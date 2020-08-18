Официально: правительство изменило распоряжения по поводу связанных с COVID-19 ограничений на передвижение

Премьер-министр Юри Ратас отметил, что после чрезвычайного положения государство готово реагировать на распространение вируса более быстро и локально, чтобы не закрывать все общество. ”Наша главная задача — научиться жить с угрожающим здоровью людей вирусом, что означает необходимость вести себя ответственно и заботиться о здоровье окружающих”, — сказал он.

”Для того, чтобы повседневная жизнь не встала в новых обстоятельствах, мы все должны заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих. Государство постарается создать рамки, в которых, при условии ответственного поведения людей и приложенных организаторами мероприятий усилий, можно будет продолжать привычную жизнь, выполняя необходимые правила. Это значит, что у нас должна быть возможность посещать театры, кино, концерты, конференции, общественные мероприятия. Школьная жизнь также должна продолжаться в привычном нам русле”.

Изменение распоряжения в связи с массовыми мероприятиями

Правительство предусмотрело возможность своим решением делать исключения для спортивных соревнований и мероприятий, а также общественных мероприятий. Исключение предусмотрено на случай массовых мероприятий, численность участников которых превышает установленные сейчас для площадок на открытом воздухе и помещений максимально допустимые пределы в 2000 и 1500 человек соответственно. Департамент здоровья на таких мероприятиях может вводить ограничение на свободу передвижения участников, для предотвращения распространения вируса могут приниматься и другие дополнительные меры.

Правительство может делать такие исключения в интересах государства или с учетом преобладающего общественного интереса. Также должна быть учтена позиция местного самоуправления, а организатор мероприятия должен договориться с Департаментом здоровья о том, как снизить риск распространения заболевания.

Изменение распоряжения о самоизоляции по возвращении из путешествия и возможности работать

С 1 сентября, имея отрицательный результат теста на COVID-19, по возвращении из стран зоны риска можно ходить на работу в том случае, если это крайне необходимо, тест был сделан немедленно по возвращении и его результат был отрицательным. До получения результатов теста человеку необходимо находиться в полной изоляции. В случае, если результат теста был негативным, в течение первых семи дней необходимо быть в частичной самоизоляции. То есть можно ходить на работу и, например, в магазин, однако следует избегать не самых необходимых контактов. Через семь или более дней после первого теста необходимо сделать повторный тест и, если его результат также будет негативным, можно возвращаться к обычной жизни. Это значит, что после двух негативных тестов в отношении человека не будет действовать требование 14-дневной самоизоляции, которое распространяется на всех прибывающих из стран зоны риска, не сделавших тест.