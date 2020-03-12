Одна за другой школы Эстонии закрываются на карантин

В школе Табасалу нет ни одного заразившегося коронавирусом ученика, но для снижения риска гимназия, где обучаются свыше 1000 школьников, решила перейти на домашнее обучение.

"К сожалению, мы пришли к заключению, что, несмотря на планируемые и применяемые меры, риски в ситуации, когда в школу ходит ежедневно свыше 1000 человек, находящихся в близком контакте, слишком велики", - сказал директор табасалуской гимназии Мартин Ёэвел.

В пятницу учебной работы не будет, вместе обычных уроков коллектив школы пройдет обучение по проведению дистанционных занятий. Со следующей недели и до 30 марта гимназия перейдет на обучение по интернету. При этом не исключается, что период таких занятий может быть продлен.

Помимо гимназии Табасалу, в волости Харку действуют еще четыре общеобразовательные школы. Детские сады волости работают в обычном режиме до особых распоряжений.

Волостная управа Харку сообщила, что подозрение на коронавирус есть у нескольких жителей, для официального подтверждения власти обратились в Департамент здоровья.

В волости Камбья по меньшей мере до среды будут закрыты детский сад Юленурме и одноименная гимназия. По словам старейшины Айвара Алексеева, родитель в одной из семей был на празднике дня рождения, где мог быть зараженный вирусом человек. "Он почувствовал себя неважно, и так как его дети ходили и в школу, и в детский сад, то мы решили на всякий случай закрыть оба учреждения". Анализ родителю сделан, но результата пока нет.