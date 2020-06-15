Одного из раненых во время стрельбы в Лихула детей отпустили из больницы домой

О том, был ли выписан 3-летний или 5-летний ребенок, пресс-секретарь Таллиннской детской больницы Тийа Эйер корреспонденту ERR говорить отказалась.

По ее словам, второй пострадавший в результате стрельбы ребенок все еще находится в больнице, его состояние стабильное.

Как уже сообщалось, трагический инцидент в Лихула произошел 6 июня. Первой жертвой стрелка стал мотоциклист, который поехал за правонарушителем. Затем злоумышленник открыл огонь по автомобилю, в котором находились пять человек. Погибла женщина, в машине также были ее муж и трое внуков.

Двое детей оказались в больнице, третий ребенок не пострадал.

По подозрению в совершении преступления задержан 32-летний мужчина.

Все подробности стрельбы в Лихула читайте ЗДЕСЬ.

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