настоящем пункте, обязано совместно с прибывающим лицом обеспечить последнему возможность нахождения по своему месту жительства или месту постоянного пребывания в течение периода до 10 дней после прибытия в Эстонию и прохождения по прибытии в Эстонию тестирования на коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2 сразу, а также повторного тестирования не ранее 10-го дня пребывания в Эстонии. Лица, которые являются спортсменами, тренерами и членами команды из третьей страны, и которые состоят в трудовых отношениях со спортивным клубом, участвующим в Лиге чемпионов Эстонии, или которые связаны с ежедневными тренировками спортсмена на уровне сборной Эстонии, или кто в качестве спортсмена или члена команды спортсмена участвует в титульных соревнованиях международного уровня или непосредственно связано с проведением такого спортивного мероприятия, может выполнять неотложные и неизбежные трудовые обязанности по усмотрению работодателя, если после прибытия в страну он сделал не менее одного теста на коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2, вызывающую заболевание COVID-19, результат которого был отрицательным.

[ RT III, 29.10.2020, 2 - в силе с 30.10.2020]

4 1 . [недействительно - RT III, 09.10.2020, 1 - в силе с 12.10.2020]

4 2 . Положения пунктов 1 и 2, а также подпункта 6 пункта 4 не распространяются на лиц без признаков заболевания, которые в течение последних 10 дней подряд находились на территории Литовской Республики, Латвийской Республики, Финляндской Республики или Эстонской Республики и прибыли в Эстонскую Республику из Литовской Республики, Латвийской Республики, Финляндской Республики, если за последние 14 дней в указанных государствах совокупное количество положительных тестов на коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2, вызывающую заболевание COVID-19, превышает более чем на 10% на 100 000 человек совокупное количество положительных тестов на коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2, вызывающую заболевание COVID-19, за последние 14 дней в Эстонской Республике на 100 000 человек, либо больше 50, и если человек не ранее чем за 48 часов до въезда в государство сделал тест на коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2, вызывающую заболевание COVID-19, и результат теста оказался отрицательным. Информацию о показателях заболеваемости Министерство иностранных дел публикует на своем сайте.

[ RT III, 29.10.2020, 2 - в силе с 30.10.2020]

4 3 . Положения пунктов 1 и 2, а также подпункта 6 пункта 4 и пункта 4 2 не распространяются на лиц без признаков заболевания, которые проживают в Эстонской Республике на административной территории единицы местного самоуправления Валга или в Латвийской Республике на административной территории единицы местного самоуправления Валка и которые пересекают границу между Эстонской Республикой и Латвийской Республикой при условии, что лица не выходят за пределы административных территорий единиц местного самоуправления Валга и Валка соответственно.

[RT III, 09.10.2020, 1 - в силе с 12.10.2020]

4 4 . Положения пунктов 1 и 2, а также подпункта 6 пункта 4 не распространяются на лиц без признаков заболевания, которые в течение последних 10 дней подряд находились на территории Литовской Республики, Латвийской Республики, Финляндской Республики или Эстонской Республики и въехали в Литовскую Республику, Латвийскую Республику или Финляндскую Республику из Эстонской Республики и затем вернулись обратно из указанных государств в Эстонскую Республику, если в государстве, откуда лица возвращаются, за последние 14 дней совокупное количество положительных тестов на коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2, вызывающую заболевание COVID-19, превышает более чем на 10% на 100 000 человек совокупное количество положительных тестов на коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2, вызывающую заболевание COVID-19, за последние 14 дней в Эстонской Республике на 100 000 человек, либо больше 50, и если лица сделают указанный тест после прибытия в Эстонскую Республику. После прибытия в государство лица должны находиться в своем месте жительства или месте постоянного пребывания до получения негативного результата теста.

[ RT III, 29.10.2020, 2 - в силе с 30.10.2020]

4 5 . Положения пунктов 1 и 2, а также подпункта 6 пункта 4 2 не распространяются на лиц без признаков заболевания, которые в течение последних 10 дней подряд находились на территории Литовской Республики, Латвийской Республики, Финляндской Республики или Эстонской Республики и прибыли в Эстонскую Республику из Литовской Республики, Латвийской Республики, Финляндской Республики, и если целью прибытия лиц из Литовской Республики, Латвийской Республики, Финляндской Республики в Эстонскую Республику является работа, учеба, получение медицинских услуг, семейные события или транзит.

[ RT III, 29.10.2020, 2 - в силе с 30.10.2020]

5. [Недействительно - RT III, 04.09.2020, 1 - в силе с 04.09.2020]

6. Положения пунктов 1 и 2 не применяются к не имеющим симптомов болезни лицам, участвующим в указанном в пункте 7 публичном мероприятии в качестве выступающих, или напрямую связанным с проведением мероприятия, либо которые участвуют в спортивном соревновании или мероприятии в качестве спортсменов, членов команд спортсменов или напрямую связанным с проведением спортивного соревнования или мероприятия.

7. Публичные мероприятия, спортивные соревнования и спортивные мероприятия, условия для участников которых отличаются от указанного в пункте 11,15, 17–19, разрешены на следующих условиях:

[ RT III, 23.11.2020, 1 - в силе с 24.11.2020]

1) к мероприятию проявляется значительный общественный или государственный интерес;

2) орган местного самоуправления по месту проведения мероприятия предоставил позицию относительно проведения мероприятия;

3) Департамент здоровья вынес заключение о пригодности плана снижения рисков, составленного организатором мероприятия, для предотвращения распространения коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, вызывающей заболевание COVID-19.

8. Департамент здоровья устанавливает необходимые ограничения на свободное передвижение лиц, указанных в пункте 6.

8 1 . В закрытом общественном помещении вместе находиться и передвигаться могут до двух человек, сохраняя с другими дистанцию не менее двух метров. Ограничение не распространяется на семью, перемещающуюся или находящуюся вместе, или в случае, если эти условия не могут быть разумным образом обеспечены, или в случаях, предусмотренных в подп. 1 п. 9 1 и подп. 1 п. 10. В соответствии с настоящим распоряжением, закрытое общественное помещение – это помещение, которое было предоставлено для использования неопределенной группе лиц или находится в пользовании неопределенной группы лиц, или в котором может находиться неопределенная группа лиц, в числе прочего закрытым общественным помещением является общественный транспорт.

