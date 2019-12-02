Один важный дорожный знак и принцип, которого эстонские водители часто не понимают

Речь идет о знаке номер 598, или "место слияния полос движения". Такой знак показывает место слияния полос движения, где в целях обеспечения плавности движения рекомендуется въезжать на объединенную полосу поочередно, или так называемым методом "молнии". В Таллинне такой знак можно увидеть, например, на Ярвевана теэ, но принцип, на который он указывает, людям не ясен.

"Как это в Эстонии выглядит в реальности? "Хорошие водители" в таких местах заранее перестраиваются в правый ряд, держат максимально маленькую дистанцию, чтобы никто не мог перестроиться между ними, и ругают "нарушителей настроения", которые проезжают мимо всех и только в конце совершают перестроение", — пишут на странице центра. Но это абсолютно неправильно.

"Для информации "хорошему водителю": если бы обе полосы движения использовали в равной степени и движущиеся по "исчезающей" полосе совершали перестроение только в конце полосы и движущиеся по правой полосе держали разумную дистанцию, в случае такого перестроения через одного образующиеся в "бутылочном горлышке" пробки были бы на 40-50% короче. Поскольку в случае "молнии" скорость движения едущих по обеим полосам транспортных средств более равномерная, то и вероятность возникновения ДТП значительно меньше", — обращают внимание представители центра.