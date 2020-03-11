Один на один с бедностью. Самоуправления не выплатили пособий на три миллиона евро

Выясняется, что у самоуправлений в прошлом году осталось не только 4 млн евро, предназначавшихся для детдомовцев, но и 3 миллиона евро, предназначавшихся на выплату прожиточных пособий (2,4 млн евро) и пособий на похороны.

По оценке министра социальных дел Танеля Кийка, причина столь большого излишка кроется в улучшившемся экономическом положении населения. В стране все меньше людей, чей нетто-доход после вычета расходов на жилье составляет менее 150 евро в месяц.

Издание отмечает, что при этом каждый пятый эстоноземелец проживает в относительной бедности. В абсолютной бедности проживает около 30 000 человек. Это люди, у которых в месяц на одного члена семьи на потребительские расходы остается менее 215 евро.

Посетителю суповой кухни на Пальяссааре Мати скоро исполнится 55 лет. Еще год назад он работал комплектовщиком на складе мебельной фирмы, но отказала спина. ”Я всю жизнь работал на ногах. А теперь даже не могу ходить”, — говорит он. Мужчина стоит на учете в качестве безработного и занимается поисками подходящего места. Каждый месяц он получает пособие по безработице, которое уходят на место в социальном доме. Поскольку ему назначено данное пособие, прожиточное пособие ему не доплачивают. ”Надо думать, как быть дальше”, — говорит он.

45-летний Виктор получает прожиточное пособие в размере 150 евро. Он безработный и утверждает, что очень хочет найти работу. Мужчина проработал 25 лет на корабле, но больше не хочет ходить в морей. Сейчас, по собственным словам, живет на улице.