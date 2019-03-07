Один удар за другим: социал-демократы потеряли практически все

Социал-демократов настигает один удар за другим, пишет Eesti Päevaleht. Они проиграли выборы и, скорее всего, потеряли место в коалиции.
На прошлых выборах в Рийгикогу Социал-демократическая партия была в Рийгикогу третьей по численности мандатов. В начале этой недели со своими десятью местами она опустилась в самый конец рейтинга. Потеря составила пять мандатов (по сравнению с позапрошлым созывов и вовсе девять).
В то время как в понедельник ночью остальные реформисты праздновали победу, у Каи Каллас состоялся разговор с Евгением Осиновским и Свеном Миксером. Все указывало на то, что коалиция будет создана с соцдемами и Isamaa.
Но вчера все изменилась. Каллас сообщила, что начинает коалиционные переговоры с Центристской партией. Многие назвали это решение прагматичным. А что же соцдемы? Они проиграли выборы и, скорее всего, потеряли место в правительстве.
Тем не менее, возможно, что коалиция между реформой и центром не состоится. Примечательно, что если ранее председатель Isamaa Хелир Валдор-Сеэдер предлагал вариант Isamaa-EKRE-центристы-соцдемы, то позже подкорректировал планы и исключил последних.
Скорее всего, соцдемы останутся в оппозиции. Отправить их туда вместе с EKRE и Isamaa — в этом и заключается хитрый план Партии реформ. Предполагается, что и в ближайшие четыре года компания разделится на лагеря, как это было в случае с законом о сожительстве, миграционными квотами и миграционным пактом ООН. Идеологическое противостояние консервативной оппозиции практически неизбежно. При этом соцдемы по своему мировоззрению относятся к идеологическому пространству коалиции реформа-центр и будут сотрудничать с ними даже не входя в правительство.
12 лет назад в подобной ситуации существовали зеленые, которые находились в оппозиции, но часто голосовали так, как хотело правительство. У них не было ни власти, ни деяний, что отвернуло от них избирателя и на следующих выборах партия в парламент не попала.
Положение соцдемов крайне шаткое. Через четыре года они могут потерять и те десять мест, которые у них осталось, пишет издание. Куда в таком случае пойдут голоса? Левые — центристам, либеральные — реформистам.