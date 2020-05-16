Официально: правительство одобрило отмену чрезвычайного положения

Правительство на электронном заседании одобрило решение, которым в полночь 17 мая в Эстонии завершается чрезвычайное положение.
В связи с этим объявляются утратившими силу соответствующие постановления правительства и руководителя чрезвычайного положения. Ограничения, введенные во время чрезвычайного положения, будут постепенно смягчаться, их переведут на новые юридические основания. Продолжит действовать и самое главное ограничение на передвижение — так называемое правило 2+2. По завершении чрезвычайного положения в Эстонии продолжит действовать чрезвычайная ситуация в области здравоохранения.
Правительство решило завершить чрезвычайное положение, руководствуясь тем, что распространение вызывающего заболевание COVID-19 вируса в Эстонии пошло на спад, что подтверждают как консультирующий правительство ученый совет по борьбе с COVID-19, так и Департамент здоровья.
Необходимость продлевать чрезвычайное положение отпала и потому, что путем изменения соответствующих законов как правительству, так и правительственным учреждениям были обеспечены достаточно эффективные возможности при необходимости вновь оперативно ввести предотвращающие распространение COVID-19 меры.
”Благодаря разумному и ответственному поведению наших людей, в Эстонии стало возможным завершить чрезвычайное положение. Наши совместные усилия позволяют нам вернуться к обычному укладу жизни”, — сказал премьер-министр Юри Ратас. ”Вместе с тем мы должны сохранять бдительность, чтобы и в дальнейшем не потерять контроль над распространением вируса. Это означает, что чрезвычайное положение закончится, но некоторые ограничения продолжат действовать. Это необходимо, чтобы не допустить новой волны заболеваемости”, — подчеркнул премьер-министр.
Премьер-министр также призвал людей не терять осторожность и учитывать риск новой вспышки COVID-19. ”Правительство на сегодняшнем заседании утвердило с дополнительными условиями смягчения ограничений, которые постепенно начнут действовать после отмены чрезвычайного положения. Будем по-прежнему бдительными, чтобы нам не пришлось от них отказываться. Очень важно придерживаться правила 2+2 для того, чтобы защитить Эстонию от новой вспышки COVID-19 и новых ограничений”, — сказал глава правительства.
Согласно принятому на заседании решению, признаны утратившими силу связанные с чрезвычайным положением распоряжения Правительства Республики № 76, 77, 80, 97 и 106.
Сохраняющие силу ограничения будут вновь введены новыми распоряжениями правительства, которые были также одобрены на сегодняшнем заседании. Мы сообщим о них при первой возможности.
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- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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