[ RT III, 23.11.2020, 1 - в силе с 24.11.2020]

8 2 . Лица, находящиеся в закрытых общественных помещениях, обязаны носить защитную маску или прикрывать рот и нос (далее маска ). Данная обязанность не распространяется на детей младше 12 лет или если ношение маски невозможно по состоянию здоровья, характеру работы или деятельности либо по другим существенным причинам.

[ RT III, 23.11.2020, 1 - в силе с 24.11.2020]

9. В торговом зале магазина, находящемся в помещении, в зале обслуживания поставщика услуг, а также в местах общего пользования торговых предприятий клиенты могут находиться и передвигаться, если выполнены следующие условия:

1) вместе находиться и передвигаться могут не более двух лиц, соблюдая с другими дистанцию не менее двух метров, за исключением передвигающихся или находящихся вместе семей либо если указанные условия не могут быть разумным образом обеспечены;

2) в помещениях носят маску. Данная обязанность не распространяется на детей младше 12 лет или если ношение маски невозможно по состоянию здоровья, характеру работы или деятельности либо по другим существенным причинам;

3) обеспечено не более чем 50-процентное заполнение торгового зала магазина, зала обслуживания поставщика услуг или мест общего пользования торговых предприятий;

4) владелец обеспечил наличие в торговом зале и зале обслуживания дезинфицирующих средств для сотрудников и клиентов как минимум на входе и выходе;

5) обеспечено выполнение требований по дезинфекции в соответствии с инструкциями Департамента здоровья.

[RT III, 03.12.2020, 1 - в силе с 05.12.2020]

9 1 . Клиенты могут находиться и передвигаться в торговом зале или зале обслуживания предприятия общественного питания, если выполнены следующие условия:

1) вместе находиться и передвигаться можно группами до 10 человек, соблюдая с другими дистанцию не менее двух метров, за исключением случаев, когда указанные условия не могут быть разумным образом обеспечены. Требование в части нахождения и передвижения группами до 10 лиц не распространяется на семьи;

[RT III, 12.11.2020, 5 - в силе с 16.11.2020]

1 1 )в помещениях носят маску. Данная обязанность не распространяется на детей младше 12 лет или если ношение маски невозможно по состоянию здоровья, характеру работы или деятельности либо по другим существенным причинам;

[ RT III, 23.11.2020, 1 - в силе с 24.11.2020]

2) поставщик услуг обеспечивает, чтобы в период с 22.00 до 06.00 часов в торговом зале или зале обслуживания предприятия общественного питания находились только лица, приобретающие еду на вынос, лица, оказывающие курьерские и транспортные услуги, собственник места оказания услуги или его представитель, работники, лица, связанные с выполнением аварийных работ, и лица, необходимые для хозяйственного обслуживания этого места;

[RT III, 03.12.2020, 1 - в силе с 05.12.2020]

3) поставщик услуг обеспечивает наличие дезинфицирующих средств;

[RT III, 12.11.2020, 5 - в силе с 16.11.2020]

4) поставщик услуг обеспечивает соблюдение требований по дезинфекции в соответствии с инструкциями Департамента здоровья. Ограничение, указанное в подпункте 2, не распространяется на торговые точки на борту воздушных судов, используемых для международной перевозки пассажиров, а также на зону ограниченного доступа международного аэропорта и зону пассажирского терминала международного порта после проверки на борту. Ограничение времени работы, указанное в подпункте 2, не распространяется на автозаправочную станцию, если поставщик услуг гарантирует, что клиенты не потребляют на месте еду или напитки.

[RT III, 12.11.2020, 5 - в силе с 16.11.2020]

10. Клиенты имеют право находиться и передвигаться в месте оказания развлекательных услуг, если выполнены следующие условия:

1) вместе находиться и передвигаться можно группами до 10 человек, соблюдая с другими дистанцию не менее двух метров, за исключением случаев, когда указанные условия не могут быть разумным образом обеспечены. Требование в части нахождения и передвижения группами до 10 лиц не распространяется на семьи;

[RT III, 12.11.2020, 5 - в силе с 16.11.2020]

1 1 )в помещениях носят маску. Данная обязанность не распространяется на детей младше 12 лет или если ношение маски невозможно по состоянию здоровья, характеру работы или деятельности либо по другим существенным причинам;

[ RT III, 23.11.2020, 1 - в силе с 24.11.2020]

2) поставщик услуг обеспечивает не более чем 50-процентную заполняемость места оказания услуги и количество клиентов не более 250 человек;

[ RT III, 23.11.2020, 1 - в силе с 24.11.2020]

3) поставщик услуг обеспечивает, чтобы в период с 22.00 до 06.00 часов в месте оказания развлекательных услуг находился только собственник места оказания услуги или его представитель, работники, лица, связанные с выполнением аварийных работ, и лица, необходимые для хозяйственного обслуживания этого места;

[RT III, 03.12.2020, 1 - в силе с 05.12.2020]

4) поставщик услуг обеспечивает наличие дезинфицирующих средств;

[RT III, 12.11.2020, 5 - в силе с 16.11.2020]

5) поставщик услуг обеспечивает соблюдение требований по дезинфекции в соответствии с инструкциями Департамента здоровья.

[RT III, 12.11.2020, 5 - в силе с 16.11.2020]

Указанные требования действуют также во время оказания развлекательных услуг. Указанные в подп. 1 требования и введенное подп. 2 ограничение на количество клиентов не распространяются на детские игровые комнаты.

