Одобрена программа действий по внедрению в Эстонии искусственного интеллекта

Экспертная группа, разработавшая программу действий по внедрению искусственного интеллекта, советует способствовать как можно более широкомасштабному тестированию искусственного интеллекта, что позволит понять, в каких сферах от него больше всего пользы. Также необходимо определить, какие публичные услуги особенно выиграют от использования искусственного интеллекта, и разработать способы взаимодействия ”краттов”. В настоящее время в публичном секторе Эстонии задействовано 16 ”краттов”, но уже в следующем году их число вырастет до 50. Успешное же развитие искусственного интеллекта в частном секторе требует сначала большей дигитализации бизнес-сферы. Кроме того, необходимо поднять общий уровень знаний о возможностях искусственного интеллекта и умения находить ему применение. В дополнении нуждается и законодательство, хотя в отдельном законе для искусственного интеллекта необходимости нет.

Также члены Совета получили обзор финансирования развития ИТ в контексте государственной бюджетной стратегии, стратегии основанного на технологиях образования, разработкой которой занимается Министерство образования и науки, и состояния программы е-резидентства 2.0. Целью последней является сделать институт э-резидентства более удобным для пользователя и подготовить почву для роста числа э-резидентов.

Совет э-Эстонии направляет развитие информационного общества и э-государства, при необходимости созывает экспертные комиссии и рабочие группы и заказывает анализы политики в сфере информационно-коммуникационных технологий. Председателем совета является премьер-министр Юри Ратас, кроме него в Совет входят другие ответственные за развитие информационного общества министры, эксперты и представители сферы ИКТ. Работу Совета организует Стратегическое бюро Государственной канцелярии.