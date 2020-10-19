19.10.2020, 11:55

ОФИЦИАЛЬНО | Постановление правительства "Приостановление права розничной продажи алкогольных напитков с 00:00 до 10:00 часов"

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Valitsuse pressikonverents 24.03.2020
Valitsuse pressikonverents 24.03.2020Foto: Andres Putting

Публикуем постановление правительства № 348 "Приостановление права розничной продажи алкогольных напитков с 00:00 до 10:00 часов", принятое 15.10.2020.

На основании п. 1 ч. 1 ст. 36 Закона ”Об алкоголе” и учитывая положения части 2 той же статьи:

1. В интересах обеспечения общественного порядка приостановить по всей стране в период с 00:00 до 10:00 часов право розничной продажи алкогольных напитков в точках продажи, где разрешена продажа алкогольных напитков для употребления на месте.
2. Ограничение, указанное в пункте 1, не распространяется:
1) на торговые точки, расположенные на борту воздушных судов, используемых для международных пассажирских перевозок, в зоне ограниченного доступа международного аэропорта, а также в зоне ожидания пассажирского терминала международного порта после выхода на посадку;
2) при оказании гостиничных услуг на расположенный в номере минибар или на время завтрака.
3. Министерству экономики и коммуникаций незамедлительно довести распоряжение до сведения лиц, занимающихся розничной продажей алкоголя, через регистр экономической деятельности.
4. В соответствии с ч. 4 ст. 49 Закона ”Об алкоголе” государственный надзор за выполнением требований, связанных с розничной продажей алкогольных напитков, а также за соблюдением ограничений на распитие напитков на своей административной территории осуществляет волостная или городская управа.
5. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания. Ограничение, указанное в п. 1 и 2, вступает в силу 25 октября 2020 года и будет оставаться в силе до 24 ноября 2020 года (включительно).
6. Распоряжение опубликовать в государственном вестнике Riigi Teataja и на сайте kriis.ee. 7. Владельцам средств массовой информации опубликовать распоряжение незамедлительно.

Распоряжением Правительства Республики № 322 от 17 сентября 2020 года ”Приостановление права розничной продажи алкогольных напитков с 00.00 до 10.00 часов” в интересах поддержания общественного порядка приостановлено с 25 сентября 2020 года по 24 октября 2020 года с 00.00 до 10.00 часов право на розничную продажу алкогольных напитков в стране в целом в точках продажи, где разрешена розничная продажа алкогольных напитков для употребления на месте.

В интересах обеспечения общественного порядка распоряжением с 25 октября 2020 года по всей стране приостанавливается право розничной продажи алкогольных напитков в период с 00:00 до 10:00 часов в точках продажи, где разрешена розничная продажа алкогольных напитков для употребления на месте. Цель ограничений — предотвратить и пресечь распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19.
Согласно распоряжению, ограничение на розничную продажу алкогольных напитков не распространяется на точки продажи на борту воздушных судов, используемых для международных пассажирских перевозок, а также в зоне ожидания международного аэропорта и в пассажирском терминале международного порта после выхода на посадку. Исключение предусмотрено для торговых точек в зоне, предназначенной только для пассажиров, в аэропорту и порту, открытых для международного движения, то есть в порту и аэропорту в зоне ожидания после выхода на посадку перед посадкой и на борту воздушных судов, совершающих международные рейсы. Доступ в охраняемую зону безопасности аэропорта и зону ожидания порта предоставляется только за отдельную плату и при наличии пассажирского билета. В этих зонах обеспечена при необходимости возможность идентификации людей, поскольку известны рейс и место или судно, на которые человек направляется.

