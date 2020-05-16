Официально: правительство одобрило отмену чрезвычайного положения

Правительство на э-заседании одобрило решение, которым в полночь в воскресенье 17 мая отменяется чрезвычайное положение в Эстонии.
В связи с этим объявляются недействительными соответствующие распоряжения правительства и руководителя чрезвычайного положения. Введенные во время чрезвычайного положения ограничения шаг за шагом будут смягчаться, и их переведут на новые юридические основания. Продолжит действовать и самое важное ограничение на передвижение, или правило 2+2. По окончании чрезвычайного положения в Эстонии по-прежнему продолжит действовать чрезвычайная ситуация в области здравоохранения.
Правительство решило отменить чрезвычайное положение, опираясь на тенденцию снижения распространения вызывающего заболевание COVID-19 вируса в Эстонии, что подтверждает как консультирующий правительственную комиссию ученый совет по борьбе с COVID-19, так и Департамент здоровья.
Необходимость продлевать чрезвычайное положение отпала и потому, что с изменением соответствующих законов обеспечили как правительству, так и правительственным учреждениям достаточно эффективные возможности при необходимости снова оперативно принять препятствующие распространению заболевания COVID-19 меры.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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