Официально! Тартуский университет объявил магистерские дипломы Анастасии Коваленко недействительными

Причиной признания дипломов недействительными является академическое мошенничество, поэтому оценки за обе работы аннулировали. "Плагиат встречается в обеих магистерских работах Коваленко, на работы других авторов не ссылаются или некорректно ссылаются на абзацы, местами по страницам, — отметила руководитель по коммуникации Тартуского университета Критсина Курм. — Для Тартуского университета качество учебной работы очень важно, наша цель — предлагать своим студентам очень хорошее образование. Поэтому у университета нет другого выбора, как аннулировать сделанную с обманом работу".
Добавляют, что понимают, что признание дипломных работ недействительными - обременительное для человека решение, и поэтому университет, разумеется, готов консультировать и помогать Анастасии Коваленко. "Мы объясним Коваленко, на каких условиях она может заново составить свои магистерские работы и заново прийти защитить их".
Анастасия Коваленко прокомментировала решение Тартуского университета следующим образом:
"Друзья! Ректорат Тартуского университета принял решение аннулировать обе мои степени магистра. Я уважаю решение университета, хотя, по моей оценке, это очень суровое наказание. Как я уже говорила раньше, я не выдавала чужие работы за свои, а лишь ошиблась в соблюдении правил цитирования. Причем ошиблась так, что этого помимо меня не заметили ни научный руководитель работы, ни рецензент, ни аттестационная комиссия, ни специальный детектор плагиата. По этой логике лишить степеней нужно было бы очень многих, поскольку ни одна магистерская работа не является совершенной, и всегда можно найти какую-нибудь оплошность в части цитирования и тем самым признать работу плагиатом.