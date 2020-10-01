ОФИЦИАЛЬНО | Правительство продлило ограничения на свободное передвижение и проведение публичных собраний и мероприятий

На основании ч. 6 ст. 28 Закона «О предупреждении инфекционных заболеваний и борьбе с ними», а также, учитывая положения п. 3 ч. 5 и ч. 8 той же статьи, ввести следующие ограничения:

1. Лица, пересекшие государственную границу Эстонской Республики с целью въезда в Эстонию обязаны в течение 14 календарных дней после прибытия в Эстонию находиться по месту жительства и месту постоянного пребывания.

2. Приведенное в пункте 1 ограничение в 14 календарных дней не распространяется на лиц, которые:

1) по прибытии в Эстонию незамедлительно сделали первый тест на коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2, вызывающую заболевание COVID-19, и результат этого теста был отрицательным, и;

2) сделали второй тест не ранее, чем на седьмой день после того, как были известны результаты первого теста, и результат этого теста также был отрицательным, или если лица были признаны врачом как не распространяющие инфекцию.

[RT III, 19.08.2020, 1 – в силе с 01.09.2020]

3. Лица, указанные в пункте 1 и подпункте 1 пункта 2 имеют право покидать место жительства или пребывания, если они соблюдают меры, введенные Правительством Республики или Департаментом здоровья для пресечения распространения инфекционного заболевания, и применяют все возможные меры для пресечения распространения инфекционного заболевания, а также если имеются следующие обстоятельства:

1) если они получили распоряжение медицинского работника или чиновника полиции покинуть место жительства или место постоянного пребывания;

2) если они покидают место жительства или место постоянного пребывания при их направлении медицинским работником на получение медицинских услуг, либо в экстренном случае, если существует угроза для жизни или здоровья лиц;

3) если они по решению работодателя выполняют неотложные и неизбежные необходимые рабочие обязанности или участвуют в неизбежном семейном событии и после прибытия в страну сделали не менее одного теста на коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2, вызывающую заболевание COVID-19, результат которой оказался отрицательным;

[RT III, 28.08.2020, 3 – в силе с 01.09.2020]

4) если они получают вблизи от места жительства или места пребывания все необходимое для повседневной жизни по причине того, что иным образом это невозможно;

5) если во время пребывания на улице они избегают какого-либо контакта с другими лицами;

6) если они подписали подтверждение соблюдения инструкций и действующих требований Департамента здоровья, которым подтверждают обязанность выполнения вышеуказанных требований.

4. Положения пунктов 1 и 2 не распространяются на лиц без признаков заболевания в следующих случаях, указанных в распоряжении Правительства Республики № 169 от 16 мая 2020 г. «Временное ограничение пересечения границы для предотвращения новой вспышки коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, вызывающей заболевание COVID-19»:

1) лица, указанные в пунктах 2–8 и 10–12, которые находились в иностранном государстве и прибыли в Эстонию с целью, указанной в пунктах 3–8 и 10, включая сотрудников дипломатических представительств или консульских учреждений Эстонии или членов их семей, либо владельцев эстонских дипломатических паспортов либо лиц, прибывающих в Эстонию в рамках международного военного сотрудничества, либо членов иностранных делегаций, прибывающих в Эстонию с рабочим визитом по приглашению государственного учреждения или учреждения органа местного самоуправления;

[RT III, 28.08.2020, 3 – в силе с 01.09.2020]

2) [недействительно - RT III, 14.09.2020, 1 – в силе с 14.09.2020];

3) [недействительно - RT III, 14.09.2020, 1 – в силе с 14.09.2020];

4) [недействительно - RT III, 14.09.2020, 1 – в силе с 14.09.2020];

5) [недействительно - RT III, 14.09.2020, 1 – в силе с 14.09.2020];

6) лица, указанные в пунктах 2 и 121, которые в течение последних 14 дней находились в государствах-членах Европейского союза или государствах шенгенского соглашения, а также в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии или Княжестве Андорра, Княжестве Монако, Республике Сан-Марино и государстве-городе Ватикан (Святой Престол), если за последние 14 дней в указанной стране совокупное количество положительных тестов на коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2, вызывающую заболевание COVID-19, составило 16 или меньше на 100 000 человек.. Министерство иностранных дел публикует на своем сайте список стран, указанных в настоящем подпункте, а также список тех стран, в которых совокупное количество положительных тестов на коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2, вызывающую заболевание COVID-19, за последние 14 дней превышает 16 на 100 000 человек. На указанных в настоящем пункте лиц не распространяются ограничения, введенные пунктами 1 и 2 постановления Правительства Республики № 282 от 19 августа 2020 года «Необходимые для предотвращения распространения заболевания COVID-19 ограничения на свободное передвижение, а также на проведение публичных собраний и публичных мероприятий» также в случае, если совокупное количество положительных тестов на коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2, вызывающую заболевание COVID-19, за последние 14 дней составляет от 16 до 17,6 на 100 000 человек, и если этот показатель в течение последнего 7-дневного периода не увеличивался. При публикации списков вышеуказанных стран Министерство иностранных дел исходит из приведенного в настоящем пункте;

