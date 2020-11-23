ОФИЦИАЛЬНО | С завтрашнего дня маски обязательны, возвращается правило 2+2, вводятся и другие ограничения

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Обязанность носить маску или закрывать рот и нос в публичных помещениях

Будет введена обязанность носить маску или закрывать нос и рот в помещениях, в том числе в общественном транспорте, на предприятиях обслуживания, для организаций, занимающихся деятельностью по интересам, образованием по интересам и курсами, в том числе повышения профессиональной квалификации.

Не нужно носить маску или закрывать нос и рот людям, в которых имеются для этого медицинские противопоказания, также эта обязанность не распространяется на детей моложе 12 лет и ситуации, когда есть возможность обеспечить соблюдение достаточной дистанции, и другие обоснованные исключения.

Правило 2+2 будет расширено на все публичные помещения

Во всех публичных помещениях следует придерживаться правила 2+2, то есть вместе можно передвигаться только по двое, придерживаясь с остальными людьми дистанции минимум в два метра. Помимо прочего теперь это касается также банковских контор, парикмахерских и салонов красоты и других подобных мест.

В заведениях общепита и развлекательных по-прежнему остается в силе правило 10+2. Одной компанией могут собираться не более 10 человек, придерживаясь с остальными посетителями дистанции не менее двух метров. Вышеперечисленные ограничения не распространяются на членов одной семьи.

Публичные мероприятия и собрания, сфера культуры и досуга, церкви

Число участников публичных мероприятий будет уменьшено. В помещениях со стационарными посадочными местами число участников публичных мероприятий может быть не более 400, в других помещениях — не более 250, а в случае, если мероприятие проходит под открытым небом — не более 500.

Новость дополняется.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!