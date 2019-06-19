Один из эпизодов дела Сависаара: вилла в Нымме и взятка от ведущего политика

Суть в том, что строящийся дом не соответствовал проекту, который одобрила горуправа. Город требовал, чтобы дом перестроили, и он соответствовал бы проекту, но владелец против.

В конце 2014 года дом принадлежал дочери успешного бизнесмена Велло Кунмана Керстин Кунман. Там должны были жить она и ее спутник жизни Роме Арумаа. После приостановки постройки недвижимость перешла в собственность Марики Лехтла, которая также не спешила его перестраивать, а долго спорила с горуправой.

Дело кончилось судом. Когда в стройку вмешались городские чиновники, Кунман решил уладить вопрос при помощи денег. У него работал бывший ведущий политик Виллу Рейльян. Он пошел в Сависаару, который на тот момент был мэром Таллинна, рассказал о беде Кунмана и предложил центристской партии 20 000 евро. Так значится в обвинении.

Рейльян ранее признал себя виновным в посредничестве при даче взятки, за что был наказан штрафом в 33 000 евро. Сейчас Кунман себя виновным не считает.

Сегодня было судебное заседание, одним из ключевых вопросов на котором был: в какой мере и степени Велло Кунман занимался домом своей дочери.