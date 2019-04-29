Официально! Тартуский университет объявил магистерские дипломы Анастасии Коваленко недействительными

К счастью, университет удовлетворил мою просьбу и позволил мне переделать работы, снова защитить их и заново получить магистерские степени. Я вложила в эти работы много сил и отлично владею этими темами. Все выводы и анализы, приведенные в моих работах, сделаны мною, и я с удовольствием представлю и защищу обновленные, еще более качественные работы по своим любимым темам. Теперь уже в седьмой раз, поскольку одну из этих работ я защищала трижды в трех судебных инстанциях. Я всегда училась для себя, и поэтому нынешняя ситуация имеет для меня принципиальное значение – я не хочу, чтобы в будущем у кого бы то ни было появились хоть малейшие сомнения в честности моих дипломов.

Но не открыл ли университет ящик Пандоры, решив на моем примере создать такой жесткий прецедент? Не поставил ли он тем самым под удар репутацию всей системы высшего образования Эстонии? Каждый год диплом о высшем образовании получают 10 000 человек. Как вы думаете, сколько из них могут находиться в группе риска?

Нужно начать дискуссию и обсудить, как впредь избежать подобных ситуаций. Я искренне верю, что лишь единицы сознательно выбирают путь обмана, а подавляющее большинство учится в университете для того же, что и я – для получения хорошего образования. И тем важнее быть уверенным в том, что в любой момент под ударом не окажутся сотни или даже тысячи вчерашних, сегодняшних или завтрашних работ, а также их авторы. Надо найти ответ на вопрос – как может быть так, что два года назад мои работы устраивали и научных руководителей, и рецензентов, и комиссии, а теперь уже не устраивают? Так что нам всем стоит подумать о том, как улучшить нашу систему образования, а не заниматься показательной поркой молодежи".