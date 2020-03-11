Один на один с бедностью. Самоуправления не выплатили пособий на три миллиона евро(2)
Самое маленькое выплаченное в Эстонии прожиточное пособие в прошлом году составило 32 цента в месяц. Менее евро получали 46 человек, пишет Eesti Päevaleht.
Самое маленькое выплаченное в Эстонии прожиточное пособие в прошлом году составило 32 цента в месяц. Менее евро получали 46 человек, пишет Eesti Päevaleht.
Выясняется, что у самоуправлений в прошлом году осталось не только 4 млн евро, предназначавшихся для детдомовцев, но и 3 миллиона евро, предназначавшихся на выплату прожиточных пособий (2,4 млн евро) и пособий на похороны.
По оценке министра социальных дел Танеля Кийка, причина столь большого излишка кроется в улучшившемся экономическом положении населения. В стране все меньше людей, чей нетто-доход после вычета расходов на жилье составляет менее 150 евро в месяц.
Издание отмечает, что при этом каждый пятый эстоноземелец проживает в относительной бедности. В абсолютной бедности проживает около 30 000 человек. Это люди, у которых в месяц на одного члена семьи на потребительские расходы остается менее 215 евро.
Посетителю суповой кухни на Пальяссааре Мати скоро исполнится 55 лет. Еще год назад он работал комплектовщиком на складе мебельной фирмы, но отказала спина. ”Я всю жизнь работал на ногах. А теперь даже не могу ходить”, — говорит он. Мужчина стоит на учете в качестве безработного и занимается поисками подходящего места. Каждый месяц он получает пособие по безработице, которое уходят на место в социальном доме. Поскольку ему назначено данное пособие, прожиточное пособие ему не доплачивают. ”Надо думать, как быть дальше”, — говорит он.
45-летний Виктор получает прожиточное пособие в размере 150 евро. Он безработный и утверждает, что очень хочет найти работу. Мужчина проработал 25 лет на корабле, но больше не хочет ходить в морей. Сейчас, по собственным словам, живет на улице.
По словам администратора кухни Ренно Раннамяэ, многие люди, имеющие право на прожиточное пособие, могут не знать о такой возможности. ”Скорее всего, они просто не знают о такой возможности, поскольку не имеют доступа к этим инфоканалам”, — отметил он. Также некоторые люди просто не осмеливаются просить что-то у местных самоуправлений, поскольку им стыдно за то, что они оказались в такой ситуации.
По словам советника отдела социального попечения Министерства социальных дел Юлли Луйде, закон четко предписывает местным самоуправлениям условия выплаты прожиточного пособия, и избежать излишка — не в их силах. Она отмечает, что основная причина возникновения излишка кроется в том, что государство обеспечивает самоуправлениям средства в том объеме, который ушел в прошлом году. По ее словам, наличие остатка — нормально и позволяет самоуправлениям не оказаться в ситуации, когда деньги на прожиточные пособия закончатся в середине года.
Советник Министерства финансов Андрус Йыги также отмечает, что местные самоуправления не могут повлиять на то, останутся деньги или нет. ”Намного хуже было бы, если б у самоуправления кончились выделенные на прожиточные пособия средства, а государство помочь не смогло бы, поскольку деньги кончились раньше конца года”, — отметил он. Что касается разницы в выплачиваемых сумм, то, по словам Йыги, такова формула расчета. Представитель министерства добавил, что местное самоуправление всегда может поддержать людей за счет своего бюджета.
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