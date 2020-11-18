18.11.2020, 14:23
Одну из камер слежения за скоростью на шоссе Таллинн-Тарту перенесут в другое место
В связи со строительными работами на виадуке Выыбу в течение этой недели находящаяся на 67,8 км шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа камера слежения за скоростью будет перенесена в другое место.
Кабина с камерой будет установлена на 6,6 км шоссе Тарту-Тиксоя в Тяхтвере.
Департамент шоссейных дорог дополнительно оповестит население, когда камера будет готова к эксплуатации.
Информацию о местоположении камер слежения за скоростью можно найти на сайте департамента.
Вы успешно зарегистрированы
в качестве подписчика рассылки Delfi!
Iceiceice сделал Rampage на 14-й минуте рейтингового матча
Как динамовец Бесков придумал «спартаковский» футбол
Опубликовано видео прерванного выступления Кацалапова на КР
Канело подерется с Каллумом Смитом 19 декабря