Официально: 24 февраля не будет ни парада Сил обороны, ни президентского приема

Традиционная церемония поднятия флага на Тоомпеа пройдет без зрителей, а церемонию в Губернаторском саду, которая начнется в 7:32, посетят только спикеры и представители академических организаций — ERR будет вести прямую трансляцию.

Вместо парада Сил обороны, который ежегодно собирает тысячи зрителей, военные найдут другой способ отметить день рождения государства: все жители Эстонии также смогут услышать выступление командующего Силами обороны, а к подножию монумента Победы в Освободительной войне на площади Вабадузе в Таллинне будут возложены венки.

Вечером 24 февраля президентский прием, на который обычно приглашают около 1000 человек, не состоится — речь главы государства и праздничную программу покажут каналы ERR.

В феврале также не состоится традиционная церемония вручения государственных наград, но обязательно будет найден способ достойно отметить получивших такое признание людей.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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