7) лица, указанные в пункте 122 , кроме случаев, когда за последние 14 дней в государстве, откуда они прибыли, совокупное количество положительных тестов на коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2, вызывающую заболевание COVID-19, составило более 16 на 100 000 человек;

8) лица, указанные в пункте 2, которые прибыли из государства, указанного в пункте 122, кроме случаев, когда за последние 14 дней совокупное количество положительных тестов на коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2, вызывающую заболевание COVID-19, в этом государстве составило более 16 на 100 000 человек;

9) лица, указанные в пункте 123, кроме случаев, когда в государствах, из которых лица прибывают и в соответствии с правом которых лица считаются их жителями или находящимися там на законных основаниях, за последние 14 дней совокупное количество положительных тестов на коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2, вызывающую заболевание COVID-19, составило более 16 на 100 000 человек, или если в отношении этих государств отсутствуют вышеуказанные данные, и в этих государствах существует высокий риск распространения вируса. Если в государстве, откуда прибывает лицо, за последние 14 дней совокупное количество положительных тестов на коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2, вызывающую заболевание COVID-19, составило более 16 на 100 000 человек, или если отсутствуют вышеуказанные данные в отношении этих государств, и в этих государствах существует высокий риск распространения вируса, то лицо, приглашающее лицо, указанное в настоящем пункте, обязано совместно с прибывающим лицом обеспечить последнему возможность нахождения по своему месту жительства или месту постоянного пребывания в течение 14 дней после прибытия в Эстонию и прохождения тестирования на коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2 сразу по прибытии в Эстонию, а также повторного тестирования не ранее 14-го дня пребывания в Эстонии. Лица, которые являются спортсменами, тренерами и членами команды из третьей страны, и которые состоят в трудовых отношениях со спортивным клубом, участвующим в Лиге чемпионов Эстонии, или которые связаны с ежедневными тренировками спортсмена на уровне сборной Эстонии, или кто в качестве спортсмена или члена команды спортсмена участвует в титульных соревнованиях международного уровня или непосредственно связано с проведением такого спортивного мероприятия, может выполнять неотложные и неизбежные трудовые обязанности по усмотрению работодателя, если после прибытия в страну он сделал не менее одного теста на коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2, вызывающую заболевание COVID-19, результат которого был отрицательным.

[RT III, 29.09.2020, 9 - в силе с 29.09.2020]

41. Положения пунктов 1 и 2, а также подпункта 6 пункта 4 не распространяются на лиц без признаков заболевания, которые в течение последних 14 дней находились на территории Литовской Республики, Латвийской Республики, Финляндской Республики и прибыли в Эстонскую Республику непосредственно из указанных государств, если за последние 14 дней в указанных государствах совокупное количество положительных тестов на коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2, вызывающую заболевание COVID-19, равняется 25 на 100 000 человек или меньше. Соответствующую информацию Министерство иностранных дел публикует на своем сайте;

[RT III, 14.09.2020, 1 – в силе с 14.09.2020]

42. Положения пунктов 1 и 2, а также подпункта 6 пункта 4 не распространяются на лиц без признаков заболевания, которые в течение последних 14 дней находились на территории Литовской Республики, Латвийской Республики, Финляндской Республики и прибыли в Эстонскую Республику непосредственно из указанных государств, если за последние 14 дней в указанных государствах совокупное количество положительных тестов на коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2, вызывающую заболевание COVID-19, превышает 25 на 100 000 человек и если целью прибытия является работа, учеба, получение медицинских услуг, семейные события ли транзит. Соответствующую информацию Министерство иностранных дел публикует на своем сайте.

[RT III, 26.09.2020, 1 – в силе с 28.09.2020]

5. [Недействительно - RT III, 04.09.2020, 1 – в силе с 04.09.2020]

6. Положения пунктов 1 и 2 не применяются к не имеющим симптомов болезни лицам, участвующим в указанном в пункте 7 публичном мероприятии в качестве выступающих, или напрямую связанным с проведением мероприятия, либо которые участвуют в спортивном соревновании или мероприятии в качестве спортсменов, членов команд спортсменов или напрямую связанным с проведением спортивного соревнования или мероприятия.

