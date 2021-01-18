ОФИЦИАЛЬНО | Ограничения в розничной продаже алкогольных напитков продлены до конца февраля

Во время нового периода действия ограничения торговать алкоголем нельзя в промежутке с 22.00 до 10.00.

Публикуем распоряжение правительства в полном виде.

Приостановление права розничной продажи алкогольных напитков с 22:00 до 10:00 часов

Принято 15.01.2021 № 10

На основании п. 1 ч. 1 ст. 36 Закона ”Об алкоголе” и учитывая положения части 2 той же статьи:

1. В интересах обеспечения общественного порядка приостановить по всей стране в период с 22:00 до 10:00 часов право розничной продажи алкогольных напитков в точках продажи, где разрешена продажа алкогольных напитков для потребления на месте.

2. Ограничение, указанное в пункте 1, не распространяется:

1) на торговые точки на борту воздушных судов, используемых для международной перевозки пассажиров, а также на зону ограниченного доступа международного аэропорта и зону ожидания пассажирского терминала международного порта после проверки на борту;

2) при оказании гостиничных услуг на расположенный в номере минибар или на время завтрака.

3. Министерству экономики и коммуникаций незамедлительно через регистр экономической деятельности довести распоряжение до сведения лиц, занимающихся розничной продажей алкоголя.

4. В соответствии с ч. 4 ст. 49 Закона ”Об алкоголе” государственный надзор за выполнением требований, связанных с розничной продажей алкогольных напитков, а также за соблюдением ограничений на распитие напитков на своей административной территории осуществляет волостная или городская управа.

5. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания. Пункты 1 и 2 вступают в силу 27 января 2021 г. Распоряжение действительно до 28 февраля 2021 года (включительно).

6. Распоряжение опубликовать в государственном вестнике Riigi Teataja и на сайте kriis.ee.

7. Владельцам средств массовой информации опубликовать распоряжение незамедлительно.

С целью защиты жизни и здоровья людей, а также доминирующего общественного интереса распоряжением устанавливаются ограничения свободы предпринимательства для предотвращения распространения коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, вызывающей заболевание COVID-19.

Распоряжением Правительства Республики № 322 от 17 сентября 2020 года ”Приостановление права розничной продажи алкогольных напитков с 00.00 до 10.00 часов” в интересах поддержания общественного порядка с 25 сентября 2020 года по 24 октября 2020 года с 00.00 до 10.00 часов в стране в целом приостановлено право на розничную продажу алкогольных напитков в точках продажи, где разрешена розничная продажа алкогольных напитков для употребления на месте.

Распоряжением Правительства Республики № 348 от 15 октября 2020 года ”Приостановление права розничной продажи алкогольных напитков с 00.00 до 10.00 часов” в интересах поддержания общественного порядка с 25 октября 2020 года по 24 ноября 2020 года с 00.00 до 10.00 часов в стране в целом по-прежнему приостановлено право на розничную продажу алкогольных напитков в точках продажи, где разрешена розничная продажа алкогольных напитков для употребления на месте.

Распоряжением Правительства Республики № 412 от 18 ноября 2020 года ”Приостановление права розничной продажи алкогольных напитков с 00.00 до 10.00 часов” в интересах поддержания общественного порядка с 25 ноября 2020 года по 26 января 2021 года с 00.00 до 10.00 часов в стране в целом по-прежнему приостановлено право на розничную продажу алкогольных напитков в точках продажи, где разрешена розничная продажа алкогольных напитков для употребления на месте.

Настоящим постановлением вводится ограничение на новый период, поскольку распространение коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, вызывающей заболевание COVID-19, в Эстонии стремительно растет. Распоряжением генерального директора Департамента здоровья от 10 ноября 2020 года в Эстонии объявлено чрезвычайное положение в области здравоохранения в связи с широким распространением коронавирусной инфекции.

Цель ограничения — предотвратить и пресечь распространение коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, вызывающей заболевание COVID-19. Необходимость нового ограничения права на продажу алкогольных напитков в розничной торговле вытекает из эпидемиологической ситуации в Эстонии. По сравнению с постановлениями Правительства республики № 322, 348 и 412 распространение коронавирусной инфекции все еще очень велико. Все сопоставимые цифры значительно выше, чем на момент введения указанных распоряжений.

На момент введения в действие распоряжения № 412 по данным Департамента здоровья от 16 ноября 2020 года добавилось 211 положительных тестов, заболеваемость за последние 14 дней на 100000 жителей составила 210,69. Для сравнения: 14 октября 2020 года тот же показатель был 43,49, 12 сентября 2020 года — 22,80, а на 1 августа 2020 года — 4,4. По состоянию на 16 ноября 2020 года 83 пациента находились на стационарном лечении и 7 пациентов находились на контролируемом дыхании.

