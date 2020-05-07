07.05.2020, 19:32

Одна семейная группа Таллиннского детского дома помещена в карантин

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Hoolduspere vanem on isik, kes võtab enda juurde hooldusele lastekodulapse. See ei tähenda lapsendamist.
Hoolduspere vanem on isik, kes võtab enda juurde hooldusele lastekodulapse. See ei tähenda lapsendamist. Foto: Priit Simson

В отделении для младенцев и детей с глубокой степенью инвалидности Таллиннского детского дома у воспитателя подтвержден диагноз Covid-19, вследствие чего семейная группа помещена в карантин. Результаты тестов всех детей и остальных работников оказались негативными.

В группе семейного типа, где зафиксирован коронавирус, в общей сложности шестеро детей в возрасте от 1 года до 17 лет. Семейная группа помещена в карантин до 14 мая.

По словам вице-мэра Бетины Бешкиной, отвечающей в Таллинне за социальную сферу, за состоянием здоровья всех детей и сотрудников наблюдают; также будут проведены повторные тесты.

”В семейной группе в карантине на данный момент двое работников и шестеро детей, никто из них не покидает помещения. В распоряжении группы семейного типа две квартиры. У персонала имеются все необходимые средства индивидуальной защиты; организовано питание”, — уточнила Бешкина.

В отделении для младенцев и детей с глубокой степенью инвалидности 28 детей. В учреждении 45 сотрудников.

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  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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