7. Публичные мероприятия, спортивные соревнования и спортивные мероприятия, условия для участников которых отличаются от указанного в пункте 15 и 19, разрешены на следующих условиях:

1) к мероприятию проявляется значительный общественный или государственный интерес;

2) орган местного самоуправления по месту проведения мероприятия предоставил позицию относительно проведения мероприятия;

3) Департамент здоровья вынес заключение о пригодности плана снижения рисков, составленного организатором мероприятия, для предотвращения распространения коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, вызывающей заболевание COVID-19.

8. Департамент здоровья устанавливает необходимые ограничения на свободное передвижение лиц, указанных в пункте 6.

9. В торговом зале, в том числе в клиентском зале поставщика услуг или предприятия общественного питания (далее вместе торговый зал), а также в местах общего пользования торговых центров можно передвигаться, если выполнены следующие условия:

1) обеспечена возможность соблюдения дистанции между людьми, и владелец проверяет выполнение данного требования;

2) владелец обеспечил наличие в торговом зале дезинфицирующих средств для сотрудников и клиентов как минимум на входе и выходе;

3) обеспечено выполнение требований по дезинфицированию в соответствии с инструкциями Департамента здоровья.

10. Клиенты имеют право находиться в месте оказания развлекательных услуг, если выполнены следующие условия:

1) поставщик услуг обеспечивает соблюдение дистанции между людьми;

2) поставщик услуг обеспечивает не более чем 50-процентную заполняемость места оказания услуги;

3) поставщик услуг обеспечивает наличие дезинфицирующих средств;

4) поставщик услуг обеспечивает выполнение требований по дезинфицированию в соответствии с инструкциями Департамента здоровья.

Указанные требования действуют также во время оказания развлекательных услуг.

11. Во внутренних помещениях требование не более чем 50-процентной заполняемости не распространяется на публичные собрания, публичные мероприятия, включая конференции, театральные представления, концерты и кинопоказы, при условии, что людям предоставлены фиксированные места для сидения в предусмотренной для этого зоне.

12. Действует полное ограничение на свободное передвижение пассажиров при посадке на судно Таллинн–Стокгольм–Таллинн с целью совершения увеселительной поездки.

13. Публичные собрания разрешены, только при выполнении следующих условий:

1) организатор собрания обеспечивает соблюдение дистанции между людьми;

2) организатор собрания обеспечивает во внутренних помещениях не более чем 50-процентную заполняемость, и количество участников не более 750 человек;

[RT III, 24.09.2020, 3 – в силе с 29.09.2020]

3) организатор собрания обеспечивает количество участников мероприятия под открытым небом не более 2000 человек;

4) организатор собрания обеспечивает наличие дезинфицирующих средств;

5) организатор собрания обеспечивает выполнение требований по дезинфицированию в соответствии с инструкциями Департамента здоровья.

14. Предназначенными для общественного пользования банями, спа, бассейнами, водными центрами и купальнями, можно пользоваться, если выполнены следующие условия:

1) поставщик услуг обеспечивает соблюдение дистанции между людьми;

2) поставщик услуг обеспечивает 50-процентную заполняемость места оказания услуги;

3) поставщик услуг обеспечивает наличие дезинфицирующих средств;

4) поставщик услуг обеспечивает выполнение требований по дезинфицированию в соответствии с инструкциями Департамента здоровья.

На занятия спортом или тренировки в указанных местах распространяются требования, установленные в пунктах 17 и 18.

15. Публичные мероприятия разрешены, только при выполнении следующих условий:

1) организатор мероприятия обеспечивает соблюдение дистанции между людьми;

2) организатор мероприятия обеспечивает во внутренних помещениях не более чем 50-процентную заполняемость, и количество участников не более 750 человек;

[RT III, 24.09.2020, 3 – в силе с 29.09.2020]

3) организатор мероприятия обеспечивает количество участников мероприятия под открытым небом не более 2000 человек;

4) организатор мероприятия обеспечивает наличие дезинфицирующих средств;

5) организатор мероприятия обеспечивает выполнение требований по дезинфицированию в соответствии с инструкциями Департамента здоровья.

16. Проведение открытых богослужений и других открытых религиозных обрядов разрешено, если соблюдается требование обеспечения возможности соблюдения дистанции между людьми, обеспечено наличие дезинфицирующих средств и выполнение требований по дезинфицированию в соответствии с инструкциями Департамента здоровья.

17. На открытом воздухе разрешено заниматься спортом, проводить тренировки, спортивные мероприятия и мероприятия, связанные с движением, только если обеспечена возможность соблюдения дистанции между людьми, организатор обеспечил наличие дезинфицирующих средств, и выполнение требований по дезинфицированию соответствует инструкциям Департамента здоровья. Ограничение не распространяется на спортивные команды в любых видах спорта, если выполняются требования, вытекающие из международного положения о проведении соревнований по виду спорта, а также на тренировки кандидатов во взрослую сборную Эстонии и лиги чемпионов.