В то же время по данным Департамента здоровья от 13 января 2021 года, за последние 24 часа добавилось 855 положительных тестов, заболеваемость за последние 14 дней на 100 000 жителей составляет 582,33. Доля первичных положительных результатов от общего количества выполненных тестов составляет 12,2%. Под наблюдением Департамента здоровья находится более 21 900 человек. По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов тестов было получено в Харьюском уезде, где коронавирусная инфекция была выявлена ​​у 394 человек. 314 из новых случаев заболевания в Харьюмаа приходятся на Таллинн. В Ида-Вируском уезде прибавилось 163 новых положительных результата теста, в Пярнуском уезде — 68, в Тартуском уезде - 65, Валгаском уезде — 39, в Выруском уезде - 19, Хийуском уезде — 16, Ляэне-Вируском уезде — 15, в Ярваском уезде — 13 и в Ляэнеском уезде — 11. В Йыгеваском и Рапласком уездах прибавилось 9 новых случаев заражения, в Вильяндиском уезде — 8, в Пылваском уезде — 7 и в Саареском уезде - 6. У 13 людей, получивших положительный результат теста, в регистре народонаселения не было указано место жительства. Всего за сутки было открыто 56 новых случаев заболевания COVID-19, а 404 пациента было госпитализировано. Всего в Эстонии от коронавирусной инфекции умер 301 человек.

Распоряжением приостановлено право розничной продажи алкогольных напитков с 22.00 до 10.00 часов в точках продажи, где разрешена розничная продажа алкогольных напитков для употребления на месте. Поскольку предыдущие аналогичные распоряжения предусматривали ограничения начиная с полуночи, настоящее распоряжение гармонизирует порядок таким образом, чтобы он совпадал с ограничениями, введенными постановлением Правительства Республики № 282 от 19 августа 2020 года о предоставлении услуг в сфере развлечений и общественного питания.

В соответствии с распоряжением ограничение на розничную продажу алкогольных напитков не распространяется на торговые точки на борту воздушных судов, используемых для международной перевозки пассажиров, а также на зону ограниченного доступа международного аэропорта и зону пассажирского терминала международного порта после проверки на борту. Исключение предусмотрено для торговых точек в зоне, предназначенной только для пассажиров, в аэропорту и порту, открытых для международного движения, то есть в порту и аэропорту в зоне ожидания после выхода на посадку перед посадкой и на борту воздушных судов, совершающих международные рейсы. Доступ в охраняемую зону безопасности аэропорта и зону ожидания порта предоставляется только за отдельную плату и при наличии пассажирского билета. В этих зонах обеспечена при необходимости возможность идентификации людей, поскольку известны рейс и место или судно, на которые человек направляется.

Исключение составляет также потребление алкогольных напитков на месте гостями, ночующими в гостиничном предприятии, из мини-баров в номерах и во время завтрака. Риск распространения вируса в номере или за столом во время завтрака невысок, так как одновременно в этих помещениях находится небольшое количество людей, также нет проблем с установлением близких контактов, поскольку гостиничные предприятия имеют точный обзор ночующих у них посетителей. Если к такой услуге общественного питания имеют доступ неопределенные лица или в заведении общественного питания может присутствовать круг неопределенных лиц, то это является закрытым общественным помещением. Поэтому в таком заведении общественного питания необходимо соблюдать требования к общественному месту, предусмотренные распоряжением Правительства Республики № 282 от 19 августа 2020 года ”Меры и ограничения, необходимые для предотвращения распространения заболевания COVID-19”.

Мини-бары также, как правило, не запираются, что затрудняет соблюдение ограничения. Исключение распространяется только на гостей, ночующих в гостиничном предприятии, которые могут пользоваться мини-баром в номере и получают во время завтрака алкогольные напитки, входящие в пакет услуг. Во время действия ограничения исключение не распространяется на другие помещения гостиничного предприятия, то есть во время действия ограничения алкогольные напитки не должны быть доступны, например, в расположенном в холле или коридоре торговом автомате или в лобби-баре.

