Один удар за другим: социал-демократы потеряли практически все

Тем не менее, возможно, что коалиция между реформой и центром не состоится. Примечательно, что если ранее председатель Isamaa Хелир Валдор-Сеэдер предлагал вариант Isamaa-EKRE-центристы-соцдемы, то позже подкорректировал планы и исключил последних.

Скорее всего, соцдемы останутся в оппозиции. Отправить их туда вместе с EKRE и Isamaa — в этом и заключается хитрый план Партии реформ. Предполагается, что и в ближайшие четыре года компания разделится на лагеря, как это было в случае с законом о сожительстве, миграционными квотами и миграционным пактом ООН. Идеологическое противостояние консервативной оппозиции практически неизбежно. При этом соцдемы по своему мировоззрению относятся к идеологическому пространству коалиции реформа-центр и будут сотрудничать с ними даже не входя в правительство.

12 лет назад в подобной ситуации существовали зеленые, которые находились в оппозиции, но часто голосовали так, как хотело правительство. У них не было ни власти, ни деяний, что отвернуло от них избирателя и на следующих выборах партия в парламент не попала.

Положение соцдемов крайне шаткое. Через четыре года они могут потерять и те десять мест, которые у них осталось, пишет издание. Куда в таком случае пойдут голоса? Левые — центристам, либеральные — реформистам.