18. Во внутренних помещениях разрешено заниматься спортом, проводить тренировки, спортивные мероприятия и мероприятия, связанные с движением, только если выполнены следующие условия:

1) организатор обеспечивает соблюдение дистанции между людьми;

2) организатор обеспечивает не более чем 50-процентную заполняемость за исключением спортивных команд в любых видах спорта, если выполняются требования, вытекающие из международного положения о проведении соревнований по виду спорта, а также на тренировки кандидатов во взрослую сборную Эстонии и лиги чемпионов;

3) организатор обеспечивает наличие дезинфицирующих средств;

4) организатор обеспечивает выполнение требований по дезинфицированию в соответствии с инструкциями Департамента здоровья.

19. Спортивные мероприятия разрешены, только при выполнении следующих условий:

1) организатор мероприятия обеспечивает соблюдение дистанции между людьми;

2) организатор мероприятия обеспечивает во внутренних помещениях не более чем 50-процентную заполняемость, и количество участников не более 750 человек;

[RT III, 24.09.2020, 3 – в силе с 29.09.2020]

3) организатор мероприятия обеспечивает количество участников мероприятия под открытым небом не более 2000 человек;

4) организатор мероприятия обеспечивает наличие дезинфицирующих средств;

5) организатор мероприятия обеспечивает выполнение требований по дезинфицированию в соответствии с инструкциями Департамента здоровья.

20. Посещение музеев и выставочных учреждений разрешено, если выполнены следующие условия:

1) поставщик услуг обеспечивает соблюдение дистанции между людьми;

2) поставщик услуг обеспечивает наличие дезинфицирующих средств;

3) поставщик услуг обеспечивает в открытых для посетителей помещениях влажную чистку часто касаемых поверхностей каждые 2−4 часа;

4) интерактивные экспонаты закрыты, или поставщик услуг обеспечивает их влажную чистку после каждого использования, или поставщик услуг сделал доступными для посетителей одноразовые перчатки и обеспечил безопасное обращение с ними после использования;

5) организатор при возможности заменяет бесплатные информационные материалы на физических носителях на информационные материалы на цифровых носителях;

6) не организуются творческая работа и мастер-классы, на которых используются общие средства труда, или обеспечивается их дезинфекция после каждого пользователя.

19.08.2020 23:00

Исправление ошибки – на основании части 3 статьи 10 Закона о Riigi Teataja исправлена явная ошибка в нумерации подпунктов пункта 20.

201. В попечительском доме общего и специального назначения (далее – попечительское учреждение) должны соблюдаться следующие условия:

1) в помещении и на территории попечительского учреждения сотрудники и посетители учреждения должны носить маски в качестве средства индивидуальной защиты;

2) маску могут не носить лица, которым она противопоказана по медицинским показаниям, а также лица при исполнении служебных обязанностей, если избегается какой-либо контакт с сотрудниками, клиентами и другими посетителями попечительского учреждения, или в иных обоснованных случаях;

3) при ношении и использовании масок необходимо соблюдать максимальный срок использования, указанный производителем, а также инструкции Департамента здоровья и Департамента защиты прав потребителей и технического надзора.

[RT III, 14.09.2020, 1 – в силе с 14.09.2020]

21. В соответствии с частью 1 статьи 44 Закона «О предупреждении инфекционных заболеваний и борьбе с ними» надзор за выполнением установленных в распоряжении требований осуществляет Департамент здоровья. Департамент здоровья имеет право привлечь к надзору Департамент полиции и пограничной охраны, соблюдая при этом требования и порядок оказания помощи, установленного в Законе "Об административном сотрудничестве".

22. Ограничения и меры, установленные распоряжением, остаются в силе до указанного в распоряжении срока, до изменения распоряжения или признания его недействительным, а их необходимость оценивается не реже, чем каждые две недели.

23. Распоряжение вступает в силу 19 августа 2020 года. Пункт 2 и подпункт 3 пункта 3 вступает в силу 1 сентября 2020 года.

19.08.2020 23:00

Исправление ошибки – на основании части 3 статьи 10 Закона о Riigi Teataja исправлена явная неточность во втором предложении пункта 23, добавлено «Пункт 2 и».

24. Признать недействительным распоряжение Правительства Республики № 172 от 16 мая 2020 года «Необходимые для предотвращения распространения заболевания COVID-19 ограничения на свободное передвижение, а также на проведение публичных собраний и публичных мероприятий».

25. Распоряжение опубликовать на сайте Правительства Республики и в государственном вестнике Riigi Teataja.