[ RT III, 23.11.2020, 1 - в силе с 24.11.2020]

11. Лица могут посещать проходящие в помещениях публичные собрания, публичные мероприятия, включая конференции, театральные представления, концерты и кинопоказы, общественные богослужения и другие общественные религиозные обряды, где для лиц в предусмотренное время гарантированы фиксированные сидячие места, при условии, что:

[ RT III, 23.11.2020, 1 - в силе с 24.11.2020]

1) обеспечено количество посетителей до 400 человек;

[ RT III, 23.11.2020, 1 - в силе с 28.11.2020]

2) В Харьюском и Ида-Вируском уезде организатор мероприятия обеспечивает в помещениях не более чем 50-процентную заполняемость;

[ RT III, 23.11.2020, 1 - в силе с 28.11.2020]

3) за пределами зоны со стационарными сидячими местами вместе находиться и передвигаться можно по два человека, соблюдая с другими дистанцию не менее двух метров, за исключением семей, перемещающихся или находящихся вместе, или в случае, если эти условия не могут быть разумным образом обеспечены;

[ RT III, 23.11.2020, 1 - в силе с 24.11.2020]

4) в помещениях носят маску. Данная обязанность не распространяется на детей младше 12 лет или если ношение маски невозможно по состоянию здоровья, характеру работы или деятельности либо по другим существенным причинам;

[ RT III, 23.11.2020, 1 - в силе с 24.11.2020]

5) организатор мероприятия обеспечивает наличие дезинфицирующих средств;

[ RT III, 23.11.2020, 1 - в силе с 24.11.2020]

6) организатор мероприятия обеспечивает соблюдение требований по дезинфекции в соответствии с инструкциями Департамента здоровья.

[ RT III, 23.11.2020, 1 - в силе с 24.11.2020]

12. Действует полное ограничение на свободное передвижение пассажиров при посадке на судно Таллинн–Стокгольм–Таллинн с целью совершения увеселительной поездки.

13. Публичные собрания разрешены, только при выполнении следующих условий:

1) в помещении вместе находиться и передвигаться можно по два человека, соблюдая с другими дистанцию не менее двух метров, за исключением семей, перемещающихся или находящихся вместе, или в случае, если эти условия не могут быть разумным образом обеспечены;

[ RT III, 23.11.2020, 1 - в силе с 24.11.2020]

2) организатор собрания обеспечивает в помещениях не более чем 50-процентную заполняемость и количество участников не более 250 человек;

[ RT III, 23.11.2020, 1 - в силе с 24.11.2020]

3) организатор собрания обеспечивает количество участников мероприятия под открытым небом не более 500 человек;

[ RT III, 23.11.2020, 1 - в силе с 24.11.2020]

4) в помещениях носят маску. Данная обязанность не распространяется на детей младше 12 лет или если ношение маски невозможно по состоянию здоровья, характеру работы или деятельности либо по другим существенным причинам;

[ RT III, 23.11.2020, 1 - в силе с 24.11.2020]

5) организатор собрания обеспечивает наличие дезинфицирующих средств;

[ RT III, 23.11.2020, 1 - в силе с 24.11.2020]

6) организатор собрания обеспечивает соблюдение требований по дезинфекции в соответствии с инструкциями Департамента здоровья.

[ RT III, 23.11.2020, 1 - в силе с 24.11.2020]

14. Предназначенными для общественного пользования банями, спа, бассейнами, водными центрами и купальнями, можно пользоваться, если выполнены следующие условия:

1) в помещении вместе находиться и передвигаться можно по два человека, соблюдая с другими дистанцию не менее двух метров, за исключением семей, перемещающихся или находящихся вместе, или в случае, если эти условия не могут быть разумным образом обеспечены;

[ RT III, 23.11.2020, 1 - в силе с 24.11.2020]

2) поставщик услуг обеспечивает не более чем 50-процентную заполняемость места оказания услуги;

3) поставщик услуг обеспечивает наличие дезинфицирующих средств;

4) поставщик услуг обеспечивает соблюдение требований по дезинфекции в соответствии с инструкциями Департамента здоровья.

На занятия спортом или тренировки в указанных местах распространяются требования, установленные в пунктах 17 и 18.

15. Публичные мероприятия разрешены, только при выполнении следующих условий:

1) в помещении вместе находиться и передвигаться можно по два человека, соблюдая с другими дистанцию не менее двух метров, за исключением семей, перемещающихся или находящихся вместе, или в случае, если эти условия не могут быть разумным образом обеспечены;

[ RT III, 23.11.2020, 1 - в силе с 24.11.2020]

2) организатор мероприятия обеспечивает в помещениях не более чем 50-процентную заполняемость и количество участников не более 250 человек;

[ RT III, 23.11.2020, 1 - в силе с 24.11.2020]

3) организатор мероприятия обеспечивает количество участников мероприятия под открытым небом не более 500 человек;

[ RT III, 23.11.2020, 1 - в силе с 24.11.2020]

4) в помещениях носят маску. Данная обязанность не распространяется на детей младше 12 лет или если ношение маски невозможно по состоянию здоровья, характеру работы или деятельности либо по другим существенным причинам;

[ RT III, 23.11.2020, 1 - в силе с 24.11.2020]

4 1 ) организатор мероприятия обеспечивает чтобы участники не находились в месте проведения мероприятия в период с 22.00 до 06.00 часов;

[RT III, 03.12.2020, 1 - в силе с 05.12.2020]

5) организатор мероприятия обеспечивает наличие дезинфицирующих средств;

[ RT III, 23.11.2020, 1 - в силе с 24.11.2020]

6) организатор мероприятия обеспечивает соблюдение требований по дезинфекции в соответствии с инструкциями Департамента здоровья.

[ RT III, 23.11.2020, 1 - в силе с 24.11.2020]

16. Проведение общественных богослужений и других общественных религиозных обрядов разрешено, если выполнены следующие условия:

1) в помещении вместе находиться и передвигаться можно по два человека, соблюдая с другими дистанцию не менее двух метров, за исключением семей, перемещающихся или находящихся вместе, или в случае, если эти условия не могут быть разумным образом обеспечены;

2) организатор мероприятия обеспечивает в помещениях не более чем 50-процентную заполняемость и количество участников не более 250 человек;

3) в помещениях носят маску. Данная обязанность не распространяется на детей младше 12 лет или если ношение маски невозможно по состоянию здоровья, характеру работы или деятельности либо по другим существенным причинам;

4) обеспечено наличие дезинфицирующих средств;

5) обеспечено выполнение требований по дезинфекции в соответствии с инструкциями Департамента здоровья.

