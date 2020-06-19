Один из старейших столичных костров Ивановой ночи зажжен не будет

”Несмотря на то, что правительство Эстонии отменило правило 2+2, требования к проведению общественных мероприятий по-прежнему действуют, в том числе и то, что во время проведения общественного мероприятия организатор обязан обеспечить совместное пребывание на свежем воздухе не более 100 человек. В случае костра на Штромке это, к сожалению, невозможно”, — пояснил старейшина района Пеэтер Ярвелайд.

У традиции костра Ивановой ночи на Штромке длинная история. Начало было положено еще тогда, когда нынешний район назывался Калининским, тогда он включал в себя Копли, Каламая, Пельгулинн, Пельгуранд, Вяйке-Ыйсмяэ, полуостров Какумяэ, Тискре, Рокка-аль-Маре и окрестности озера Харку. По словам Хелле Нахко, бывшей когда-то заместителем старейшины района, первые костры Ивановой ночи нынешнего района города складывали вообще в Ыйсмяэ, возле озера Харку.

”Это было до 1991 года, когда еще не начали приводить в порядок пляж Штромки, — говорит Нахко. — Искали место, которое подошло бы для мероприятия, мы не хотели проводить его на море”.

В конце 1950-х побережье Штромки было сильно загрязнено и купаться здесь было нельзя. Благодаря созданию в 1980-х годах системы сбора дождевых и грунтовых вод качество воды в заливе улучшилось и пляж был снова открыт летом 1996 года.

”Я искал информацию о точной дате проведения первого костра Ивановой ночи, но нашлось несколько вариантов, — рассказывает старейшина. — Самое вероятное, что официальные мероприятия на Штромке начали проводить одновременно с началом приведения в порядок пляжа, то есть в 1996 году, это значит, что речь идет о более чем 20-летней традиции”.

Управа Пыхья-Таллинна еще раз напоминает людям о том, что празднуя Иванову ночь, очень важно отнестись ответственно как к своему, так и здоровью окружающих, по возможности, сохранять дистанцию и рассредоточиться, потому что, даже несмотря на отмену официального мероприятия, на пляже ожидается очень много людей.

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