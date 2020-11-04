Одна из крупнейших гимназий Харьюмаа с четверга переходит на дистанционное обучение

"С завтрашнего дня и до 16 ноября гимназия полностью будет на дистанционном обучении", — подтвердил Delfi директор школы Лийна Алтрофф.
"Один из работников нашей столовой получил сегодня утром сообщение о положительном результате теста на коронавирус. На работе он был в последний раз на прошлой неделе, но поскольку все работники находились в близком контакте, мы не можем кормить школьников, если у нас на работе не будет ни одного человека", — пояснила Алтрофф.
Поэтому было решено, что самым разумным будет отправиться всем до 16 ноября на дистанционное обучение.
"Будем снабжать школьников продуктовыми наборами и во время дистанционного обучения", — пообещал директор.
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