[ RT III, 23.11.2020, 1 - в силе с 24.11.2020]

17. На открытом воздухе разрешено заниматься спортом, проводить тренировки, спортивные мероприятия и мероприятия, связанные с движением, только если обеспечена возможность соблюдения дистанции между людьми, количество участников до 500 человек, в также если организатор обеспечил наличие дезинфицирующих средств, и выполнение требований по дезинфицированию в соответствии с инструкциями Департамента здоровья. Ограничение не распространяется на спортивные команды в любых видах спорта, если выполняются требования, вытекающие из международного положения о проведении соревнований по виду спорта, а также на тренировки кандидатов во взрослую сборную Эстонии и лиги чемпионов.

[RT III, 03.12.2020, 1 - в силе с 05.12.2020]

18. В помещениях разрешено заниматься спортом, проводить тренировки, спортивные мероприятия и мероприятия, связанные с движением, только если выполнены следующие условия:

1) организатор обеспечивает соблюдение дистанции между людьми;

[ RT III, 23.11.2020, 1 - в силе с 24.11.2020]

2) на проходящих в помещениях публичных спортивных мероприятиях или мероприятиях, связанных с движением, зрители могут находиться и передвигаться по два человека, соблюдая с другими дистанцию не менее двух метров, за исключением семей, перемещающихся или находящихся вместе, или в случае, если эти условия не могут быть разумным образом обеспечены;

[ RT III, 23.11.2020, 1 - в силе с 24.11.2020]

3) организатор обеспечивает не более чем 50-процентную заполняемость и количество участников спортивного мероприятия или мероприятия, связанного с движением, не более 250 человек;

[ RT III, 23.11.2020, 1 - в силе с 24.11.2020]

4) в помещениях зрители носят маску. Данная обязанность не распространяется на детей младше 12 лет или если ношение маски невозможно по состоянию здоровья, характеру работы или деятельности либо по другим существенным причинам;

[ RT III, 23.11.2020, 1 - в силе с 24.11.2020]

5) В Харьюском уездe количество в участников группе не должно превышать 10 человек и должно быть обеспечено отсутствие контакта с другими группами;

[RT III, 04.12.2020, 3 - в силе с 05.12.2020]

5 1 ) организатор спортивного мероприятия и мероприятия, связанного с движением, обеспечивает, чтобы участники не находились в месте проведения мероприятия в период с 22.00 до 06.00 часов;

[RT III, 03.12.2020, 1 - в силе с 05.12.2020]

6) организатор обеспечивает наличие дезинфицирующих средств;

[ RT III, 23.11.2020, 1 - в силе с 24.11.2020]

7) организатор обеспечивает соблюдение требований по дезинфекции в соответствии с инструкциями Департамента здоровья.

Приведенные в пункте условия не распространяются деятельность, установленную в учебных программах начального, основного и среднего образования. Подп. 3 и 5 не применяются к профессиональной и полупрофессиональной спортивной деятельности, проходящей в системе соревнований спортивной федерации, в том числе, в случае юношеского спорта, на спортсменов и команды, участвующих в соревнованиях на титул чемпиона Эстонии, организованных спортивной федерацией.

[ RT III, 23.11.2020, 1 - в силе с 24.11.2020]

19. Спортивные мероприятия разрешены, только при выполнении следующих условий:

1) организатор мероприятия обеспечивает соблюдение дистанции между людьми;

[ RT III, 23.11.2020, 1 - в силе с 24.11.2020]

2) организатор мероприятия обеспечивает в помещениях не более чем 50-процентную заполняемость и количество участников не более 250 человек;

[ RT III, 23.11.2020, 1 - в силе с 24.11.2020]

3) организатор мероприятия обеспечивает количество участников мероприятия под открытым небом не более 500 человек;

[ RT III, 23.11.2020, 1 - в силе с 24.11.2020]

4) в помещениях зрители носят маску. Данная обязанность не распространяется на детей младше 12 лет или если ношение маски невозможно по состоянию здоровья, характеру работы или деятельности либо по другим существенным причинам;

[ RT III, 23.11.2020, 1 - в силе с 24.11.2020]

5) на проходящих в помещениях публичных соревнованиях зрители могут находиться и передвигаться по два зрителя, соблюдая с другими дистанцию не менее двух метров, за исключением семей, перемещающихся или находящихся вместе, или в случае, если эти условия не могут быть разумным образом обеспечены;

[ RT III, 23.11.2020, 1 - в силе с 24.11.2020]

6) организатор мероприятия обеспечивает наличие дезинфицирующих средств;

[ RT III, 23.11.2020, 1 - в силе с 24.11.2020]

7) организатор мероприятия обеспечивает соблюдение требований по дезинфекции в соответствии с инструкциями Департамента здоровья.

[ RT III, 23.11.2020, 1 - в силе с 24.11.2020]

20. Посещение музеев и выставочных учреждений разрешено, если выполнены следующие условия:

1) вместе находиться и передвигаться могут не более двух лиц, соблюдая с другими дистанцию не менее двух метров, за исключением передвигающихся или находящихся вместе семей либо если указанные условия не могут быть разумным образом обеспечены;

[ RT III, 23.11.2020, 1 - в силе с 24.11.2020]

1 1 )в помещениях носят маску. Данная обязанность не распространяется на детей младше 12 лет или если ношение маски невозможно по состоянию здоровья, характеру работы или деятельности либо по другим существенным причинам;

[ RT III, 23.11.2020, 1 - в силе с 24.11.2020]

2) поставщик услуг обеспечивает наличие дезинфицирующих средств;

3) поставщик услуг обеспечивает в открытых для посетителей помещениях влажную чистку часто касаемых поверхностей каждые 2−4 часа;

4) интерактивные экспонаты закрыты, или поставщик услуг обеспечивает их влажную чистку после каждого использования, или поставщик услуг сделал доступными для посетителей одноразовые перчатки и обеспечил безопасное обращение с ними после использования;

5) организатор при возможности заменяет бесплатные информационные материалы на физических носителях на информационные материалы на цифровых носителях;

6) не организуются творческая работа и мастер-классы, на которых используются общие средства труда, или обеспечивается их дезинфекция после каждого пользователя.

