02.12.2019, 07:51

Один важный дорожный знак и принцип, которого эстонские водители часто не понимают

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EST 16

Центр надзора за дорожным движением на своей странице в социальной сети Facebook обращает внимание на дорожный знак, который в Эстонии часто не замечают и который указывает на проблему, которой люди не понимают.

Речь идет о знаке номер 598, или "место слияния полос движения". Такой знак показывает место слияния полос движения, где в целях обеспечения плавности движения рекомендуется въезжать на объединенную полосу поочередно, или так называемым методом "молнии". В Таллинне такой знак можно увидеть, например, на Ярвевана теэ, но принцип, на который он указывает, людям не ясен.

"Как это в Эстонии выглядит в реальности? "Хорошие водители" в таких местах заранее перестраиваются в правый ряд, держат максимально маленькую дистанцию, чтобы никто не мог перестроиться между ними, и ругают "нарушителей настроения", которые проезжают мимо всех и только в конце совершают перестроение", — пишут на странице центра. Но это абсолютно неправильно.

"Для информации "хорошему водителю": если бы обе полосы движения использовали в равной степени и движущиеся по "исчезающей" полосе совершали перестроение только в конце полосы и движущиеся по правой полосе держали разумную дистанцию, в случае такого перестроения через одного образующиеся в "бутылочном горлышке" пробки были бы на 40-50% короче. Поскольку в случае "молнии" скорость движения едущих по обеим полосам транспортных средств более равномерная, то и вероятность возникновения ДТП значительно меньше", — обращают внимание представители центра.

Таким образом, в случае такого знака правильно не начинать сразу перестраиваться, а ехать до конца исчезающего ряда и затем плавно присоединяться к другой полосе движения. Для того, чтобы избежать пробок, при встрече с таким знаком следует двигаться со стабильной скоростью и все перестроение выполнять в текущем порядке, а не закрывая при этом наполовину одну полосу для движения.

В то же время в посте подчеркивают и то, что если знака физически нет, это не означает, что принцип, на который знак обращает внимание, не действует. В любом случае разумно ехать к концу препятствия или исчезающей полосы максимально долго. В таком случае на дорогу поместится больше автомобилей. Но это не означает, что следует забывать об указателе поворота и других принципах разумного движения. "Будь вежливым, держи дистанцию и думай о других. Так движение значительно безопаснее, плавнее и свободнее от пробок", — призывают в посте.

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