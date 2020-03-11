11.03.2020, 12:37

Один на один с бедностью. Самоуправления не выплатили пособий на три миллиона евро

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Анна Теэле Орав
EST 10
Один на один с бедностью. Самоуправления не выплатили пособий на три миллиона евро
Viktor on töötanud laeva peal 25 aastat. Nüüd ei taha 45-aastane mees enam mere peale minna, aga maa peal ka tööd ei leia.Foto: Anna Teele Orav

Самое маленькое выплаченное в Эстонии прожиточное пособие в прошлом году составило 32 цента в месяц. Менее евро получали 46 человек, пишет Eesti Päevaleht.

Выясняется, что у самоуправлений в прошлом году осталось не только 4 млн евро, предназначавшихся для детдомовцев, но и 3 миллиона евро, предназначавшихся на выплату прожиточных пособий (2,4 млн евро) и пособий на похороны.

По оценке министра социальных дел Танеля Кийка, причина столь большого излишка кроется в улучшившемся экономическом положении населения. В стране все меньше людей, чей нетто-доход после вычета расходов на жилье составляет менее 150 евро в месяц.

Издание отмечает, что при этом каждый пятый эстоноземелец проживает в относительной бедности. В абсолютной бедности проживает около 30 000 человек. Это люди, у которых в месяц на одного члена семьи на потребительские расходы остается менее 215 евро.

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Посетителю суповой кухни на Пальяссааре Мати скоро исполнится 55 лет. Еще год назад он работал комплектовщиком на складе мебельной фирмы, но отказала спина. ”Я всю жизнь работал на ногах. А теперь даже не могу ходить”, — говорит он. Мужчина стоит на учете в качестве безработного и занимается поисками подходящего места. Каждый месяц он получает пособие по безработице, которое уходят на место в социальном доме. Поскольку ему назначено данное пособие, прожиточное пособие ему не доплачивают. ”Надо думать, как быть дальше”, — говорит он.

45-летний Виктор получает прожиточное пособие в размере 150 евро. Он безработный и утверждает, что очень хочет найти работу. Мужчина проработал 25 лет на корабле, но больше не хочет ходить в морей. Сейчас, по собственным словам, живет на улице.

По словам администратора кухни Ренно Раннамяэ, многие люди, имеющие право на прожиточное пособие, могут не знать о такой возможности. ”Скорее всего, они просто не знают о такой возможности, поскольку не имеют доступа к этим инфоканалам”, — отметил он. Также некоторые люди просто не осмеливаются просить что-то у местных самоуправлений, поскольку им стыдно за то, что они оказались в такой ситуации.

По словам советника отдела социального попечения Министерства социальных дел Юлли Луйде, закон четко предписывает местным самоуправлениям условия выплаты прожиточного пособия, и избежать излишка — не в их силах. Она отмечает, что основная причина возникновения излишка кроется в том, что государство обеспечивает самоуправлениям средства в том объеме, который ушел в прошлом году. По ее словам, наличие остатка — нормально и позволяет самоуправлениям не оказаться в ситуации, когда деньги на прожиточные пособия закончатся в середине года.

Советник Министерства финансов Андрус Йыги также отмечает, что местные самоуправления не могут повлиять на то, останутся деньги или нет. ”Намного хуже было бы, если б у самоуправления кончились выделенные на прожиточные пособия средства, а государство помочь не смогло бы, поскольку деньги кончились раньше конца года”, — отметил он. Что касается разницы в выплачиваемых сумм, то, по словам Йыги, такова формула расчета. Представитель министерства добавил, что местное самоуправление всегда может поддержать людей за счет своего бюджета.

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