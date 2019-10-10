Одной рукой даем, другой забираем. Пособия для детей-инвалидов растут, но процесс определения степени тяжести недостатка здоровья стал жестче

Семь лет подряд 13-летний мальчик имел тяжелый комплексный недостаток здоровья: нарушение речи и синдром гиперактивности и дефицита внимания. Но этим летом в ответ на ходатайство о продлении инвалидности семья получила ошеломляющий ответ: инвалидности нет, пишет Eesti Päevaleht.
”Никто из тех, кто общался с ребенком, не может сказать, что он здоров, — сокрушается мать. — Но в решении было сказано, что он не соответствует требованиям получения инвалидности и речь идет о специальных условиях получения образования, хотя ребенку по-прежнему нужны опорные услуги”.
Мать оспорила решение, но получила отказ. Семья решила обратиться в суд. Из разговоров с чиновниками волости мать сделала вывод, что такие случаи связаны с общим увеличением количества получателей пособий для детей с недостатками.
Другая родительница рассказывает, как ее ребенок-подросток шесть лет имел тяжелую инвалидность, но Департамент социального страхования тоже в одночасье посчитал его здоровым. Теперь семья вынуждена платить за услуги, в которых ребенок по-прежнему нуждается, полную цену. ”По словам семейного врача, у ребенка точно имеется недостаток здоровья”, — говорит женщина.
Еще одна мать рассказывает, как генетик диагностировал у ребенка редкий синдром, но департамент в назначении инвалидности отказал: ”Сказали, что у нас есть и другие варианты получения помощи. Все специалисты, логопеды и физиотерапевты удивляются, что нам не назначили инвалидность”.
В издание обратился один из работников одного из местных самоуправлений и на условиях анонимности сообщил, что поскольку сложившаяся ситуация требует от всех урезаний, они будут производиться за счет детей с недостатками здоровья. Единственной возможностью увеличения объемов предлагаемой помощи является уменьшения круга людей, нуждающихся в этой помощи.
Это означает, что будет появляться все больше нуждающихся в помощи детей, которым государство ввиду нехватки средств помочь не сможет.
Ведущий специалист по попечительству волости Куусалу Алви Карп также сталкивалась со случаями уменьшения степени инвалидности ребенка при неизменном диагнозе. ”Как правило, опорные услуги доступны детям с тяжелой и глубокой степенью недостатка здоровья. Если ребенок лишается соответствующей степени, то лишается и поддерживающих услуг, благодаря которым его состояние стабилизировалось и которые помогают ему справляться в повседневной жизни”, — поясняет она.
По словам педиатра-генетика Клиники Тартуского университета Тийи Рейманд, бывает, что если ребенок следует плану лечения и реабилитации, то его особенность существенно не мешает его повседневной жизни. ”Но если ребенок прекращает получать реабилитационные услуги в достаточных объемах, то его дальнейшее продвижение по части улучшения состояния либо прекращается, либо навыки утрачиваются, либо состояние продолжает улучшаться, но в существенно более низком темпе, чем у сверстников”.
Исполнительный директор палаты людей с ограниченными возможностями Аннели Хабихт говорит, что изменение практики определения степени недостатка здоровья произошло практически одновременно с планом Рийгикогу по поднятию детских пособий по инвалидности. ”Не хочется спекулировать на тему того, есть ли между этими двумя вещами связь, но в социальных сетях родители детей с недостатками здоровья такие параллели проводят”, — отмечает она.
По ее словам, принципы оценки степени недостатка здоровья стали жестче. ”Инвалидность не дается, например, детям с контролируемой при помощи медикаментов астмой. Наряду с этим без инвалидности остались и дети, находящиеся в аутистическом спектре, и дети с нарушениями поведения. Последнее департамент объясняет тем, что дети детсадовского или школьного возраста, нуждающиеся только в поддерживающей услуге, должны получать ее в образовательном учреждении и не нуждаются в табличке ”инвалид” и получаемых при помощи ее услугах социальной реабилитации. К сожалению, необходимые опорные услуги имеются не во всех школах, так что дети могут остаться совсем без помощи”.
Представитель консультационного центра для детей-инвалидов и их семей Eesti Agrenska Fond Тийна Стельмах говорит, что знает шесть детей, которым генетик поставил четкий диагноз, но которым Департамент социального страхования степени недостатка здоровья не присвоил. ”Один 14-летний мальчик на протяжение долгих лет имеет тяжелую инвалидность, но в этом году при повторном ходатайстве получил отрицательный ответ. Я помогла составить апелляцию и тяжелую степень вернули”, — сказала она и добавила, что если в раннем возрасте ребенок получает недостаточно опорных услуг, то степень тяжести недостатка может и вовсе ухудшиться.
По ее словам, на процесс определения инвалидности повлияла и дигитализация историй болезни пациентов. ”Если врач не отправляет запись в дигитальную историю, то врач-эксперт департамента видит, что последний визит к психиатру был за три года до этого, так что инвалидности больше нет”, — поясняет она.
”Никто не давал распоряжения не назначать детям инвалидность или уменьшать ее степень”, — сказала изданию представитель Департамента социального страхования Лейла Лахтвеэ. Она признала, что бывали случаи необоснованного отказа.
По словам Лахтвеэ, департамент стал использовать немного иной подход в 2016 году, когда врачи-специалисты заговорили о том, что, например, детям с астмой зачастую инвалидность на самом деле не нужна. Также более пристальное внимание стало уделяться детям с речевыми и языковыми проблемами, гиперкинетическими нарушениями и нарушениями обучения.
За два последних года отказ в продлении тяжелой степени инвалидности получили 555 детей. ”Раньше определение степени недостатка здоровья было более щадящим, что сейчас привело к ситуации, когда реально нуждающийся в помощи ребенок не получает услуги, поскольку перед ним в очереди стоят дети, которые нуждаются в ней меньше”, — аргументировала она.
Она также признала, что если состояние ребенка действительно улучшилось благодаря реабилитационному плану и это стало основанием для снижения степени инвалидности, то когда ребенок останется без дальнейшей поддержки, его инвалидность может усугубиться.
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