Исключение составляет также потребление алкогольных напитков гостями, проживающими в гостиничном предприятии, из мини-баров в номерах и во время завтрака. Размещение в номерах с мини-баром, а также пакеты с завтраком, включающие игристое вино, как правило, приобретались заранее. Риск распространения вируса в номере или за столом во время завтрака невысок, так как одновременно в этих помещениях находится небольшое количество людей, также нет проблем с установлением близких контактов, поскольку гостиничные предприятия имеют точный обзор ночующих у них посетителей. Мини-бары также, как правило, не запираются, что затрудняет соблюдение ограничения. Исключение распространяется только на гостей, проживающих в гостиничном предприятии, которые могут пользоваться мини-баром в номере и получают во время завтрака алкогольные напитки, входящие в пакет услуг. Во время действия ограничения исключение не распространяется на другие помещения гостиничного предприятия, то есть во время действия ограничения алкогольные напитки не должны быть доступны, например, в расположенном в холле или коридоре торговом автомате или в лобби-баре.

Ускорение и распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, в Эстонии и в мире в целом показали, что риск распространения вируса по всей стране увеличился. По данным Департамента здоровья, на 14 октября 2020 года за сутки было выявлено 40 новых случаев заболевания, а заболеваемость за последние 14 дней на 100 000 жителей составляет 43,49. Для сравнения, на 1 августа 2020 года аналогичный показатель составлял 4,4, а 12 сентября 2020 года — 22,80. Всплеск распространения инфекции вызвали, в том числе, очаги заражения, которые были отмечены в расположенных в Тартуском и Ида-Вируском уездах заведениях общественного питания, торгующих алкоголем. В настоящее время новых случаев заражения за последние 14 дней не зарегистрировано только в уезде Ярва. За последние 14 дней появилось 46 больных, место жительства которых еще не определено с точностью местного самоуправления. На стационарном лечении находится 35 пациентов.

Распоряжением Правительства Республики приостановлено право розничной продажи алкогольных напитков с 00.00 до 10.00 часов в точках продажи, где разрешена розничная продажа алкогольных напитков для употребления на месте. Согласно статье 36 Закона ”Об алкоголе” временные ограничения розничной продажи алкогольных напитков не запрещают употребление алкоголя. В ходе надзора Департамент полиции и пограничной охраны выявил следующие способы обойти ограничение на приостановление розничной продажи: бары продают алкоголь в больших количествах за столики до как ограничения начнут действовать; алкоголь продается до полуночи, берется на ”хранение” и отпускается по талонам после того, как ограничения начнут действовать; в увеселительные заведения продаются более дорогие входные билеты, по которым можно приносить алкоголь с собой; в увеселительные заведения продаются билеты, по которым можно получить алкоголь бесплатно; используется открытый счет (счет открывается до начала действия ограничений).

Вышеописанные способы обхода ограничения на приостановление розничной продажи алкогольных напитков не соответствуют цели введенного ограничения. Поскольку было установлено, что немало, но и не превалирующее большинство предпринимателей по всей Эстонии обходят ограничение, влияние их деятельности на распространение вируса может быть значительным. Также предприниматели, которые обходят ограничения, получают дополнительный доход за счет предпринимателей, соблюдающих эти ограничения, что нарушает принцип равного отношения между предпринимателями. Если подобные действия будут продолжаться, может потребоваться введение дополнительных ограничений, например, закрытие точек розничной продажи алкоголя. Для выявления предпринимателей, обходящих ограничения, и предотвращения подобных нарушений будет усилен надзор за соблюдением ограничения.

Ограничения, направленные на употребление алкоголя, оправданы, поскольку употребление алкоголя ослабляет иммунную систему человека и, следовательно, сопротивляемость организма инфекционным заболеваниям. Чрезмерное употребление алкоголя увеличивает риск острого респираторного дистресс-синдрома (РДСВ), одного из самых серьезных осложнений COVID-19. Кроме того, употребление алкоголя меняет поведение человека, в числе прочего притупляя чувство опасности, способствуя рисковому поведению, а также увеличивает вероятность несоблюдения правил поведения, предусмотренных для предотвращения распространения вируса. Розничная торговля также продлевает время, проведенное в помещении для употребления на месте. Вышесказанное, в свою очередь, увеличивает риск заразиться самому и заразить других людей. Учитывая вышесказанное, оправдано продление ограничения на розничную продажу алкогольных напитков в торговых точках по всему государству, где разрешена розничная продажа алкоголя для употребления на месте.