Распоряжением приостановлено право розничной продажи алкогольных напитков с 22.00 до 10.00 часов в точках продажи, где разрешена розничная продажа алкогольных напитков для употребления на месте. Согласно статье 36 Закона ”Об алкоголе”, временные ограничения розничной продажи алкогольных напитков не запрещают употребление алкоголя. В ходе надзора Департамент полиции и пограничной охраны выявил следующие способы обойти ограничение на приостановление розничной продажи: бары продают алкоголь в больших количествах за столики до как ограничения начнут действовать; алкоголь продается до полуночи, берется на ”хранение” и отпускается по талонам после того, как ограничения начнут действовать; в увеселительные заведения продаются более дорогие входные билеты, по которым можно приносить алкоголь с собой; в увеселительные заведения продаются билеты, по которым можно получить алкоголь бесплатно; используется открытый счет (счет открывается до начала действия ограничений).

Количество случаев нарушения описанных требований по ограничению права на розничную продажу алкогольных напитков уменьшилось. В то же время установлено использование для проведения вечеринок специально оборудованных автобусов, лимузинов, катеров, грузовиков, что позволяло обходить ограничения. Кроме того, было выявлено использование банок для безалкогольных напитков для алкоголя, что создает впечатление, что употребляется безалкогольный напиток. Также запирались входные двери закрыты, чтобы надзор не мог проверить, выполняются требования или нет. Ляэнеская префектура установила, что ограничения на посещение развлекательных заведений в Харьюском и Ида-Вируском уездах привели к тому, что больше разных клиентов стали пользоваться услугами в других регионах. Также были случаи, когда утверждалось, что проводятся частные вечеринки или присутствуют только сотрудники учреждения, но надзорное производство не обнаруживало подтверждения этому. В декабре 2020 года Пыхьяская префектура 19 раз направляла информацию о таких нарушениях в органы местного самоуправления и Департамент здоровья. С 28 декабря 2020 года Пыхьяская префектура выявила очень мало таких нарушений, и большинство развлекательных заведений соблюдали существующие ограничения, а информация поступала только об отдельных случаях нарушения.

Кроме того, с сентября 2020 года Правительство Республики ввело ряд ограничений на оказание услуг общественного питания и развлечений, которые показали положительные результаты в предотвращении распространения коронавирусной инфекции в сочетании с действующим ограничением розничной продажи алкогольных напитков.

В то же время обход ограничения на приостановление розничной продажи алкогольных напитков описанным выше способом не соответствует цели введенного ограничения. Несмотря на то, что ограничение обходят только некоторые предприниматели, влияние их деятельности на распространение вируса может быть значительным. Также предприниматели, которые обходят ограничения, получают дополнительный доход за счет предпринимателей, соблюдающих эти ограничения, что нарушает принцип равного отношения между предпринимателями. В описанных случаях возможно применение мер, предусмотренных Законом ”Об алкоголе” или Законом ”Об охране правопорядка”, и, при необходимости, выписывание административного штрафа.

Согласно Распоряжению Правительства Республики от 19 августа 2020 года № 282 ”Меры и ограничения, необходимые для предотвращения распространения заболевания COVID-19”, с 22.00 до 06.00 клиентам запрещается находиться в торговом зале или зале обслуживания предприятия общественного питания и в месте оказания развлекательных услуг. В Харьюском и Ида-Вируском уездах на указанную деятельность введены дополнительные ограничения по сравнению с прошлым.

Отправной точкой для введения ограничений на свободу передвижения клиентов является информация Департамента здоровья о том, что заболевание COVID-19, вызываемое коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2, является инфекционным заболеванием, которое передается от человека к человеку воздушно-капельным путем, в основном при тесном контакте с инфекционно опасным человеком. Это означает, что вирус может быть передан при тесном контакте с инфицированным человеком или через загрязненные поверхности и руки. Наиболее эффективно вирус распространяется в помещениях и угрожает, прежде всего, группе риска. Поэтому с целью стабилизировать распространение вируса ограничивается скопление, пребывание и перемещение людей в многолюдных помещениях.

Ограничения, направленные на употребление алкоголя, являются оправданными, поскольку употребление алкоголя ослабляет иммунную систему человека и, следовательно, сопротивляемость организма инфекционным заболеваниям. Чрезмерное употребление алкоголя увеличивает риск острого респираторного дистресс-синдрома (РДСВ), одного из самых серьезных осложнений COVID-19. Кроме того, употребление алкоголя меняет поведение человека, в числе прочего притупляя чувство опасности, способствуя рисковому поведению, а также увеличивает вероятность несоблюдения правил поведения, предусмотренных для предотвращения распространения вируса. Розничная торговля также продлевает время, проведенное в помещении для потребления на месте. Вышесказанное, в свою очередь, увеличивает риск заразиться самому и заразить других людей.

