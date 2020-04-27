Официально! На Сааремаа и Муху смягчаются введенные из-за вспышки коронавируса ограничения

Будут сняты ограничения на услуги, требующие близкого контакта (пластическая хирургия, косметические услуги, восстановительное лечение).

Смягчение означает, что магазины и рынки смогут вновь быть открыты в том же порядке, как это установлено на материке. Более свободным станет передвижение людей по острову.

Движение на острова полностью свободным не будет, на посещение островов будут выдаваться в ограниченном количестве спецпропуска.

Распоряжение вступит в действие со вторника.

"Причина, по которой сааремааские ограничения работали, заключается в том, что сами люди вели себя ответственно и соблюдали установленные ограничения. Если мы необоснованно продолжим сохранять жесткие ограничения и дальше, то изменится отношение людей, а это может способствовать распространению вируса. Я не вижу сегодня причины, по которой на островах должны действовать особые по сравнению с материковой Эстонией ограничения в части общественного питания и обслуживания", - сказал министр юстиции Райво Аэг и добавил, что в мае нужно взвесить восстановление движения на материк и обратно для всех жителей Сааремаа.

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