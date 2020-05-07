Одна семейная группа Таллиннского детского дома помещена в карантин

В отделении для младенцев и детей с глубокой степенью инвалидности Таллиннского детского дома у воспитателя подтвержден диагноз Covid-19, вследствие чего семейная группа помещена в карантин. Результаты тестов всех детей и остальных работников оказались негативными.
В группе семейного типа, где зафиксирован коронавирус, в общей сложности шестеро детей в возрасте от 1 года до 17 лет. Семейная группа помещена в карантин до 14 мая.
По словам вице-мэра Бетины Бешкиной, отвечающей в Таллинне за социальную сферу, за состоянием здоровья всех детей и сотрудников наблюдают; также будут проведены повторные тесты.
”В семейной группе в карантине на данный момент двое работников и шестеро детей, никто из них не покидает помещения. В распоряжении группы семейного типа две квартиры. У персонала имеются все необходимые средства индивидуальной защиты; организовано питание”, — уточнила Бешкина.
В отделении для младенцев и детей с глубокой степенью инвалидности 28 детей. В учреждении 45 сотрудников.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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