С учетом вышеизложенного, продление по всей стране ограничений на право розничной продажи алкогольных напитков в точках, где разрешена розничная продажа алкоголя для употребления на месте, является оправданным. Вместе с ограничением по времени свободного передвижения клиентов в торговом зале или зале обслуживания предприятия общественного питания и в месте оказания развлекательных услуг, ограничения помогают более эффективно предотвращать распространение коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. Если и в дальнейшем будут обходить ограничение права на розничную продажу алкогольных напитков, может потребоваться введение дополнительных ограничений. Для выявления лиц, обходящих запрет, а также для предотвращения уклонения будет усилен контроль за соблюдением ограничения.

Введение ограничения также поддерживается ученым советом, консультирующим Правительство Республики, и Департаментом здоровья.

Никаким другим способом невозможно эффективно достичь цели сокращения доступности алкогольных напитков. Отсутствуют средства, которые ограничили бы в одинаковой мере доступность алкогольных напитков и снизили риск распространения вируса, обусловленный их употреблением во внутренних помещениях, но в меньшей степени ограничили бы права предпринимателей. Учитывая нынешнее распространение инфекции, подтвержденное нахождение больных и их тесных контактов в местах развлечений и в заведениях общественного питания, где можно приобрести алкоголь для употребления на месте, а также учитывая обусловленные подобным поведением очаги заражения, которые распространились, в числе прочего, на рабочие коллективы, наиболее эффективной мерой для сдерживания продолжающегося распространения болезни является введение ограничения по всей стране, а не на территории отдельного местного самоуправления.

С учетом вышесказанного и текущей ситуации ограничения необходимы и соразмерны. Согласно ст. 11 Основного закона Эстонской Республики (далее — ОЗ ) права и свободы могут быть ограничены только в соответствии с ОЗ. Эти ограничения должны быть необходимы в демократическом обществе и не должны искажать суть ограничиваемых прав и свобод. Принцип соразмерности вытекает из второго предложения ст. 11 ОЗ, согласно которому ограничения прав и свобод должны быть необходимы в демократическом обществе. В данном случае ограничения вводятся исходя из общественных интересов и вводятся по всей стране.

Согласно ч. 1 ст. 61 Закона ”Об административном производстве” (далее - ЗоАП ) административный акт вступает в силу с момента доведения до сведения или доставки адресату, если административный акт не предусматривает более позднего вступления в силу. Поэтому в распоряжении предусмотрена обязанность Министерства экономики и коммуникаций доставить распоряжение адресатам. Поскольку предприниматели, занимающиеся розничной продажей алкоголя, зарегистрированы в регистре экономической деятельности, этот канал можно использовать для доставки распоряжения. Согласно п. 3 ч. 2 ст. 27 ЗоАП документ, сделанный доступным или переданный в электронном виде, считается доставленным, когда документ или уведомление о предоставлении доступа к документу были отправлены на указанный в Коммерческом регистре адрес электронной почты коммерческого товарищества.

Согласно ч. 2 ст. 36 Закона ”Об алкоголе”, в случае приостановления права на розничную продажу алкогольных напитков в стране, уезде или на административной территории местного самоуправления в целом лицо, имеющее право на розничную продажу алкогольных напитков, должно быть немедленно уведомлено через средства массовой информации. Поэтому распоряжение также предусматривает обязанность владельцев средств массовой информации опубликовать распоряжение незамедлительно.

Распоряжение вступает в силу с момента подписания, за исключением того, что ограничение на розничную продажу алкоголя вступит в силу 27 января 2021 года, что даст лицам, попадающим под ограничение, минимальное время, необходимое для реорганизации своей деятельности и надлежащего выполнения распоряжения. Распоряжение действительно до 28 февраля 2021 года. При определении срока действия распоряжения было учтено, что срок действия ограничения позволит дополнительно предотвратить распространение коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, вызывающей заболевание COVID-19.

В случае невыполнения надлежащим образом мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, вызывающей заболевание COVID-19, применяются средства административного принуждения, указанные в ч. 2 или 3 ст. 28 Закона об охране правопорядка. В соответствии с ч. 4 ст. 23 Закона ”Об охране правопорядка” размер административного штрафа составляет 9600 евро. Административный штраф, целью которого является принуждение к соблюдению ограничений, введенных распоряжением, а также предотвращение распространения вируса, может выписываться повторно.

Распоряжение может быть оспорено путем подачи возражения в порядке, предусмотренном в Законе ”Об административном производстве”, в течение 30 дней со дня, когда о распоряжении стало или должно было стать известно. Также распоряжение может быть оспорено путем подачи в административный суд жалобы в порядке, предусмотренном в Кодексе об административном судопроизводстве в течение 30 дней с момента оглашения распоряжения.

С пояснительной запиской к распоряжению можно ознакомиться на сайте kriis.ee.