29.04.2019, 16:05

Официально! Тартуский университет объявил магистерские дипломы Анастасии Коваленко недействительными

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дополнено в 16:29
rus.delfi.ee
EST 14
Aasta parimad spordiajakirjanikud
Foto: Priit Simson

В Тартуском университете подтвердили Delfi, что признали недействительными магистерские дипломы Анастасии Коваленко в области юриспруденции и экономики.

Причиной признания дипломов недействительными является академическое мошенничество, поэтому оценки за обе работы аннулировали. "Плагиат встречается в обеих магистерских работах Коваленко, на работы других авторов не ссылаются или некорректно ссылаются на абзацы, местами по страницам, — отметила руководитель по коммуникации Тартуского университета Критсина Курм. — Для Тартуского университета качество учебной работы очень важно, наша цель — предлагать своим студентам очень хорошее образование. Поэтому у университета нет другого выбора, как аннулировать сделанную с обманом работу".

Добавляют, что понимают, что признание дипломных работ недействительными - обременительное для человека решение, и поэтому университет, разумеется, готов консультировать и помогать Анастасии Коваленко. "Мы объясним Коваленко, на каких условиях она может заново составить свои магистерские работы и заново прийти защитить их".

Анастасия Коваленко прокомментировала решение Тартуского университета следующим образом:

"Друзья! Ректорат Тартуского университета принял решение аннулировать обе мои степени магистра. Я уважаю решение университета, хотя, по моей оценке, это очень суровое наказание. Как я уже говорила раньше, я не выдавала чужие работы за свои, а лишь ошиблась в соблюдении правил цитирования. Причем ошиблась так, что этого помимо меня не заметили ни научный руководитель работы, ни рецензент, ни аттестационная комиссия, ни специальный детектор плагиата. По этой логике лишить степеней нужно было бы очень многих, поскольку ни одна магистерская работа не является совершенной, и всегда можно найти какую-нибудь оплошность в части цитирования и тем самым признать работу плагиатом.

К счастью, университет удовлетворил мою просьбу и позволил мне переделать работы, снова защитить их и заново получить магистерские степени. Я вложила в эти работы много сил и отлично владею этими темами. Все выводы и анализы, приведенные в моих работах, сделаны мною, и я с удовольствием представлю и защищу обновленные, еще более качественные работы по своим любимым темам. Теперь уже в седьмой раз, поскольку одну из этих работ я защищала трижды в трех судебных инстанциях. Я всегда училась для себя, и поэтому нынешняя ситуация имеет для меня принципиальное значение – я не хочу, чтобы в будущем у кого бы то ни было появились хоть малейшие сомнения в честности моих дипломов.

Но не открыл ли университет ящик Пандоры, решив на моем примере создать такой жесткий прецедент? Не поставил ли он тем самым под удар репутацию всей системы высшего образования Эстонии? Каждый год диплом о высшем образовании получают 10 000 человек. Как вы думаете, сколько из них могут находиться в группе риска?

Нужно начать дискуссию и обсудить, как впредь избежать подобных ситуаций. Я искренне верю, что лишь единицы сознательно выбирают путь обмана, а подавляющее большинство учится в университете для того же, что и я – для получения хорошего образования. И тем важнее быть уверенным в том, что в любой момент под ударом не окажутся сотни или даже тысячи вчерашних, сегодняшних или завтрашних работ, а также их авторы. Надо найти ответ на вопрос – как может быть так, что два года назад мои работы устраивали и научных руководителей, и рецензентов, и комиссии, а теперь уже не устраивают? Так что нам всем стоит подумать о том, как улучшить нашу систему образования, а не заниматься показательной поркой молодежи".

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