Одного из раненых во время стрельбы в Лихула детей отпустили из больницы домой
Один из двоих детей, серьезно пострадавших в результате стрельбы в Лихула, вернулся домой, другому все еще требуется лечение в больнице, передает rus.err.
Один из двоих детей, серьезно пострадавших в результате стрельбы в Лихула, вернулся домой, другому все еще требуется лечение в больнице, передает rus.err.
О том, был ли выписан 3-летний или 5-летний ребенок, пресс-секретарь Таллиннской детской больницы Тийа Эйер корреспонденту ERR говорить отказалась.
По ее словам, второй пострадавший в результате стрельбы ребенок все еще находится в больнице, его состояние стабильное.
Как уже сообщалось, трагический инцидент в Лихула произошел 6 июня. Первой жертвой стрелка стал мотоциклист, который поехал за правонарушителем. Затем злоумышленник открыл огонь по автомобилю, в котором находились пять человек. Погибла женщина, в машине также были ее муж и трое внуков.
Двое детей оказались в больнице, третий ребенок не пострадал.
По подозрению в совершении преступления задержан 32-летний мужчина.
Все подробности стрельбы в Лихула читайте ЗДЕСЬ.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Трюк с мылом: за пару минут горелки как новые
Офицер ФСИН обрисовал будущее Ефремова
В ООН назвали страну, которую COVID может стереть с лица Земли
Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова