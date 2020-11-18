18.11.2020, 14:23

Одну из камер слежения за скоростью на шоссе Таллинн-Тарту перенесут в другое место


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Kiiruskaamera
KiiruskaameraFoto: Ilmar Saabas

В связи со строительными работами на виадуке Выыбу в течение этой недели находящаяся на 67,8 км шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа камера слежения за скоростью будет перенесена в другое место.

Кабина с камерой будет установлена на 6,6 км шоссе Тарту-Тиксоя в Тяхтвере.

Департамент шоссейных дорог дополнительно оповестит население, когда камера будет готова к эксплуатации.

Информацию о местоположении камер слежения за скоростью можно найти на сайте департамента.

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