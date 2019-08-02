Одеваемся потеплее! На выходных в Эстонии будет прохладно

Суббота, 03.08:

Ночью: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь с большей вероятностью на востоке Эстонии. Ветер преимущественно северных направлений 3-8, на северном побережье порывы до 12 м/с. Температура воздуха 7..12, на побережье до 15°С.

Днем: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь с наибольшей вероятностью осадков на востоке Эстонии. Ветер преимущественно северных направлений 4-9, на побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха 14..19°С.

Воскресенье, 04.08:

Ночью: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер северных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 4..9, на побережье до 13°С.

Днем: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер северных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 13..18°С.

Понедельник, 05.08:

Ночью: Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха 5..11, на побережье до 14°С.

Днем: Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, западный 4-10, на северном побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха 16..21°С.

Вторник, 06.08:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер западных направлений 3-8, на северном побережье в начсале ночи порывы до 12 м/с. Температура воздуха 9..14°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер западных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха 17..23°С.