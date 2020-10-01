ОФИЦИАЛЬНО | Правительство продлило карантинные требования к больным СOVID-19 и контактирующим с ними лицам

Распоряжением устанавливаются направленные на защиту жизни и здоровья людей и доминирующего общественного интереса требования по пребыванию на карантине, необходимые для пресечения распространения коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, вызывающей заболевание COVID-19.

Распоряжение Правительства Республики № 257 от 16 июля 2020 года «Ввод карантина для лиц с диагнозом коронавирусная инфекция СOVID-19, вызванная коронавирусом SARS-CoV-2, а также для проживающих с ними лиц или лиц, постоянно пребывающих в том же месте жительства, или лиц, иным образом близко контактировавшим с лицами, которым у которых было диагностировано заболевание» действительно с 16 июля 2020 года по 30 сентября 2020 года. Настоящим распоряжением продлеваются действующие требования и снова вводятся те же ограничения с 1 октября 2020 года.

По сути, аналогичные требования были установлены во время действия особого положения с 26 марта 2020 года до отмены особого положения 17 мая 2020 года. После отмены особого положения Правительство Республики ввело с 18 мая 2020 года до 1 июля 2020 года карантин для лиц с диагнозом COVID-19 и их близких.

Согласно ч. 5 ст. 27 Закона «О предупреждении инфекционных заболеваний и борьбе с ними» карантин прекращается, когда предотвращено распространение инфекционного заболевания, выполнены требования по борьбе с инфекционным заболеванием и поражен очаг болезни. Поскольку вирус крайне вирулентен, ученый совет, консультирующий Правительство Республики, рекомендовал с целью предотвращения распространения инфекции ввести постоянно действующие карантинные требования для больного и его или ее близких контактов,. Таким образом, целью Правительства Республики было поддержание действительности карантинных требований. Учитывая показатели инфицирования, скорость распространения заболевания, потенциально тяжелое течение болезни и тот факт, что вакцины против COVID-19 все еще находятся в стадии разработки и не существует эффективного лечения, специфичного для этого заболевания, необходимо продлить эти ограничения. По состоянию на 28 сентября 2020 года за сутки добавилось 67 положительных тестов. За последние 14 дней заболеваемость составила 42,89 человека на 100 000 жителей. В больнице на лечении находится 33 человека. По данным регистра народонаселения, больше всего положительных результатов тестов получено в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция диагностирована у 34 человек . 13 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Ида-Вирумаа, 13 — в Вырумаа, два — в Вильяндимаа и по одному новому случаю — на Сааремаа, в Ляэнемаа и Йыгевамаа. Двое из лиц, получивших положительный результат теста, не имеют места жительства, указанного в регистре народонаселения. Инфицированные люди есть во всех уездах. Если ограничения не будут введены, риск инфицирования может возрасти.