20 1 . В попечительском доме общего и специального назначения (далее – попечительское учреждение ) должны соблюдаться следующие условия:

1) в помещении и на территории попечительского учреждения сотрудники и посетители учреждения должны носить маски в качестве средства индивидуальной защиты;

2) маску могут не носить лица, которым она противопоказана по медицинским показаниям, а также лица при исполнении служебных обязанностей, если избегается какой-либо контакт с сотрудниками, клиентами и другими посетителями попечительского учреждения, или в иных обоснованных случаях;

3) при ношении и использовании масок необходимо соблюдать максимальный срок использования, указанный производителем, а также инструкции Департамента здоровья и Департамента защиты прав потребителей и технического надзора.

[RT III, 14.09.2020, 1 - в силе с 14.09.2020]

20 2 . Осуществляемая в помещениях в Харьюском уезде досуговая деятельность и внешкольное образование, а также осуществляемое в помещениях в Харьюском и Ида-Вируском уездах повышение квалификации и дополнительное обучение, связанное с трудовой деятельностью, разрешены только при соблюдении следующих условий:

[RT III, 04.12.2020, 3 - в силе с 05.12.2020]

1) обеспечено не более 10 участников в группе и исключен контакт с другими группами;

2) в помещениях носят маску. Данная обязанность не распространяется на детей младше 12 лет или если ношение маски невозможно по состоянию здоровья, характеру работы или деятельности либо по другим существенным причинам;

3) вещи общего пользования дезинфицируются после каждого использования;

4) поставщик услуг обеспечивает наличие дезинфицирующих средств и соблюдение требований по дезинфекции в соответствии с инструкциями Департамента здоровья.

Указанные у пункте условия не применяются к деятельности, связанной с военной обороной или внутренней безопасностью государства.

[ RT III, 23.11.2020, 1 - в силе с 24.11.2020]

20 3 . Осуществляемая в помещениях в Ида-Вируском уезде досуговая деятельность, внешкольное образование, занятия спортом и тренировки, а также проведение спортивных мероприятий и мероприятий, связанных с движением, разрешены только при соблюдении следующих условий:

1) обеспечено индивидуальное обучение или индивидуальная деятельность;

2) вместе находиться и передвигаться могут не более двух лиц, соблюдая с другими дистанцию не менее двух метров, за исключением передвигающихся или находящихся вместе семей либо если указанные условия не могут быть разумным образом обеспечены;

3) в помещениях носят маску. Данная обязанность не распространяется на детей младше 12 лет или если ношение маски невозможно по состоянию здоровья, характеру работы или деятельности либо по другим существенным причинам;

4) вещи общего пользования дезинфицируются после каждого использования;

5) поставщик услуг обеспечивает наличие дезинфицирующих средств и соблюдение требований по дезинфекции в соответствии с инструкциями Департамента здоровья.

6) организатор спортивного соревнования обеспечивает при организации соревнования соблюдение условий, указанных в пункте 19.

Приведенные в пункте условия не распространяются спортивную деятельность, установленную в учебных программах начального, основного и среднего образования, на деятельность, связанную с военной обороной и госбезопасностью, на профессиональную и полупрофессиональную спортивную деятельность, проходящую в системе соревнований спортивной федерации, в том числе, в случае юношеского спорта, на спортсменов и команды, участвующих в соревнованиях на титул чемпиона Эстонии, организованных спортивной федерацией, а также на деятельность людей с ограниченными возможностями.

[RT III, 04.12.2020, 3 - в силе с 05.12.2020]

20 4 . С 14 декабря 2020 года по 3 января 2021 года (включительно) занятия спортом и тренировки на открытом воздухе и в помещении разрешены при соблюдении следующих условий:

1) в помещениях проводятся бесконтактные индивидуальные занятия и индивидуальные тренировки, в том числе с руководителем;

1) на открытом воздухе обеспечено не более 10 участников в группе и исключен контакт с другими группами;

3) вместе находиться и передвигаться могут не более двух лиц, соблюдая с другими дистанцию не менее двух метров, за исключением передвигающихся или находящихся вместе семей либо если указанные условия не могут быть разумным образом обеспечены;

4) в помещениях носят маску. Данная обязанность не распространяется на детей младше 12 лет или если ношение маски невозможно по состоянию здоровья, характеру работы или деятельности либо по другим существенным причинам;

5) вещи общего пользования дезинфицируются после каждого использования;

7) поставщик услуг обеспечивает наличие дезинфицирующих средств и соблюдение требований по дезинфекции в соответствии с инструкциями Департамента здоровья.

Ограничение не распространяется на профессиональную спортивную деятельность, осуществляемую в системе соревнований спортивной федерации, в том числе на членов и кандидатов взрослых и юношеских сборных, а также на игроков лиги мастеров в командных видах спорта, на деятельность, связанную с военной обороной и внутренней безопасностью государства, а также на деятельность лиц с ограниченными возможностями здоровья.

[ RT III, 10.12.2020, 1 - в силе с 12.12.2020]

20 5 . С 14 декабря 2020 года по 3 января 2021 года (включительно) запрещены спортивные мероприятия и мероприятия, связанные с движением.

[ RT III, 10.12.2020, 1 - в силе с 12.12.2020]

20 6 . С 14 декабря 2020 года по 3 января 2021 года (включительно) спортивные соревнования разрешены при соблюдении следующих условий:

1) в спортивных соревнованиях участвуют только команды лиги чемпионов, участвующие в системе соревнований спортивной федерации, профессиональные спортсмены, а также члены и кандидаты взрослых и юношеских команд Эстонии;

2) присутствие зрителей не разрешено;

3) вместе находиться и передвигаться могут не более двух лиц, соблюдая с другими дистанцию не менее двух метров, ограничение не распространяется на участников соревнований, а также если указанные условия не могут быть разумным образом обеспечены;

4) в помещениях носят маску. Данная обязанность не распространяется на детей младше 12 лет или если ношение маски невозможно по состоянию здоровья, характеру деятельности либо по другим существенным причинам;

5) организатор соревнования обеспечивает в помещениях не более чем 50-процентную заполняемость и количество участников не более 250 человек;

6) организатор соревнования обеспечивает количество участников мероприятия под открытым небом не более 500 человек;

6) организатор соревнования обеспечивает наличие дезинфицирующих средств;

7) организатор соревнования соблюдение требований по дезинфекции в соответствии с инструкциями Департамента здоровья.

