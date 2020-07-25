Один из вариантов предотвращения затопления улиц в Таллинне — установка систем отвода дождевой воды

Наиболее интенсивные осадки наблюдались в районах Нымме, Мустамяэ, Кристийне и Пыхья-Таллинне, где, в зависимости от места, в течение 30 минут на улицах выпало до 18 мм осадков, что составляет примерно 30% от июльской нормы.

”В результате климатических изменений проливные дожди становятся все более привычным погодным явлением. Проблемы с отводом дождевых вод беспокоят большую часть городов и регионов мира, — сказал вице-мэр Калле Кландорф. — Мы должны учитывать то, что отвести все ливневые воды в один момент очень сложно, поскольку улицы и трубопровод строят исходя из нормативной пропускной способности”.

Один из вариантов предотвращения проблем — установка систем отвода дождевой воды при каждом объекте дорожного строительства.

”Хорошим примером отлично функционирующего решения является улица Рейди, которая справляется с большим потоком осадков. Благодаря внедрению системы перераспределения сточных вод решены и проблемы с подтоплением улицы Туукри. На очереди — строительство подобной системы на улице Поска”, — сказал Кландорф.

Как бригады AS Tallinna Vesi, так и договорные партнеры Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства отреагировали оперативно, приступив в местах подтопления к очистке дождеприемников и установке отошедших канализационных люков. После ливня партнеры города занимались уборкой ветвей, листьев и других предметов, которые в ходе шторма попали на дождеприемники, препятствуя их работе.