ОФИЦИАЛЬНО | Постановление правительства "Приостановление права розничной продажи алкогольных напитков с 00:00 до 10:00 часов"

В интересах обеспечения общественного порядка распоряжением с 25 октября 2020 года по всей стране приостанавливается право розничной продажи алкогольных напитков в период с 00:00 до 10:00 часов в точках продажи, где разрешена розничная продажа алкогольных напитков для употребления на месте. Цель ограничений — предотвратить и пресечь распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19.

Согласно распоряжению, ограничение на розничную продажу алкогольных напитков не распространяется на точки продажи на борту воздушных судов, используемых для международных пассажирских перевозок, а также в зоне ожидания международного аэропорта и в пассажирском терминале международного порта после выхода на посадку. Исключение предусмотрено для торговых точек в зоне, предназначенной только для пассажиров, в аэропорту и порту, открытых для международного движения, то есть в порту и аэропорту в зоне ожидания после выхода на посадку перед посадкой и на борту воздушных судов, совершающих международные рейсы. Доступ в охраняемую зону безопасности аэропорта и зону ожидания порта предоставляется только за отдельную плату и при наличии пассажирского билета. В этих зонах обеспечена при необходимости возможность идентификации людей, поскольку известны рейс и место или судно, на которые человек направляется.

Исключение составляет также потребление алкогольных напитков гостями, проживающими в гостиничном предприятии, из мини-баров в номерах и во время завтрака. Размещение в номерах с мини-баром, а также пакеты с завтраком, включающие игристое вино, как правило, приобретались заранее. Риск распространения вируса в номере или за столом во время завтрака невысок, так как одновременно в этих помещениях находится небольшое количество людей, также нет проблем с установлением близких контактов, поскольку гостиничные предприятия имеют точный обзор ночующих у них посетителей. Мини-бары также, как правило, не запираются, что затрудняет соблюдение ограничения. Исключение распространяется только на гостей, проживающих в гостиничном предприятии, которые могут пользоваться мини-баром в номере и получают во время завтрака алкогольные напитки, входящие в пакет услуг. Во время действия ограничения исключение не распространяется на другие помещения гостиничного предприятия, то есть во время действия ограничения алкогольные напитки не должны быть доступны, например, в расположенном в холле или коридоре торговом автомате или в лобби-баре.