[ RT III, 10.12.2020, 1 - в силе с 12.12.2020]

20 7 . С 14 декабря 2020 года по 3 января 2021 года (включительно) молодежная работа, досуговая деятельность и внешкольное образование, а также повышение квалификации и дополнительное обучение, связанное с трудовой деятельностью, разрешены только при соблюдении следующих условий:

1) осуществление досуговой деятельности и внешкольного образования в помещении разрешено, если обеспечены бесконтактные индивидуальные занятия и индивидуальные тренировки, в том числе с руководителем;

2) осуществление досуговой деятельности и внешкольного образования на открытом воздухе разрешено, если обеспечено не более 10 участников в группе и исключен контакт с другими группами;

3) молодежная работа, повышение квалификации и дополнительное обучение, связанное с трудовой деятельностью, в помещениях и на открытом воздухе разрешены, если обеспечены бесконтактные индивидуальные занятия и индивидуальные тренировки, в том числе с руководителем;

4) вместе находиться и передвигаться могут не более двух лиц, соблюдая с другими дистанцию не менее двух метров, за исключением передвигающихся или находящихся вместе семей либо если указанные условия не могут быть разумным образом обеспечены;

5) в помещениях носят маску. Данная обязанность не распространяется на детей младше 12 лет или если ношение маски невозможно по состоянию здоровья, характеру деятельности либо по другим существенным причинам;

6) вещи общего пользования дезинфицируются после каждого использования;

7) поставщик услуг обеспечивает наличие дезинфицирующих средств и соблюдение требований по дезинфекции в соответствии с инструкциями Департамента здоровья.

Ограничение не распространяется на деятельность, связанную с военной обороной и внутренней безопасностью государства, а также на деятельность лиц с ограниченными возможностями здоровья. Условия, указанные в этом пункте, не распространяются на Центр профессиональной реабилитации Астангу.

[ RT III, 10.12.2020, 1 - в силе с 12.12.2020]

20 8 . С 14 декабря 2020 года по 31 декабря 2020 года (включительно) в учреждениях образования вводится следующее ограничение на свободу передвижения:

1) учащиеся не имеют права находиться и перемещаться в учебных корпусах общеобразовательных школ, профессиональных учебных заведений и прикладных вузов, а также университетов, которыми считаются только помещения, используемые для учебной деятельности;

2) положения подпункта 1 не применяются, если учащимся необходимы образовательные вспомогательные услуги или, по мнению учителя, консультации для достижения результатов обучения, а также для выполнения практических занятий, экзаменов или тестов или участия в олимпиадах;

3) в случае, установленном в подп. 2, вместе находиться и передвигаться могут не более двух лиц, соблюдая с другими дистанцию не менее двух метров, за исключением случаев, когда указанные условия не могут быть разумным образом обеспечены.

4) в помещениях носят маску. Данная обязанность не распространяется на детей младше 12 лет или если ношение маски невозможно по состоянию здоровья, характеру деятельности либо по другим существенным причинам;

5) обеспечено наличие дезинфицирующих средств и соблюдение требований по дезинфекции в соответствии с инструкциями Департамента здоровья.

Условия, указанные в данном пункте, не распространяются на школы, где большинство учеников нуждается в усиленной или специальной поддержке, на дошкольные учреждения и на деятельность лиц с ограниченными возможностями здоровья.

[ RT III, 10.12.2020, 1 - в силе с 12.12.2020]

20 9 . С 12 декабря 2020 года по 3 января 2021 года (включительно) Ида-Вируском уезде вводятся ограничения на свободу передвижения, указанные в пунктах 8 1 –20 8 , с учетом особенностей, установленных в настоящем пункте:

1) лицам запрещается находиться и передвигаться в месте оказания развлекательных услуг, в местах оказания готиничных услуг, в музеях и выставочных учреждениях. Ограничение не распространяется собственника места оказания услуг или его представителя, работников, а также лиц, связанных с выполнением аварийных работ, и лиц, необходимых для хозяйственного обслуживания этого места. Помимо вышеуказанного ограничение не распространяется на лиц, пользующихся гостиничными услугами для оказания медицинских услуг или для оказания прочих услуг, небходимых для разрешения чрезвычайной ситуации, а также на лиц, размещенных в гостиничном предприятии органом местного самоуправления или иным государственным учреждением для получения услуг ограна местного самоуправления или иного государственного учреждения либо вследствие выполнения обязательств, вытекающих из договора, заключенного с госучреждением, единицей местного самоуправления или предпринимателем, также ограничение не распространяется на общежития для учащихся учреждений образования и находящихся на карантине лиц, результат теста которых на COVID-19 оказался положительным, и на близко контактировавших с ними лиц;

[RT III, 17.12.2020, 3 - в силе с 18.12.2020]

2) лицам запрещается находиться и передвигаться в спортивных клубах и других спортивных сооружениях, саунах, спа, бассейнах, водных центрах и бассейнах, предназначенных для общественного пользования. Ограничение не распространяется на собственника места оказания услуг или его представителя, работников, а также лиц, связанных с выполнением аварийных работ, и лиц, необходимых для хозяйственного обслуживания этого места, на профессиональную спортивную деятельность, осуществляемую в системе соревнований спортивной федерации, в том числе на членов и кандидатов взрослых и юношеских сборных, а также на игроков лиги мастеров в командных видах спорта, на деятельность, связанную с военной обороной и внутренней безопасностью государства, а также на деятельность лиц с ограниченными возможностями здоровья;

