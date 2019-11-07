07.11.2019, 11:28

Официально! Раймонд Кальюлайд вступает в Социал-демократическую партию

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Официально! Раймонд Кальюлайд вступает в Социал-демократическую партию
Foto: Madis Veltman

Депутат Раймонд Кальюлайд, который не входил ни в одну из фракций, официально подтвердил, что вступает в Социал-демократическую партию.

По этому поводу была созвана пресс-конференция. Лидер социал-демократов Индрек Саар отметил, что Кальюлайд — человек, который держит свое слово (когда Центристская партия сформировала правительство с EKRE, Кальюлайд покинул ряды центристов).

На возможное присоединение к соцдемам Кальюлайд намекал и ранее, поэтому полной неожиданностью новость не стала. В кулуарах говорят, что Кальюлайд уже задумывается о следующих местных выборах, которые пройдут через два года и на которых он мог бы баллотироваться в начале партийного списка.

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