Одна за другой школы Эстонии закрываются на карантин
Сегодня общая гимназия в Табасалу сообщила, что закрывает свои двери до 30 марта для предотвращения распространения коронавируса. На такой шаг пошли и все школы волости Харку.
Сегодня общая гимназия в Табасалу сообщила, что закрывает свои двери до 30 марта для предотвращения распространения коронавируса. На такой шаг пошли и все школы волости Харку.
В школе Табасалу нет ни одного заразившегося коронавирусом ученика, но для снижения риска гимназия, где обучаются свыше 1000 школьников, решила перейти на домашнее обучение.
"К сожалению, мы пришли к заключению, что, несмотря на планируемые и применяемые меры, риски в ситуации, когда в школу ходит ежедневно свыше 1000 человек, находящихся в близком контакте, слишком велики", - сказал директор табасалуской гимназии Мартин Ёэвел.
В пятницу учебной работы не будет, вместе обычных уроков коллектив школы пройдет обучение по проведению дистанционных занятий. Со следующей недели и до 30 марта гимназия перейдет на обучение по интернету. При этом не исключается, что период таких занятий может быть продлен.
Помимо гимназии Табасалу, в волости Харку действуют еще четыре общеобразовательные школы. Детские сады волости работают в обычном режиме до особых распоряжений.
Волостная управа Харку сообщила, что подозрение на коронавирус есть у нескольких жителей, для официального подтверждения власти обратились в Департамент здоровья.
В волости Камбья по меньшей мере до среды будут закрыты детский сад Юленурме и одноименная гимназия. По словам старейшины Айвара Алексеева, родитель в одной из семей был на празднике дня рождения, где мог быть зараженный вирусом человек. "Он почувствовал себя неважно, и так как его дети ходили и в школу, и в детский сад, то мы решили на всякий случай закрыть оба учреждения". Анализ родителю сделан, но результата пока нет.
Отправила школьников домой и гимназия Кийли, так как один из ее работников контактировал с больным человеком. Результат анализа пока не пришел.
Завтра будут закрыты также основная школа Нисси, а также гимназии а Элва и Тойла.
Как уже сообщалось, на обучение по интернету перешли уже гимназия Кристийне и Вильянди.
На неделю прекращает стационарное обучение и Эстонская художественная академия.
Рекомендации Департамента здоровья
Если человек подозревает, что заболел коронавирусом, ему необходимо обратиться по телефону к своему семейному врачу или позвонить на телефон семейных врачей 1220. В случае появления более серьезных проблем со здоровьем (например, затрудненного дыхания), нужно позвонить на номер экстренной помощи 112.
Стоит подозревать коронавирус, если человек в последние 14 дней находился в регионе риска и имеет симптомы, характерные для данного заболевания. В противном случае это может быть грипп или гриппоподобный вирус, широко распространенный в Эстонии.
Помимо того, что нужно избегать тесного контакта с людьми, у которых есть симптомы респираторного заболевания, также необходимо соблюдать правил гигиены, правильное и регулярное мытье рук помогает предотвратить инфекционные заболевания.
После возвращения из регионов риска необходимо следить за состоянием здоровья в течение 14 дней, по возможности не ходить на работу или учебу. При повышенной температуре, кашле или затрудненном дыхании необходимо сразу же связаться с врачом и сообщить о своей поездке.
Последняя и проверенная информация как на эстонском, так и на русском языках по поводу коронавируса доступна на домашней странице департамента здоровья: https://www.terviseamet.ee/ru
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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