3) лицам запрещено находиться и перемещаться в торговом зале или зале обслуживания предприятия общественного питания, за исключением покупки еды на вынос или оказания курьерских и транспортных услуг. Ограничение не распространяется собственника места оказания услуг или его представителя, работников, а также лиц, связанных с выполнением аварийных работ, и лиц, необходимых для хозяйственного обслуживания этого места;

4) запрещены публичные собрания, публичные мероприятия, в том числе конференции, театральные представления, концерты и кинопоказы со стационарным сидячим местом или без стационарного сидячего места, как в помещении, так и на открытом воздухе;

5) общественные богослужения и другие общественные религиозные обряды, где в отведенной для лиц зоне предусмотрены стационарные сидячие места, могут проводиться на условиях, указанных в пункте 11; общественные богослужения и другие общественные религиозные обряды без стационарных сидячих мест могут проводиться на условиях, указанных в пункте 16;

6) молодежная работа, досуговая деятельность, внешкольное образование, повышение квалификации и дополнительное обучение, связанное с трудовой деятельностью, разрешены, если обеспечены бесконтактные индивидуальные занятия и индивидуальные тренировки, в том числе с руководителем; Ограничение не распространяется на деятельность, связанную с военной обороной и внутренней безопасностью государства, а также на деятельность лиц с ограниченными возможностями здоровья;

7) занятия спортом и тренировками в закрытых общественных местах запрещены. Занятия спортом и тренировки на открытом воздухе разрешены, если обеспечены бесконтактные индивидуальные занятия и индивидуальные тренировки, в том числе с инструктором.

Установленное в настоящем подпункте ограничение не распространяется на профессиональную спортивную деятельность, осуществляемую в системе соревнований спортивной федерации, в том числе на членов и кандидатов взрослых и юношеских сборных, а также на игроков лиги мастеров в командных видах спорта, на деятельность, связанную с военной обороной и внутренней безопасностью государства, а также на деятельность лиц с ограниченными возможностями здоровья.

[ RT III, 10.12.2020, 1 - в силе с 12.12.2020]

20 10 . Клиенты, находящиеся в месте оказания гостиничной услуги на момент вступления в силу ограничения, указанного в подпункте 1 пункта 20 9 , должны покинуть место оказания гостиничной услуги не позднее 13 декабря 2020 года.

[ RT III, 10.12.2020, 1 - в силе с 12.12.2020]

21. В соответствии с частью 1 статьи 44 Закона «О предупреждении инфекционных заболеваний и борьбе с ними» надзор за выполнением установленных в распоряжении требований осуществляет Департамент здоровья. Департамент здоровья имеет право привлечь к надзору Департамент полиции и пограничной охраны, соблюдая при этом требования и порядок оказания помощи, установленного в Законе "Об административном сотрудничестве".

22. Ограничения и меры, установленные распоряжением, остаются в силе до указанного в распоряжении срока, до изменения распоряжения или признания его недействительным, а их необходимость оценивается не реже, чем каждые две недели.

23. Распоряжение вступает в силу 19 августа 2020 года. Пункт 2 и подпункт 3 пункта 3 вступает в силу 1 сентября 2020 года.

24. [Изъято из настоящего текста.]

25. Распоряжение опубликовать на сайте Правительства Республики и в государственном вестнике Riigi Teataja.

При издании распоряжения учитывалось обстоятельство, что на основании ч. 2 ст. 2 Закона «О предупреждении инфекционных заболеваний и борьбе с ними» заболевание COVID-19 отвечает признакам нового опасного инфекционного заболевания, поскольку отсутствует эффективное лечение вызванного вирусом заболевания, и распространение заболевания может превысить мощности больниц, а также поскольку требования, меры и ограничения, вводимые распоряжением, повлекут за собой существенное общественное и экономическое влияние. В настоящее время риск распространения вируса очень высок, поэтому для его снижения является соразмерным ограничение на свободное передвижение лиц в указанных местах для защиты жизни и здоровья людей, а также доминирующего общественного интереса с целью предотвратить распространение коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, вызывающей заболевание COVID-19.

Распоряжением вводятся неизбежные требования, меры и ограничения по предотвращению распространения вируса для защиты жизни и здоровья людей, а также доминирующего общественного интереса, в том числе для обеспечения непрерывности функционирования государства. Обоснования и доводы приводятся в пояснительной записке к распоряжению, которая будет опубликована на домашней странице Правительства Республики.

В случае невыполнения надлежащим образом мер по предотвращению распространения инфекционного заболевания, применяются средства административного принуждения, указанные в ч. 2 или 3 ст. 28 Закона об охране правопорядка. Максимальный размер административного штрафа составляет 9600 евро. Административный штраф, целью которого является принуждение к соблюдению требований, мер и ограничений, введенных распоряжением, а также предотвращение распространения вируса, может выписываться повторно.

Распоряжение может быть оспорено путем подачи возражения в порядке, предусмотренном в Законе об административном производстве, в течение 30 дней со дня, когда о распоряжении стало или должно было стать известно. Также распоряжение может быть оспорено путем подачи в административный суд жалобы в порядке, предусмотренном в Кодексе об административном судопроизводстве в течение 30 дней с момента оглашения распоряжения.

____________________________

Обоснования изменений, внесенных Постановлением Правительства Республики № 4 56 от 1 7 декабря 2020 года:

С целью защиты жизни и здоровья людей, а также доминирующего общественного интереса, в том числе для обеспечения континуитета государства распоряжением устанавливаются меры и ограничения, неизбежные для предотвращения распространения коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, вызывающей заболевание COVID-19.

П. 1 ст. 28 Основного закона Эстонской Республики (далее – Основной закон ) предусматривает право каждого на охрану здоровья. В данном случае существуют разные ценности для защиты основных прав. Во-первых, право людей на защиту своего здоровья путем того, что государство делает все возможное для предотвращения распространения вируса. Также доминирующий общественный интерес в предотвращении распространения вируса и массового заболевания людей, а также в предотвращении перегрузки в системе здравоохранения. В ситуации, когда существует высокий риск распространения вируса при контакте с другими людьми, государство обязано минимизировать риск заражения, в том числе способом, подходящим для достижения этой цели, ограничить возможности контакта между людьми. Также необходимо учитывать, что количество инфицированных людей и смертельных случаев продолжает расти во всем мире, в том числе в Эстонии. Рост заболевших, нуждающихся в стационарном лечении, может предоставлять угрозу для всей системы здравоохранения и это в течение очень короткого времени.

