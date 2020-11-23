ОФИЦИАЛЬНО | С сегодняшнего дня маски обязательны, возвращается правило 2+2, вводятся и другие ограничения

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ



Ношение маски или необходимость закрывать нос и рот в публичных помещениях

Вводится обязанность носить маску или закрывать нос и рот в публичных помещениях, в том числе в общественном транспорте и сфере обслуживания.

Эта обязанность не распространяется на детей моложе 12 лет и случаи, когда ношение маски невозможно по медицинским показаниям, в силу особых потребностей, характера работы или деятельности, а также по другим уважительным причинам.

Публичным помещениям является помещение, предназначенное для общего пользования, куда может войти каждый желающий, где, например, нет обязанности предварительной регистрации. Это место, в котором передвигается большое количество людей, которые не общаются друг с другом ежедневно. Публичным помещением считается также салон общественного транспорта.

Правило 2+2 распространяется на все публичные помещения

Во всех публичных помещениях необходимо соблюдать правило 2+2, то есть вместе можно передвигаться максимум по двое, а с другими людьми нужно придерживаться дистанции не менее двух метров.

Это правило распространяется в том числе на банковские конторы, музеи, выставки, парикмахерские и салоны красоты, водные центры, бассейны и бани. Ограничение не распространяется на передвигающихся вместе членов одной семьи и на ситуации, когда его соблюдение невозможно обеспечить разумными методами, например, в переполненном общественном транспорте. В этом случае необходимо придерживаться максимально возможной дистанции и носить маску.

NB! В заведениях общепита и увеселительных остается в силе правило 10+2.

Это значит, что в одной компании может быть не более 10 человек, которые должны придерживаться с другими посетителями дистанции не менее двух метров. Ограничение не распространяется на семьи и ситуации, когда его соблюдение невозможно обеспечить разумными методами.

Публичные мероприятия и собрания, сфера культуры и развлечений, церкви

С 28 ноября уменьшится максимально разрешенное количество участников публичных мероприятий. В помещениях со стационарными посадочными местами в публичном мероприятии могут участвовать до 400 человек, в остальных случаях — до 250, вне помещения — до 500 человек. Максимальное количество участников не ограничивается в детских игровых комнатах.