Введение ограничения также поддерживается ученым советом, консультирующим Правительство Республики.

Никаким другим способом невозможно эффективно достичь цели сокращения доступности алкогольных напитков. Отсутствуют средства, которые ограничили бы в одинаковой мере доступность алкогольных напитков и снизили риск распространения вируса, обусловленный их употреблением во внутренних помещениях, но в меньшей степени ограничили бы права предпринимателей. Учитывая нынешнее распространение инфекции, подтвержденное нахождение больных и их близких контактов в местах развлечений и в заведениях общественного питания, где можно приобрести алкоголь для употребления на месте, а также учитывая обусловленные подобным поведением очаги заражения, которые распространились, в числе прочего, на рабочие коллективы, наиболее эффективной мерой для сдерживания продолжающегося распространения заболевания является введение ограничений по всей стране, а не на территории отдельного местного самоуправления.

С учетом вышесказанного и текущей ситуации ограничения являются необходимыми и соразмерными. Согласно ст. 11 Основного закона Эстонской Республики (далее — ОЗ) права и свободы могут быть ограничены только в соответствии с ОЗ. Эти ограничения должны быть необходимы в демократическом обществе и не должны искажать суть ограничиваемых прав и свобод. Принцип соразмерности вытекает из второго предложения ст. 11 ОЗ, согласно которому ограничения прав и свобод должны быть необходимы в демократическом обществе. В данном случае ограничения вводятся исходя из общественных интересов и вводятся по всей стране.

Согласно ч. 1 ст. 61 Закона ”Об административном производстве” (далее -ЗоАП) административный акт вступает в силу с момента доведения до сведения или доставки адресату, если административный акт не предусматривает более позднего вступления в силу. Поэтому в распоряжении предусмотрена обязанность Министерства экономики и коммуникаций доставить распоряжение адресатам. Поскольку предприниматели, занимающиеся розничной продажей алкоголя, зарегистрированы в регистре экономической деятельности, этот канал можно использовать для доставки распоряжения. Согласно п. 3 ч. 2 ст. 27 ЗоАП документ, сделанный доступным или переданный в электронном виде, считается доставленным, когда документ или уведомление о предоставлении доступа к документу были отправлены на указанный в Коммерческом регистре адрес электронной почты коммерческого товарищества.

Согласно ч. 2 ст. 36 Закона ”Об алкоголе”, в случае приостановления права на розничную продажу алкогольных напитков в стране, уезде или на административной территории местного самоуправления в целом лицо, имеющее право на розничную продажу алкогольных напитков, должно быть немедленно уведомлено через средства массовой информации. Поэтому распоряжение также предусматривает обязанность владельцев средств массовой информации опубликовать распоряжение незамедлительно.=

Распоряжение вступает в силу с момента подписания, за исключением того, что ограничение на розничную продажу алкоголя и исключения при применении ограничения вступят в силу 25 октября 2020 года, что даст лицам, попадающим под ограничение, минимальное время, необходимое для реорганизации своей деятельности и надлежащего выполнения распоряжения.

В случае невыполнения надлежащим образом мер по предотвращению распространения коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, применяются средства административного принуждения, указанные в ч. 2 или 3 ст. 28 Закона ”Об охране правопорядка”. В соответствии с ч. 4 ст. 23 Закона ”Об охране правопорядка” размер административного штрафа составляет 9600 евро. Административный штраф, целью которого является принуждение к соблюдению ограничений, введенных распоряжением, а также предотвращение распространения вируса, может выписываться повторно.
Распоряжение может быть оспорено путем подачи возражения в порядке, предусмотренном в Законе ”Об административном производстве”, в течение 30 дней со дня, когда о распоряжении стало или должно было стать известно. Также распоряжение может быть оспорено путем подачи в административный суд жалобы в порядке, предусмотренном в Кодексе об административном судопроизводстве в течение 30 дней с момента оглашения распоряжения.

С пояснительной запиской к распоряжению можно ознакомиться на сайте kriis.ee.

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