Основной закон предусматривает права и свободы, обеспечение которых также является обязанностью государства. . Государству разрешается ограничивать права и свободы, указанные в Основном законе, с учетом характера прав и свобод и условий самого Основного закона. Например, согласно ст. 34, каждый, кто находится в Эстонии на законных основаниях, имеет право свободно передвигаться и выбирать место жительства. Право на свободное передвижение может быть ограничено в случаях и в порядке, предусмотренных законом, в том числе для защиты прав и свобод других лиц и для предотвращения распространения инфекционных заболеваний. Ст. 19 Основного закона предусматривает право на свободу самовыражения, ст. 31 – на свободу предпринимательства, ст. 37 - право на образование и т. д. Для предотвращения распространения вируса, вызывающего заболевание COVID-19, оправдано введение определенных ограничений. При ограничении прав и свобод необходимо соблюдать справедливый баланс между целью ограничения и объемом и влиянием ограничения. Пропорциональные ограничения, необходимые для предотвращения распространенич вируса, оправданы весомыми целями, изложенными выше.

В соответствии с частями 2, 5 и 6 статьи 28 Закона о профилактике инфекционных заболеваний и борьбе с ними (далее - NETS ) и с учетом подраздела 8 Правительство Республики вправе устанавливать меры, необходимые для борьбы с инфекционными заболеваниями, если применение мер и ограничений, вводимых для предотвращения эпидемического распространения инфекционных заболеваний, оказывает значительное влияние на общество или экономику. Для этого должны быть выполнены следующие предварительные условия: это особо опасное инфекционное заболевание или новое опасное инфекционное заболевание; Правительство Республики на основании эпидемиологических, лабораторных и клинических данных получило от Департамента здоровья информацию и рекомендацию о введении обязательного ношения масок; мера (обязанность или ограничение) является неизбежной для предотвращения распространения вируса, то есть, это должно быть соразмерное и целесообразное требование, мера должна быть временной, то есть ограниченной по времени и иметь значительные социальные или экономические последствия.

Распоряжением Правительства Республики № 282 от 19 августа 2020 года «Меры и ограничения, реобходимые для предотвращения распространения заболевания COVID-19» введены различные ограничения на свободное передвижение с целью предотвращения и пресечения распространения коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, вызывающей заболевание COVID-19. При введении ограничений учитывалось, чтобы при их введении люди могли в значительной степени продолжать нормальную жизнь.

Отправной точкой для введения ограничения является то, что заболевание COVID-19, вызванное коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2, является инфекционным заболеванием, которое передается от человека к человеку воздушно-капельным путем, в основном при тесном контакте с заразным человеком, имеющем характерные симптомы. Это означает, что вирус может быть передан при тесном контакте с инфицированным человеком или через загрязненные поверхности и руки. Вирус распространяется быстрее всего в помещениях, и группы риска (включая пожилых людей) подвергаются большему риску тяжелого течения заболевания, осложнений и необходимости лечения в больнице.

По состоянию на 9 декабря 2020 года уровень заражения SARS-CoV-2, коронавирусом, вызывающим COVID-19 в Эстонии, за последние 14 дней составляет 414,98 на 100000 жителей. За последние сутки добавилось 5699 результатов анализов, из которых 547 или 9,6% положительные. 264 пациента находятся на стационарном лечении и 13 пациентов находятся на контролируемом дыхании За сутки добавились две смерти. Всего в Эстонии от коронавирусной инфекции умерло 139 человек.

Заболеваемость на 100 000 жителей Ида-Вирумаа за последние 14 дней составляет 1011,48, что более чем вдвое превышает показатель Харьюского уезда, занимающего второе место по распространению инфекционного заболевания, где показатель достигает 458,82. За последние 14 дней (с 24.11 по 08.12.2020 года) в Восточном регионе Департамента здоровья было зарегистрировано в общей сложности 1358 случаев COVID-19.

Поскольку распространение коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, вызывающей заболевание COVID-19, в Ида-Вирумаа является самым масштабным и быстрым по сравнению с другими регионами Эстонии, там установлены более строгие ограничения на свободу передвижения.

Вводимое исключение необходимо для того, чтобы в период действия более строгих временных ограничений на свободу передвиженияя, действующих в Ида-Вирумаа, можно было выполнять договоры, заключенные с государственными учреждениями, единицами местного самоуправления и предприянимателями, даже если лица, связанные с выполнением обязательств, нуждаются в гостиничных услугах на время из выполнения. Министерство экономики и коммуникаций совместно с Департаментом здоровья организует применение соответствующего исключения.

В соответствии с ч. 1 ст. 44 Закона «О предупреждении инфекционных заболеваний и борьбе с ними» надзор за выполнением установленных в распоряжении требований осуществляет Департамент здоровья. В случае невыполнения надлежащим образом мер по предотвращению распространения инфекционного заболевания, применяются средства административного принуждения, указанные в ч. 2 или 3 ст. 28 Закона «Об охране правопорядка». Максимальный размер административного штрафа составляет 9600 евро. Административный штраф, целью которого является принуждение к соблюдению требований, мер и ограничений, введенных распоряжением, а также предотвращение распространения вируса, может выписываться повторно.

Распоряжение может быть оспорено путем подачи возражения в порядке, предусмотренном в Законе об административном производстве, в течение 30 дней со дня, когда о распоряжении стало или должно было стать известно. Также распоряжение может быть оспорено путем подачи в административный суд жалобы в порядке, предусмотренном в Кодексе об административном судопроизводстве в течение 30 дней с момента оглашения распоряжения.

С пояснительной запиской к распоряжению можно ознакомиться на сайте kriis.ee.