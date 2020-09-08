Одна из школ Эстонии переходит на дистанционное обучение. Учителя ждут результатов тестирования на коронавирус

В небольшой школе Орава всего 37 учеников. 2 сентября в школе прошло собрание попечительского совета, продлившееся около часа. На собрании присутствовали около 10 человек, среди которых учителя и родители, как из школы, так и из детского сада.

В субботу вечером выяснилось, что один участник собрания, родитель учащегося, может быть инфицирован коронавирусом, в воскресенье результат теста подтвердил это. В той семье инфицированы оба родителя.

Поэтому было принято решение перевести всю школу на дистанционное обучение. Несколько учителей ждут результатов тестирования на коронавирус, как минимум один педагог жаловался на боль в горле. Если результаты будут отрицательные, то школа надеется продолжить обучение в здании для 1-3 классов.

Коронавирус попал в Орава с так называемого очага дня рождения из Выру, инфицированный родитель был там гостем. По состоянию на 8 сентября в этом очаге 12 инфицированных, за последние сутки добавилось пять новых случаев.

Очаг заражения в Выру появился следующим образом: один местный житель совершил рабочую поездку в Италию, по возвращении он остался в самоизоляции и прошел тестирование, которое подтвердило наличие коронавируса. Знакомый принес ему еду и тоже заразился коронавирусом, хотя оба человека соблюдали при передаче правила дистанцирования. Позже принесший еду знакомый посетил день рождения, не подозревая о том, что инфицирован. От него уже заразились гости на празднике.

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(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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