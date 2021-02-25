Один из участников аварии на Лаагна теэ освобожден из-под стражи. Он намерен работать в автомастерской

В январе Харьюский уездный суд удовлетворил ходатайство защитника Калашникова о замене меры пресечения с содержания под стражей на электронное наблюдение, однако окружной прокурор Диана Хелила обжаловала это постановление в апелляционном суде, пишет RusERR.

По ее мнению, есть основания полагать, что находясь под электронным надзором, Калашников продолжит совершать новые преступления. Он сам заявил на суде, что планирует начать работать в компании, которая занимается ремонтом автомобилей. Поскольку рабочее место напрямую связано с автотранспортными средствами, прокурор считает, что это увеличивает риск того, что Калашников, находясь на свободе, продолжит совершать нарушения правил дорожного движения, поскольку средства совершения преступления - машины - находятся на расстоянии вытянутой руки.

По оценке окружного суда, Калашников не был наказан за эти проступки лишением свободы, а 7-месячный срок содержания под стражей уже оказал на него дисциплинарное воздействие, так что дальнейшее же применение к нему электронного наблюдения является адекватной мерой, которая позволит снизить риски совершения нового преступления, считает окружной суд.

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